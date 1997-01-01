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Запреты дня 25 марта 2021: Что нельзя делать в Феофанов день

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Народные приметы на четверг, 25 марта.

Запреты дня 25 марта 2021: Что нельзя делать в Феофанов день
Запреты дня 25 марта 2021: Что нельзя делать в Феофанов день
pixabay.com

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В четверг, 25 марта 2021 года, православные христиане чтят память преподобного Феофана.

Что нельзя делать 25 марта 2021?

  • Нельзя злиться и ругаться, иначе весь год будет несчастным.
  • Если вынести мусор вечером, можно лишиться счастья.
  • Вечером из дому желательно не выходить, поэтому закончите все дела до наступления темноты.
  • Сажать растения в это день нежелательно.

Приметы на 25 марта

  • Если наступило тепло, то все лето будет дождливым.
  • Если на деревьях остался иней, то в июне выпадет много осадков.
  • Если в этот день туманно, то будет хороший урожай льна, овса и конопли.
  • Если на дороге фыркает кот, то вас ждет радостная встреча.

Другие праздники 25 марта 2021

  • Международный день вафель.
  • День появления почтовой открытки.
  • День талантов Европы.
  • Международный день солидарности с теми, кто под стражей.
  • Международный день памяти жертв рабства.
  • День кино о спорте.

Именины 25 марта 2021

В четверг, 25 марта, именины отмечают владельцы таких имен: Ян, Сергей, Семен, Константин, Иван, Дмитрий, Григорий, Вольдемар, Владимир, Александр.

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Теги: приметы, запреты, именины, праздники, поверья
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Источник: ivоna bigmir)net

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