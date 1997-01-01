Запреты дня 25 марта 2021: Что нельзя делать в Феофанов день
Народные приметы на четверг, 25 марта.
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В четверг, 25 марта 2021 года, православные христиане чтят память преподобного Феофана.
Что нельзя делать 25 марта 2021?
- Нельзя злиться и ругаться, иначе весь год будет несчастным.
- Если вынести мусор вечером, можно лишиться счастья.
- Вечером из дому желательно не выходить, поэтому закончите все дела до наступления темноты.
- Сажать растения в это день нежелательно.
Приметы на 25 марта
- Если наступило тепло, то все лето будет дождливым.
- Если на деревьях остался иней, то в июне выпадет много осадков.
- Если в этот день туманно, то будет хороший урожай льна, овса и конопли.
- Если на дороге фыркает кот, то вас ждет радостная встреча.
Другие праздники 25 марта 2021
- Международный день вафель.
- День появления почтовой открытки.
- День талантов Европы.
- Международный день солидарности с теми, кто под стражей.
- Международный день памяти жертв рабства.
- День кино о спорте.
Именины 25 марта 2021
В четверг, 25 марта, именины отмечают владельцы таких имен: Ян, Сергей, Семен, Константин, Иван, Дмитрий, Григорий, Вольдемар, Владимир, Александр.
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