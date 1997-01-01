Запреты дня 23 марта 2021: Что нельзя делать в День Василисы и Кондрата
Народные приметы на вторник, 23 марта.
Читай также: Навруз: что это за праздник и как отмечают начало весны
Во вторник, 23 марта 2021 года, православные христиане чтят мучеников Кондрата, и иже с ним (День Василисы).
Что нельзя делать 23 марта 2021?
- Сегодня запрещено менять постельное белье.
- Нельзя плохо говорить об умерших.
- Нельзя употреблять алкоголь.
- Избегайте грубой и жирной пищи.
- Без крайней необходимости не выходите из дома.
Приметы на 23 марта
- Холодный ветер сулит долгую зиму.
- Если уже прилетели журавли, то весной будет тепло.
- Если в небе кружит жаворонок, то скоро появится первая трава.
- Туманный день принесет хороший урожай льна.
Другие праздники 23 марта 2021
- Всемирный день метеорологии (World Meteorological Day).
- Международный день ОК – считается, что именно в этот день в 1839 году впервые в газете “Бостонское утро“ было напечатано выражение “о'кей“.
- День освобождения Южной Африки.
- День моря отмечается в Боливии.
Именины 23 марта 2021
Во вторник, 23 марта, именины отмечают владельцы таких имен: Ян, Павел, Михаил, Марк, Леонид, Иван, Егор, Дмитрий, Денис, Георгий, Виктор, Ника, Галина, Василиса, Анастасия.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил