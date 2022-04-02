Запреты дня 2 апреля 2021: Что нельзя делать на Фотинью Колодезницу

Узнайте, чего категорически нельзя делать в пятницу, 2 апреля.

В пятницу, 2 апреля 2021 года, чтут память Фотиньи Колодезницы. Другое название праздника - Фотиния-самарянка. Эта женщина - героиня двух библейских преданий о том, как Иисус Христос попросил у нее воды, и о ее мученической смерти в колодце.

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Что нельзя делать на Фотинью Колодезницу 2 апреля 2021?

рассказывать кому-то о снах, которые приснились в этот день

много работать

ссориться

начинать новые дела

планировать поездки

посещать шумные вечеринки

употреблять спиртное

стелить чистое постельное белье

Приметы и поверья на Фотинью Колодезницу 2 апреля 2021

Наши предки верили, что душа святой Фотиньи так и осталась после гибели в колодце. Поэтому 2 апреля колодезная вода считалась целебной - ею умывались, лечились от лихорадки, обрызгивали дом, огород и животных. Об этой традиции говорили так: «Водой из колодца на Колодезницу омойся, а после уже – врагов своих не бойся»; «Водой из колодца на Колодезницу огород окропи – гнилости да худосочие выгони».

Много примет этого дня связаны с погодой. По народному поверью, если 2 апреля днем жарко, а ночью похолодало – ближайшие дни будут погожими. Если же на Фотинью Колодезницу шел дождь, то это означало, что в лесу будет много грибов. А если в этот день было много талой воды, то и травы будет много.

Другие праздники 2 апреля 2021

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Международный день детской книги День апельсиновых сосулек

Католическая Великая пятница

День детской йоги

Международный день проверки фактов

День памяти преподобного Евфросина Синозерского, Новгородского

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма

Всемирный день игры «Марблс»

Именины 2 апреля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Александра, Анатолия, Василий, Виктор, Домнина, Евфимия, Евфрасия, Евфросин, Иван, Иосия, Кириакия, Клавдия, Матрона, Никита, Параскева, Патрикий, Светлана, Севастьян, Сергей, Феодора, Феодосия, Фотида, Фотин, Фотина, Юлиания.

По католическому – Абундий, Амфиан, Апиан, Бронаха, Джон, Иван, Никеций, Педро/Пётр, Урбан, Франциск, Эббе.

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