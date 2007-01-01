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27 марта пройдет Час земли: что нужно сделать

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Час Земли — самая массовая экологическая акция на планете. Цель ее - привлечь внимание людей к последствиям изменения климата.
27 марта - Час Земли
27 марта - Час Земли
www.istockphoto.com

Впервые это мероприятие было организовано Всемирным фондом природы Австралии и изданием The Sydney Morning Herald в 2007 году, и уже в слудующем году оно получило мировую поддержку. Украина присоединилась к мероприятию в 2009 году.

Как проходит Час Земли

Миллионы людей из 180 стран выключают свет и электроприборы на 1 час в 20:30 вечера в их местное время. Тысячи архитектурных памятников мира гасят свою подсветку: такие как Эйфелева башня, Биг-Бен, Колизей.

Каждый год меняется лозунг акции. Так, в 2020 году она проходила под лозунгом “Каждый может!“.

Для чего это делается

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Цель акции — привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. Час Земли не ставит за цель сэкономить электричество за час его неиспользования, а - донести до людей мысль об ответственном отношении к ресурсам. О том, что экономия электроэнергии, в конечном счете, позволит снизить вредные выбросы в атмосферу, и даст возможность каждому неравнодушному человеку внести свой вклад в сохранении здоровья нашей планеты.

И это удается. Так, в онлайн-опросе в 2008 году приняли участие 50 миллионов и он показал, что сразу после Часа Земли был выявлен 4-процентный рост заинтересованности вопросами окружающей среды и изменениями климата.

 

27 марта - Час Земли
27 марта - Час Земли
www.istockphoto.com

 

Во сколько пройдет Час Земли-2021

27 марта в 20.30 по киевскому времени.

Лозунг акции в 2021 году - #откройся. Этим лозунгом хотят отобразить нынешнюю тему акции - открытость экологической информации. Чтобы бизнес, государство и общество вовремя информировали друг друга об экологической обстановке, чтобы снижать воздействия на окружающую среду, избегать катастроф или вовремя устранять их последствия.

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Теги: электроэнергия, Земля, Час Земли
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Источник: ivona

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