Запреты дня 22 марта 2021: Что нельзя делать в День сорока святых
Народные приметы на понедельник, 22 марта.
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В понедельник, 22 марта 2021 года, православные отмечают праздник 40 святых в честь памяти Сорока Севастийских мучеников, которые приняли жестокую смерть во имя христианской веры.
Что нельзя делать в День сорока святых 22 марта 2021?
- В этот день запрещено работать, заниматься уборкой жилья.
- Запрещено одалживать деньги и сквернословить.
Приметы праздника
- Если в этот день хорошая погода, то в течение 40 дней холода не вернутся.
- Холодная погода означает, что следующие 40 дней погодные условия могут резко измениться.
- Если 22 марта выпал снег, то пасхальная неделя будет холодной.
- Если в День сорока святых осадки и мало снега – летом не будет длительных ливневых дождей.
Другие праздники 22 марта 2021
- Всемирный день водных ресурсов (ООН).
- Международный день таксиста.
- Международный день Балтийского моря.
Именины 22 марта 2021
В понедельник, 22 марта, именины отмечают владельцы таких имен: Александр, Александра, Алексей, Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван, Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, Наталья, Николай, Петр, Сергей, Тарас.
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