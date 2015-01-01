7 интересных фактов про День Святого Патрика

День Святого Патрика ежегодно отмечается 17 марта, в годовщину его смерти в пятом веке. И уже более 1000 лет в Ирландии отмечают этот день, как религиозный праздник. В День Святого Патрика, который приходится на христианское время Великого поста, ирландские семьи традиционно ходят в церковь утром, а постные запреты на употребление мяса были отменены, и люди танцевали, пили и пировали.

Святой Патрик не только покровитель Ирландии, но и ее национальный апостолом. Он родился в Римской Британии, был похищен и доставлен в Ирландию в качестве раба в возрасте 16 лет. Позже он сбежал, но вернулся в Ирландию, именно ему приписывают распространение христианства среди жителей этой страны.

Считается, что Патрик объяснил Святую Троицу

В течение столетий после смерти Патрик, мифы окружавшие его жизнь, все крепче укоренилась в ирландской культуре: самая известная легенда о Святом Патрике заключается в том, что именно он объяснил Святую Троицу (Отец, Сын и Святой Дух) с использованием трех листьев местного ирландского клевера, трилистника.

Хоть символ Святого Патрика - трилистник, но клевер с четырьмя листиками приносит удачу depositphotos.com

Зеленый цвет не всегда был официальным цветом праздника

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Ирландия - зеленый остров с обилием растительности и травянистыми холмами, а еще ее называют «Изумрудный остров». Но цвет, который люди изначально ассоциировали со Святым Патриком, был синим! (Некоторые древние ирландские флаги даже носят этот цвет). Древние кельты, перед тем как идти в битву - красили себя корнем синей вайды.

А вот зеленый цвет был введен в празднование Дня Святого Патрика в 18 веке, когда трилистник стал национальным символом. Из-за популярности трилистника и ландшафта Ирландии этот цвет стал цветом праздника.

Зеленые воды реки в Чикаго Pinterest.com

Первый парад в честь праздника прошел не в Ирландии

Что интересно, первый парад в честь Дня Святого Патрика прошел не в Ирландии, а в Америке - 17 марта 1601 года в испанской колонии на территории Флориды. Век спустя, тоскующие по дому ирландские солдаты, служившие в английских вооруженных силах, прошли маршем в Нью-Йорке.

Не было никаких змей

Согласно легенде, Святой Патрик изгнал всех змей из Ирландии. Но на самом деле нет доказательств, что змеи вообще существовали в Ирландии, поскольку там для них слишком суровый климат. Некоторые ученые предполагают, что ирландцы – выходцы из Персии, где действительно было много змей и мало воды, что сохранилось в преданиях и мифологии.

Ежегодно в Чикаго красят речку в зеленый цвет

По мере того как ирландские иммигранты расселялись по миру и другие страны и города развивали свои собственные традиции. Одним из них является ежегодное окрашивание реки Чикаго в зеленый цвет. Впервые это произошло в 1962 году, когда городские служащие использовали красители для отслеживания незаконных сбросов сточных вод и поняли, что зеленый краситель может стать уникальным способом отпраздновать праздник. В том году они выпустили в реку почти 45 кг зеленой растительной краски - достаточно, чтобы она оставалась зеленой в течение недели. Сегодня, чтобы минимизировать ущерб окружающей среде, используется всего 18 кг красителя, а река становится зеленой всего на несколько часов.

Святой Патрик svjetlo-vjere.com

Один из главных персонажей праздника - Лепрекон

Первоначальное ирландское название этих существ - лобаирчин, что означает «маленький человек». Вера в лепреконов, вероятно, происходит от кельтской веры в фей, человечков, которые могут использовать свои магические силы для служения добру или злу. В кельтских сказках лепреконы — сыновья фейри и злого духа, сами по себе они не добрые и не злые, а еще они сапожники фей. Что интересно, среди лепреконов не бывает женщин.

Леприкон thewildgeese.irish

Хотя лепреконы были лишь второстепенными фигурами в кельтском фольклоре, они были известны уловками, которые использовались для защиты собственных легендарных сокровищ. У лепреконов есть свой праздник - 13 мая.

Праздничная еда

Читай также: Календарь церковных праздников на апрель 2021 год День Святого Патрика отмечается во многих частях мира, особенно в ирландских общинах и организациях. В течение дня люди носят зеленую одежду, а частью праздника являются вечеринки с ирландской едой и напитками, окрашенными в зеленый пищевой краситель. Это время, когда дети могут побаловать себя сладостями, а взрослые могут выпить «пинту» пива в местном пабе. День Святого Патрика отмечается во многих частях мира, особенно в ирландских общинах и организациях. В течение дня люди носят зеленую одежду, а частью праздника являются вечеринки с ирландской едой и напитками, окрашенными в зеленый пищевой краситель. Это время, когда дети могут побаловать себя сладостями, а взрослые могут выпить «пинту» пива в местном пабе.

А вот традиционное, праздничное меню:

• Ирландский черный хлеб.

• Тушенка и капуста.

• Пирог с говядиной и Гиннесом.

• Ирландский крем-шоколадно-муссовый торт.

• Кофе по-ирландски.

• Ирландский картофельное пюре Чемпион

• Ирландское рагу.

• Ирландский картофельный суп.