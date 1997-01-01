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Запреты дня 26 марта 2021: Что нельзя делать в Никифоров день

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Народные приметы на пятницу, 26 марта.

Запреты дня 26 марта 2021: Что нельзя делать в Никифоров день
Запреты дня 26 марта 2021: Что нельзя делать в Никифоров день
freepik.com

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В пятницу, 26 марта 2021 года, православные христиане чтят память Никифора, который оставил после себя множество научных трудов, посвященных богословию.

Что нельзя делать 26 марта 2021?

  • Не стоит ходить в лес, поскольку есть риск наткнуться на голодного хищника.
  • Нельзя вредить растениям и деревьям.
  • Нельзя неаккуратно вести себя с ножом.

Приметы на 26 марта

  • В этот день вода обладает целебной силой. Если в ней искупаться, то избавитесь от болезней.
  • Если прилетел жаворонок, то это к теплу.
  • Если гуси начали хлюпаться в воде, то в скором времени потеплеет.
  • Если прилетели лебеди, то будет снегопад.
  • Если этот день туманный, то лето будет дождливым.

Другие праздники 26 марта 2021

  • Фиолетовый день (Purple Day) или День больных эпилепсией.
  • День Национальной гвардии Украины.
  • День независимости отмечает Бангладеш в честь провозглашения независимости от Пакистана в 1971 году.
  • День молодежи празднует Вьетнам.

Именины 26 марта 2021

В пятницу, 26 марта, именины отмечают владельцы таких имен: Александр, Анин, Африкан, Григорий, Кристина, Михаил, Никифор, Николай, Публий, Савин, Терентий.

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Теги: приметы, запреты, именины, праздники, поверья
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Источник: ivоna bigmir)net

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