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Запреты дня 30 марта 2021: Что нельзя делать на Теплого Алексея

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Узнайте, чего категорически нельзя делать во вторник, 30 марта.
Запреты дня 30 марта 2021: Что нельзя делать на Теплого Алексея
Запреты дня 30 марта 2021: Что нельзя делать на Теплого Алексея
freepik.com

Во вторник, 30 марта 2021 года, православные христиане отмечают День святого Алексея (праздник Теплого Алексея).

Что нельзя делать на Теплого Алексея 30 марта 2021?

Приметы и поверья на Теплого Алексея 30 марта 2021

  • Ранее считалось, что какая погода 30 марта, такая же будет и на Пасху. Кроме того, теплая погода предвещала хороший урожай. А если в этот день текут ручьи талой воды по дорогам, то это означало, что лето будет дождливым.
  • На Теплого Алексея собирали березовый сок. Считалось, что 30 марта он обладает особой силой.
  • Люди верили, что в этот день нельзя давать в долг деньги или хлеб, если в доме есть грудной ребенок. Согласно поверью, с этим можно отдать счастливую судьбу малыша.
  • Ранее 30 марта дети делали бумажные кораблики и пускали их по реке. Такая традиция считалась символом благополучия семьи.
  • Также на Теплого Алексея женщины вместе с детьми делали специальный ритуал для призыва весны. Они выходили в поле с полотном и кланялись на все стороны. А когда доходили до востока, приговаривали: «Вот тебе, весна-мать, новая обновка!» После этого полотно оставляли в поле: расстилали на земле и клали на него пирог.

Другие праздники 30 марта 2021

Именины 30 марта 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Александр (защитник), Алексей (помощник, защищающий), Виктор (победитель), Макар (благоденствующий), Марин (морский), Парфен (святитель, целомудренный), Патрикей (принадлежащий к знати).

По католическому – Амадей (любящий Бога), Джон (Богом помилован), Иван (милость Божья), Ирина (мир, спокойствие), Квирин (копьеносный), Мамертин (мамертинский), Тола (октябрь).

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Теги: запреты, поверья, праздники, именины, День ангела
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Источник: ivonа bigmir)net

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