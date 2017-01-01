С Днем святого Николая! Поздравления в стихах и открытках
19 декабря отмечается День святого Николая Чудотворца. Этот праздник любят и дети, и взрослые, так как он заставляет поверить всех в настоящее чудо, и дарит новогоднее настроение. Поэтому поздравлять родных и друзей в этот день особенно приятно! Ivona собрала для вас праздничные открытки и пожелания ко Дню святого Николая, чтобы вы порадовали своих близких.
Поздравления с Днем святого Николая Чудотворца
В День святого Николая
Большого счастья я желаю,
Пусть Николай святой придет
И лишь добро всем принесет,
А также радость и удачу,
Здоровья крепкого в придачу,
Побольше денег и достатка,
Чтоб всем жилось легко и сладко!
***
С Днем святого Николая
Я сердечно поздравляю!
Бородатый старичок
Принесет пусть сундучок.
В нем - добра, любви, удачи
И здоровья вам в придачу,
А еще - улыбок, смеха
И достатка, и успеха.
***
Пусть святитель Николай
Превращает будни в рай,
Чтобы горя не случалось,
Все, что в планах, получалось.
И своей рукой чудесной
Снял печаль, волненья, стрессы,
В души счастье поселил
И от бед тебя хранил!
***
Пусть Николай ваш дом боготворит,
Чтоб обрели вы счастье и удачу,
Подарит чудо, хвори исцелит,
И сделает вас чуточку богаче.
Что бы любовь и силы волшебства
Ваши сердца уютом наполняли,
И только нежные и добрые слова,
Чтоб в вашем доме каждый день звучали!
***
За окном зима гуляет,
Под подушкой ждет сюрприз.
В этот праздник я желаю,
Чтобы все мечты сбылись.
Счастья, крепкого здоровья
И удачи через край.
Принесет пусть чудо снова
Добрый Дядя Николай!
***
Святой угодник Николай
Сегодня всеми чтится,
Желанье смело загадай,
Оно и воплотится.
Пусть будет сердцу так легко,
И на душе так ясно.
Пусть счастье будет велико,
И в жизни всё прекрасно.
***
В день Святого Николая
Среди будней непростых
Я добра тебе желаю,
Пусть исполнятся мечты.
Пусть в душе покой и счастье
Не иссякнут никогда,
Стороной пройдут ненастья,
И наступит благодать!
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