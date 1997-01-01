Запреты дня 25 марта 2021: Что нельзя делать в Феофанов день pixabay.com

Читай также: Майские праздники 2021 в Украине: когда и сколько отдыхаем

В четверг, 25 марта 2021 года, православные христиане чтят память преподобного Феофана.

Что нельзя делать 25 марта 2021?

Приметы на 25 марта

Другие праздники 25 марта 2021

Именины 25 марта 2021

В четверг, 25 марта, именины отмечают владельцы таких имен: Ян, Сергей, Семен, Константин, Иван, Дмитрий, Григорий, Вольдемар, Владимир, Александр.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: