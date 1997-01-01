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Запреты дня 23 марта 2021: Что нельзя делать в День Василисы и Кондрата

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Народные приметы на вторник, 23 марта.

Запреты дня 23 марта 2021: Что нельзя делать в День Василисы и Кондрата
Запреты дня 23 марта 2021: Что нельзя делать в День Василисы и Кондрата
https://pixabay.com/

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Во вторник, 23 марта 2021 года, православные христиане чтят мучеников Кондрата, и иже с ним (День Василисы).

Что нельзя делать 23 марта 2021?

  • Сегодня запрещено менять постельное белье.
  • Нельзя плохо говорить об умерших.
  • Нельзя употреблять алкоголь.
  • Избегайте грубой и жирной пищи.
  • Без крайней необходимости не выходите из дома.

Приметы на 23 марта

  • Холодный ветер сулит долгую зиму.
  • Если уже прилетели журавли, то весной будет тепло.
  • Если в небе кружит жаворонок, то скоро появится первая трава.
  • Туманный день принесет хороший урожай льна.

Другие праздники 23 марта 2021

  • Всемирный день метеорологии (World Meteorological Day).
  • Международный день ОК – считается, что именно в этот день в 1839 году впервые в газете “Бостонское утро“ было напечатано выражение “о'кей“.
  • День освобождения Южной Африки.
  • День моря отмечается в Боливии.

Именины 23 марта 2021

Во вторник, 23 марта, именины отмечают владельцы таких имен: Ян, Павел, Михаил, Марк, Леонид, Иван, Егор, Дмитрий, Денис, Георгий, Виктор, Ника, Галина, Василиса, Анастасия.

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Теги: приметы, запреты, именины, праздники, поверья
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Источник: Ivonа bigmir)net

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