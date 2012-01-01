В 2012 году Генеральной Ассамблеей ООН была принята резолюция, согласно которой стремление к счастью является главной целью человека. И, чтобы об этом помнить, был придуман праздник, День счастья.

Международный день счастья координирует общественное движение Action Happiness, объединяющее людей из 180 стран мира. Его действия направлены на создание более счастливого и заботливого общества, в котором каждый уделяет меньше внимания своим собственным благам и больше - счастью и удовлетворению окружающих.

Почему День счастья 20 марта

Дата для проведения Дня счастья неслучайно выбрана именно 20 марта. Дело в том, что это День весеннего равноденствия, когда день становится равен ночи по продолжительности. Таким способом организаторы праздника хотели подчеркнуть, что все люди планеты имеют равные права на счастье.

Как провести Международный день счастья

Конечно, интересных способов может быть много! Можно использовать этот праздник, чтобы посвятить себя любимому хобби. Или наоборот - погрузится в открытие новых интересов! Поход в театр, музей, поездка за город, посещение любимого места или же новый кулинарный подвиг на кухне, романтическое свидение, время с семьей - сколько людей, столько и идей!

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Но самое важное в этом дне - суметь заметить маленькие частички счастья, которые окружают каждого из нас. Это может быть улыбка незнакомца на улице или в магазине, приятное слово партнера, вкус и запах утреннего кофе или оживающее растение, которое мы заметим на весенней прогулке.

20 марта - Всемирный день счастья istockphoto.com

В этот день позвольте себе не погружаться в обязанности и заботы, а сосредоточьтесь на времени с любимыми людьми. Особенно с семьей! Приятные моменты, проведенные с семьей, обнимаясь, разговаривая и смеясь, определенно сближают и укрепляют связь между родителями и их детьми.

Этот день также хороший повод позвонить родителям, родным, друзьям - просто поболтать, справиться об их самочувствии.

Мы все так стремимся к счастью, как к чему-то, что ждет нас в будущем. А, между тем, чистое счастье можно ощутить повсюду. Стоит только захотеть научиться это делать! И Международный день счастья - лучшее для этого время!

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