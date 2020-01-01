Как правильно встретить грядущие праздники?

Уже почти слышен бой новогодних курантов, уже подходят к концу последние праздничные приготовления. Весь мир с замиранием сердца прощается с 2020 годом и ожидает наступления нового 2021-го. Этот праздник особенно хочется отметить так, чтобы все прошло максимально гладко. Поэтому будет нелишним узнать несколько новогодних примет. Именно о них и расскажет Ivona.

Что нельзя делать на Новый год: Общие запреты

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1. Рассказывать о своем новогоднем желании, иначе удача покинет вас

2. Встречать праздник в одиночестве, потому что как встретишь год, так его и проведешь

3. Пришивать пуговицы на одежду и закалывать на себе булавки: считается, что это может “пришить“ к вам старые проблемы

4. Праздновать Новый год только в женской компании

5. Встречать Новый год с пустыми карманами. Эту примету можно воспринимать буквально: положите туда хоть что-то, чтобы не провести год с постоянно пустыми карманами.

Главные приметы на Новый год Белого Железного Быка 2021 freepik.com

6. Брать или давать деньги в долг - так можно вспугнуть свою финансовую удачу.

7. Убирать (особенно подметать) в канун Нового года и в день самого праздника также не стоит.

8. Даже если ваша душа поет от новогоднего настроения, от песен все же лучше отказаться, особенно после захода солнца.

9. Если вы украсили новогодний стол свечами, тушить их в праздничный день запрещено, лучше подождать, пока ни прогорят. Не лишайте себя путеводного света и ярких деньков в новом году.

10. Плакать на Новый год - к болезням, так что лучше сдерживать даже слезы счастья.

Главные приметы на Новый год Белого Железного Быка 2021 freepik.com

Что нельзя делать на Новый год Белого Металлического (Железного) Быка 2021

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выбрасывать еду бить, мыть и выбрасывать посуду

выносить мусор

подавать к столу угощения из телятины и говядины

надевать одежду или украшать дом, используя красный цвет или анималистические принты (вроде леопарда, тигра и пр.).

Главные приметы на Новый год Белого Железного Быка 2021 freepik.com

Приметы на Новый год 2021

Новогодние приметы о любви

много крошек на праздничном столе и под ним - к скорой свадьбе

если вы чихнули под бой курантов, то в этом году вы точно не будете обделены вниманием противоположного пола

чем больше замужняя пара поздравит людей с Новым годом, тем крепче будет их союз.

Да и в целом свадьба в год Белого Железного Быка - добрая примета для влюбленных.

Главные приметы на Новый год Белого Железного Быка 2021 freepik.com

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Новогодние приметы о финансовом успехе

упала елка? Не беда! Это считается хорошей приметой, которая принесет в дом деньги и благополучие

украшение для стола из монеток, фруктов и зерна привлечет прибыль в грядущий год

подавиться за новогодним столом - к карьерному росту и прибавке к зарплате

а вот пролить на себя что-то или запачкать праздничную одежду в новогоднюю ночь - дурная примета.

Главные приметы на Новый год Белого Железного Быка 2021 freepik.com

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