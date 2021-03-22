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Запреты дня 22 марта 2021: Что нельзя делать в День сорока святых

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Народные приметы на понедельник, 22 марта.

Запреты дня 22 марта 2021: Что нельзя делать в День сорока святых
Запреты дня 22 марта 2021: Что нельзя делать в День сорока святых
freepik.com

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В понедельник, 22 марта 2021 года, православные отмечают праздник 40 святых в честь памяти Сорока Севастийских мучеников, которые приняли жестокую смерть во имя христианской веры.

Что нельзя делать в День сорока святых 22 марта 2021?

  • В этот день запрещено работать, заниматься уборкой жилья.
  • Запрещено одалживать деньги и сквернословить.

Приметы праздника

  • Если в этот день хорошая погода, то в течение 40 дней холода не вернутся.
  • Холодная погода означает, что следующие 40 дней погодные условия могут резко измениться.
  • Если 22 марта выпал снег, то пасхальная неделя будет холодной.
  • Если в День сорока святых осадки и мало снега – летом не будет длительных ливневых дождей.

Другие праздники 22 марта 2021

  • Всемирный день водных ресурсов (ООН).
  • Международный день таксиста.
  • Международный день Балтийского моря.

Именины 22 марта 2021

В понедельник, 22 марта, именины отмечают владельцы таких имен: Александр, Александра, Алексей, Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван, Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, Наталья, Николай, Петр, Сергей, Тарас.

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Теги: приметы, запреты, именины, праздники, поверья
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Источник: ivоna bigmir)net

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