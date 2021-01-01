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27 марта - Всемирный день театра

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Этот праздник был установлен в 1961 году и ежегодно отмечается с тех пор.
27 марта - Всемирный день театра
27 марта - Всемирный день театра
istockphoto.com

Основатели Всемирного дня театра хотели увековечить важное событие, которое произошло 27 марта 1957 года в Париже. Тогда на театральном фестивале встретились коллективы, находившиеся ранее по обе стороны «железного занавеса».

И эта идея плодотворной дружбы между театрами всех стран лежит в основе этого дня. Его девиз звучит так: “Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами“.

Театр: ТОП-5 интересных фактов

1. Интересна история, давшая начало театральному искусству. Много тысяч лет назад афинский поэт Феспид пригласил в свое выступление еще одного декламатора и между ними состоялся обычный диалог. Но публичный, что дало толчок развитию театра. 

2. В древности не было понятия «актриса». Все женские роли исполняли мужчины, переодетые в женские платья.

3. Великую цену платили в Древнем Риме актеры за возможность прикоснуться к театральному искусству. Ведь актера, который по сценарию должен был погибнуть, убивали на самом деле. .

4. В Сицилии существуют представления длиною в месяц. А в древности были популярны спектакли с продолжительностью в год, эдакие долгоиграющие сериалы. 

5. Одна из самых известных фраз по всему миру «Финита ля комедия» первый раз прозвучала с подмостков в Риме. Так актеры завершали свои представления.

 

27 марта - Всемирный день театра
27 марта - Всемирный день театра
istockphoto.com

 

Украинский театр

Первые упоминания о театральных постановках на территории Украины относятся ко второму десятилетию XVII века. Зачатки и развитие классической украинской драматургии связано с именами Ивана Котляревского и Григория Квитки-Основьяненко.

Во второй половине XIX века в Украине активно распространяется любительское театральное движение.

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В 1918 году хорошую финансовую поддержку получает созданный в Киеве Государственный драматический театр. 

За годы независимости в Украине появляется много новых театров, возрастает интерес к народному и уличному театру. Украинское драматическое искусство всё активнее интегрируется в европейское культурное пространство.

 

27 марта - Всемирный день театра
27 марта - Всемирный день театра
istockphoto.com

Поздравляем всех работников театра!

Всех работников храмов Мельпомены - от режиссеров до билетеров и гардеробщиков - поздравляем с Днем театра и желаем стойкости в это непростое время. Здоровья, силы духа, интригующих идей, прекрасных воплощений и художественного исполнения, а всем зрителям - прекрасных театральных переживаний.  И до встречи в театре!

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Теги: театр, день театра, артист
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Источник: Ivona

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