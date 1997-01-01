Народные приметы на вторник, 23 марта.

Запреты дня 23 марта 2021: Что нельзя делать в День Василисы и Кондрата https://pixabay.com/

Читай также: Навруз: что это за праздник и как отмечают начало весны

Во вторник, 23 марта 2021 года, православные христиане чтят мучеников Кондрата, и иже с ним (День Василисы).

Что нельзя делать 23 марта 2021?

Сегодня запрещено менять постельное белье.

Нельзя плохо говорить об умерших.

Нельзя употреблять алкоголь.

Избегайте грубой и жирной пищи.

Без крайней необходимости не выходите из дома.

Приметы на 23 марта

Холодный ветер сулит долгую зиму.

Если уже прилетели журавли, то весной будет тепло.

Если в небе кружит жаворонок, то скоро появится первая трава.

Туманный день принесет хороший урожай льна.

Другие праздники 23 марта 2021

Всемирный день метеорологии (World Meteorological Day).

Международный день ОК – считается, что именно в этот день в 1839 году впервые в газете “Бостонское утро“ было напечатано выражение “о'кей“.

День освобождения Южной Африки.

День моря отмечается в Боливии.

Именины 23 марта 2021

Во вторник, 23 марта, именины отмечают владельцы таких имен: Ян, Павел, Михаил, Марк, Леонид, Иван, Егор, Дмитрий, Денис, Георгий, Виктор, Ника, Галина, Василиса, Анастасия.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: