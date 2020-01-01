Что известно о жизни святой, а также о том, как лучше всего провести этот день.

7 декабря православные христиане чтут великомученицу Екатерину Александрийскую, в народе названую Екатерина Санница. Что известно о жизни святой, а также с какими приметами и обрядами связан день ее памяти, расскажет Ivona.

Житие святой Екатерины

Читай также: Выходные и праздничные дни 2021: Полный список

Святая Екатерина (до крещения - Доротея) родилась в 287 году в Александрии, и была весьма образованной девушкой: помимо того что она умела читать и писать (навыки, практически недоступные женщинам того времени), она изучала труды именитых философов, медиков, была хорошо подкована в ораторском искусстве.

День святой Екатерины: Приметы, традиции, верования depositphotos.com

Юной девой Екатерина отреклась от языческой веры и приняла христианство. По легенде после обряда крещения к девушке во сне пришел Иисус Христос, и нарек его своей невестой, подарив ей обручальное кольцо.

Приняла мученическую смерть приблизительно в 305 году (девушке на тот момент было не больше 18-ти лет) через отсечение головы. Будучи в темнице из-за отказа вернуться к язычеству и стать женой или любовницей императора Максимина, она обратила в христианскую веру императорского военачальника, более 300 воинов и саму императорскую супругу Августу (Василиссу).

Для пыток Екатерины была разработана специальная машина для пыток: четыре колеса с железными остриями, предназначенными для дробления тела. Однако, согласно преданиям, ангелы разрушили дьявольскую машину прежде, чем ее привели в действие.

Разгневанный неудачами, а также отказом и проповедями девушки, император Максимин приказал отсечь Екатерине голову Мечом. Согласно легенде из смертельной раны потекло молоко, а не кровь.

Святая Екатерина Александрийская. Караваджо. 1598-99 гг. wikipedia.org

День святой Екатерины: традиции и приметы

Читай также: Успеть до Нового года! Список дел, которые стоит сделать до праздника

Санницей прозвали в народе святую Екатерину, потому что в день ее памяти - 7 декабря, проводились Екатерининские гуляния: катание и гонки на санях для взрослых и детей. Но домой вернуться необходимо обязательно засветло.

Считается, что святая Екатерина - покровительница незамужних и счастливого брака. В Катеринин день молодые люди: и парни, и девушки, также ворожили на любовь и замужество. Девушки - садили вишневые веточки в кадку дома: если расцветет до Рождества или Нового года, быть скоро свадьбе. Молодым людям рекомендовалось в этот день поститься и провести в думах о будущей жене, тогда Екатерина дарует им добрую, трудолюбивую супругу.

День святой Екатерины: Приметы, традиции, верования freepik.com

В молитвах к святой Екатерине также обращаются, дабы разрешить проблемы в семье или для облегчения родов.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.