Народные приметы на пятницу, 26 марта.

Запреты дня 26 марта 2021: Что нельзя делать в Никифоров день freepik.com

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В пятницу, 26 марта 2021 года, православные христиане чтят память Никифора, который оставил после себя множество научных трудов, посвященных богословию.

Что нельзя делать 26 марта 2021?

Не стоит ходить в лес, поскольку есть риск наткнуться на голодного хищника.

Нельзя вредить растениям и деревьям.

Нельзя неаккуратно вести себя с ножом.

Приметы на 26 марта

В этот день вода обладает целебной силой. Если в ней искупаться, то избавитесь от болезней.

Если прилетел жаворонок, то это к теплу.

Если гуси начали хлюпаться в воде, то в скором времени потеплеет.

Если прилетели лебеди, то будет снегопад.

Если этот день туманный, то лето будет дождливым.

Другие праздники 26 марта 2021

Фиолетовый день (Purple Day) или День больных эпилепсией.

День Национальной гвардии Украины.

День независимости отмечает Бангладеш в честь провозглашения независимости от Пакистана в 1971 году.

День молодежи празднует Вьетнам.

Именины 26 марта 2021

В пятницу, 26 марта, именины отмечают владельцы таких имен: Александр, Анин, Африкан, Григорий, Кристина, Михаил, Никифор, Николай, Публий, Савин, Терентий.

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