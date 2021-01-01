Последний день Масленицы - Прощеное воскресенье - в 2021 году приходится на 14 марта.

В этот день принято от всей души просить прощения и отпускать былые обиды. По традиции первыми должны сделать этот шаг взрослые: родители попросить прощения у детей, учитель – у учеников, начальник – у подчиненных. Таким образом старшее поколение дает пример младшему.

Тем, кто просит прощения у вас, следует ответить: «Бог простит, и я прощаю». Причем, в этот день просят прощения не только у живых, но и у тех, кто ушел в мир иной. Для этого раньше ходят на кладбище и оставляют на могилах блины. Или же просят мысленно прощения, а также молятся за их упокоение.

5 главных запретов Прощеного воскресенья istockphoto.com

В этот последний день перед Великим постом обычно принято баловать себя вкусностями, веселится. Но связан он и с определенными запретами.

Что запрещено делать в Прощеное воскресенье

1. Сквернословить, ругаться, выяснять отношения, вспоминать былые обиды. Священнослужители настаивают, что Прощеное воскресенье - это тихий и светлый праздник, и провести его нужно соответственно.

2. Заниматься тяжелым физическим трудом и земельными работами. Лучше провести этот день в кругу семьи или в масленичных гуляниях. А стирку, уборку и другие дела по дому лучше перенести на другой день.

3. Думать о проблемах, неприятностях. Пусть ваши мысли будут благостными, перед Великим постом важно окружить себя позитивной энергией.

4. Есть мясо. В этот день можно есть все, кроме мяса. Разрешаются молочные продукты, рыба, сладости и, конечно, блины.

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5. Употреблять алкоголь. Перед постом наоборот стараются очиститься, для этого часто в Прощеное воскресенье ходят в баню, чтобы вступить в пост чистым во всех смыслах.

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