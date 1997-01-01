Запреты дня 26 марта 2021: Что нельзя делать в Никифоров день
Народные приметы на пятницу, 26 марта.
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В пятницу, 26 марта 2021 года, православные христиане чтят память Никифора, который оставил после себя множество научных трудов, посвященных богословию.
Что нельзя делать 26 марта 2021?
- Не стоит ходить в лес, поскольку есть риск наткнуться на голодного хищника.
- Нельзя вредить растениям и деревьям.
- Нельзя неаккуратно вести себя с ножом.
Приметы на 26 марта
- В этот день вода обладает целебной силой. Если в ней искупаться, то избавитесь от болезней.
- Если прилетел жаворонок, то это к теплу.
- Если гуси начали хлюпаться в воде, то в скором времени потеплеет.
- Если прилетели лебеди, то будет снегопад.
- Если этот день туманный, то лето будет дождливым.
Другие праздники 26 марта 2021
- Фиолетовый день (Purple Day) или День больных эпилепсией.
- День Национальной гвардии Украины.
- День независимости отмечает Бангладеш в честь провозглашения независимости от Пакистана в 1971 году.
- День молодежи празднует Вьетнам.
Именины 26 марта 2021
В пятницу, 26 марта, именины отмечают владельцы таких имен: Александр, Анин, Африкан, Григорий, Кристина, Михаил, Никифор, Николай, Публий, Савин, Терентий.
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