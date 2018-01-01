День святой Анны: Традиции и приметы

Святая Анна - мать Пресвятой Девы Марии.

22 декабря православные христиане отдают дань уважения святой Анне - женщине, которая произвела на свет божий Деву Марию - мать Иисуса Христа. По церковному календарю в этот день произошло важное событие - зачатие Богородицы после 50 лет бесплодных попыток. Как Бог послал Анне и Иоакиму Марию, так и святая Анна впредь считалась заступницей детей, беременных и бесплодных. О традициях и приметах в день памяти и почитания святой Анны (в народе - Анны Темной или Анны Зимней) расскажет Ivona.

Традиции на День Анны 22 декабря

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Так как 22 декабря в первую очередь религиозный праздник (Зачатие Пресвятой Богородицы), его следует начинать (и заканчивать) молитвой. Святая Анна - покровительница детей и женщин (особенно беременных), поэтому к ней в первую очередь обращались за здоровьем для ее подопечных.

Молодые девушки собирались на Анны на девичьи вечера, чтобы изготовить украшения к новогодним праздникам и обсудить, как они будут отмечать эти торжества.

Кроме того они помогали более взрослым женщинам и старшему поколению подготовить жилище к грядущим праздникам: убрать и побелить дом, покормить домашний скот, начать заготовку продуктов. Запрещено было работать лишь беременным женщинам: им этот день следовало провести в строгом посту и молитвах, чтобы младенец был здоров и благополучен.

Приметы на День Анны 22 декабря

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Земля на Анны талая - к плохому урожаю, подмерзшая - к благополучному Много сосулек - к длинной осени

Если на Анны дождь, то весна также будет дождливой

Если голова часто болит, нельзя на Анны заниматься рукоделием.

Впрочем, рукодельничать запрещено и беременным. Им также не стоит прикасаться к острым предметам, разводить огонь и смотреть на больных и изувеченных - считается, что это все отразится на будущем малыше.

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