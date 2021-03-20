Приметы и поверья на Василя-Капельника и День весеннего равноденствия.

Запреты дня 20 марта 2021: Чего категорически нельзя делать на Василия-Капельника pixabay.com

В субботу, 20 марта 2021 года, православные христиане отмечают день Василия-Капельника. Также 20 марта в 11 часов 37 минут по киевскому времени наступит весеннее равноденствие.

Что нельзя делать на Василя-Капельника и весеннее равноденствие 20 марта 2021?

Думать о плохом – сбудется

Ссориться и ругаться

Злиться

Приметы и поверья на Василя-Капельника 20 марта 2021

Читай также: Весеннее равноденствие в 2021 году в Украине: дата и значение Ранее в этот день особое внимание обращали на капель с сосулек. Обильная капель обещала хороший урожай льна и конопли летом. Южный ветер и звонкая капель предвещали жаркое лето, а вот если был южный ветер, но с крыш не капало, то это было признаком большого количества летних гроз.

Ранее в этот день особое внимание обращали на капель с сосулек. Обильная капель обещала хороший урожай льна и конопли летом. Южный ветер и звонкая капель предвещали жаркое лето, а вот если был южный ветер, но с крыш не капало, то это было признаком большого количества летних гроз. Люди верили, что если с крыш срывался лед и разбивал окно, то это падали на землю человеческие грехи тяжкие. Поэтому 20 марта следовало молиться иконе Божией Матери «Споручница грешных».

Считалось, что сон, который приснится в этот день, через три года сбудется.

Также 20 марта следили за птицами. Если в этот день жаворонки возвращались из теплых краев, то это к хорошей погоде. А зяблика в этот день увидеть - к холодам. По народному поверью, если 20 марта ласточки свили гнездо под крышей, то это к счастью хозяев дома.

Другие праздники 20 марта 2021

Международный день счастья

День Земли

День мартовских зайцев

Праздник иконы Божией Матери «Споручница грешных»

Всемирный день лягушки

Международный день астрологии

Всемирный день воробья

Международный день без мяса

Всемирный день муки

Комоедица

Всемирный день здоровья полости рта

День памяти преподобного Павла Препростого

Всемирный день театра для детей и молодёжи

Праздник весны и возрождения «Остара»

Всемирный день осведомлённости о травмах головы

Всемирный день квилтинга

Всемирный день сторителлинга

Международный день франкофонии

Именины 20 марта 2021

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По православному церковному календарю День ангела отмечают Агафодор (благой дар), Анна (благодать, милость Божая), Антонина (вступающая в бой), Василий (царский), Евгений (благородный), Евдокия (благославная), Екатерина (чистая), Елпидий (надежный), Емилиан (ласковый, приятный), Еферий (воздушный), Ефрем (плодовитый), Капитон (голова), Ксения (гостья, чужестранка), Мария (любимая, желанная), Матрона (почтенная дама, мать семьи), Надежда (надежда), Николай (победитель народов), Нил (черный, молодой), Павел (малый).

По католическому – Вольфрам (ворон волка), Кутберт (известный), Уна (ягненок), Бенедикт (благословенный).

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