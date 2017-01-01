В этот зимний праздник подарите дорогим вам людям самые теплые пожелания!

С Днем святого Николая! Поздравления в стихах и открытках pinterest.com

19 декабря отмечается День святого Николая Чудотворца. Этот праздник любят и дети, и взрослые, так как он заставляет поверить всех в настоящее чудо, и дарит новогоднее настроение. Поэтому поздравлять родных и друзей в этот день особенно приятно! Ivona собрала для вас праздничные открытки и пожелания ко Дню святого Николая, чтобы вы порадовали своих близких.

Поздравления с Днем святого Николая Чудотворца

В День святого Николая

Большого счастья я желаю,

Пусть Николай святой придет

И лишь добро всем принесет,

А также радость и удачу,

Здоровья крепкого в придачу,

Побольше денег и достатка,

Чтоб всем жилось легко и сладко!

С Днем святого Николая! Поздравления в стихах и открытках pinterest.com

***

С Днем святого Николая

Я сердечно поздравляю!

Бородатый старичок

Принесет пусть сундучок.

В нем - добра, любви, удачи

И здоровья вам в придачу,

А еще - улыбок, смеха

И достатка, и успеха.

С Днем святого Николая! Поздравления в стихах и открытках pinterest.com

***

Пусть святитель Николай

Превращает будни в рай,

Чтобы горя не случалось,

Все, что в планах, получалось.

И своей рукой чудесной

Снял печаль, волненья, стрессы,

В души счастье поселил

И от бед тебя хранил!

С Днем святого Николая! Поздравления в стихах и открытках pinterest.com

***

Пусть Николай ваш дом боготворит,

Чтоб обрели вы счастье и удачу,

Подарит чудо, хвори исцелит,

И сделает вас чуточку богаче.

Что бы любовь и силы волшебства

Ваши сердца уютом наполняли,

И только нежные и добрые слова,

Чтоб в вашем доме каждый день звучали!

С Днем святого Николая! Поздравления в стихах и открытках pinterest.com

***

За окном зима гуляет,

Под подушкой ждет сюрприз.

В этот праздник я желаю,

Чтобы все мечты сбылись.

Счастья, крепкого здоровья

И удачи через край.

Принесет пусть чудо снова

Добрый Дядя Николай!

С Днем святого Николая! Поздравления в стихах и открытках pinterest.com

***

Святой угодник Николай

Сегодня всеми чтится,

Желанье смело загадай,

Оно и воплотится.

Пусть будет сердцу так легко,

И на душе так ясно.

Пусть счастье будет велико,

И в жизни всё прекрасно.

С Днем святого Николая! Поздравления в стихах и открытках pinterest.com

***

В день Святого Николая

Среди будней непростых

Я добра тебе желаю,

Пусть исполнятся мечты.

Пусть в душе покой и счастье

Не иссякнут никогда,

Стороной пройдут ненастья,

И наступит благодать!

С Днем святого Николая! Поздравления в стихах и открытках pinterest.com

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.