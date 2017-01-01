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С Днем святого Николая! Поздравления в стихах и открытках

Спецтема: Новый год 2021
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В этот зимний праздник подарите дорогим вам людям самые теплые пожелания!
С Днем святого Николая! Поздравления в стихах и открытках
С Днем святого Николая! Поздравления в стихах и открытках
pinterest.com

19 декабря отмечается День святого Николая Чудотворца. Этот праздник любят и дети, и взрослые, так как он заставляет поверить всех в настоящее чудо, и дарит новогоднее настроение. Поэтому поздравлять родных и друзей в этот день особенно приятно! Ivona собрала для вас праздничные открытки и пожелания ко Дню святого Николая, чтобы вы порадовали своих близких.

Поздравления с Днем святого Николая Чудотворца

 

В День святого Николая
Большого счастья я желаю,
Пусть Николай святой придет
И лишь добро всем принесет,
А также радость и удачу,
Здоровья крепкого в придачу,
Побольше денег и достатка,
Чтоб всем жилось легко и сладко!

С Днем святого Николая! Поздравления в стихах и открытках
С Днем святого Николая! Поздравления в стихах и открытках
pinterest.com

***

С Днем святого Николая
Я сердечно поздравляю!
Бородатый старичок
Принесет пусть сундучок.

В нем - добра, любви, удачи
И здоровья вам в придачу,
А еще - улыбок, смеха
И достатка, и успеха.

С Днем святого Николая! Поздравления в стихах и открытках
С Днем святого Николая! Поздравления в стихах и открытках
pinterest.com

***

Пусть святитель Николай
Превращает будни в рай,
Чтобы горя не случалось,
Все, что в планах, получалось.

И своей рукой чудесной
Снял печаль, волненья, стрессы,
В души счастье поселил
И от бед тебя хранил!

С Днем святого Николая! Поздравления в стихах и открытках
С Днем святого Николая! Поздравления в стихах и открытках
pinterest.com

***

Пусть Николай ваш дом боготворит,
Чтоб обрели вы счастье и удачу,
Подарит чудо, хвори исцелит,
И сделает вас чуточку богаче.

Что бы любовь и силы волшебства
Ваши сердца уютом наполняли,
И только нежные и добрые слова,
Чтоб в вашем доме каждый день звучали!

С Днем святого Николая! Поздравления в стихах и открытках
С Днем святого Николая! Поздравления в стихах и открытках
pinterest.com

***

За окном зима гуляет,
Под подушкой ждет сюрприз.
В этот праздник я желаю,
Чтобы все мечты сбылись.

Счастья, крепкого здоровья
И удачи через край.
Принесет пусть чудо снова
Добрый Дядя Николай!

С Днем святого Николая! Поздравления в стихах и открытках
С Днем святого Николая! Поздравления в стихах и открытках
pinterest.com

***

Святой угодник Николай
Сегодня всеми чтится,
Желанье смело загадай,
Оно и воплотится.

Пусть будет сердцу так легко,
И на душе так ясно.
Пусть счастье будет велико,
И в жизни всё прекрасно.

С Днем святого Николая! Поздравления в стихах и открытках
С Днем святого Николая! Поздравления в стихах и открытках
pinterest.com

***

В день Святого Николая
Среди будней непростых
Я добра тебе желаю,
Пусть исполнятся мечты.

Пусть в душе покой и счастье
Не иссякнут никогда,
Стороной пройдут ненастья,
И наступит благодать!

С Днем святого Николая! Поздравления в стихах и открытках
С Днем святого Николая! Поздравления в стихах и открытках
pinterest.com

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Теги: День святого Николая, Святой Николай, 19 декабря, поздравления с днем святого николая, поздравления, открытки
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Источник: ivona)bigmir.net

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