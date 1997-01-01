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13 ноября - Всемирный день доброты: История, традиции, поздравления

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У праздника благородная миссия - создание мира, полного доброты и сострадания.
13 ноября - Всемирный день доброты: История, традиции, поздравления
13 ноября - Всемирный день доброты: История, традиции, поздравления
freepik.com

13 ноября 2020 года весь мир отмечает особый праздник - День доброты. Об истории его возникновения и особенностях празднования, а также о том, как поздравить близких, расскажет Ivona.

Всемирный день доброты: История и традиции праздника

 

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Своему появлению праздник обязан волонтерскому движению “Всемирное движение за доброту“, которое возникло в 1997 году в Японии. Всего за год от благотворительной организации стран Тихоокеанского региона “Движение“ переросло во всемирное не только по названию, но и по факту. Инициатива отринуть религиозное и политическое влияние, и построить мир на заботе о ближнем, доброте и сочувствие, нашла отклики в сердцах представителей многих стран по всему миру. 

13 ноября - Всемирный день доброты: История, традиции, поздравления
13 ноября - Всемирный день доброты: История, традиции, поздравления
freepik.com

Благодаря деятельности движения появился и Всемирный день доброты. Впервые его отметили 13 ноября 1998 года, поэтому эта дата и закрепилась за праздником. В этот день была впервые проведена конференция движения.

Главными традициями Всемирного дня доброты считается, конечно, помощь нуждающимся и занятия благотворительностью. Также принято дарить цветы незнакомцам - такой жест неизменно вызывает улыбки на лицах прохожих, что само по себе делает мир немножечко лучше.

13 ноября - Всемирный день доброты: История, традиции, поздравления
13 ноября - Всемирный день доброты: История, традиции, поздравления
freepik.com

Всемирный день доброты: Поздравления

 

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А знаешь ли, сколько в тебе доброты?
Ее не измерить ни в метрах, ни в граммах.
Ты к сердцу любому проложишь мосты
Одним только словом, но искренним самым.

Не бойся добро отдавать никогда,
Оно бумерангом, конечно, вернется
И душу от зла сохранит сквозь года,
И будет тебя согревать лучше солнца!

***

Давайте будем всем дарить
Добро в день доброты,
И сразу станет мир светлей,
И сбудутся мечты,
Пусть этот праздник счастье всем
И радость принесет,
Людей с открытою душой
Добро всегда найдет!

13 ноября - Всемирный день доброты: История, традиции, поздравления
13 ноября - Всемирный день доброты: История, традиции, поздравления
freepik.com

***

В день всемирный доброты
Всем дари свои улыбки,
Пусть сбываются мечты,
И стираются ошибки.

Вся планета в этот день
Пусть ликует и смеется,
Раздавай добро везде,
И оно к тебе вернется!

***

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Пусть будет в вашем сердце
Полным-полно добра.
Чтоб вы его дарили
Аж с самого утра.

Всем улыбались просто,
Всегда на помощь шли,
А в день добра желаю
Чтоб беды все ушли!

13 ноября - Всемирный день доброты: История, традиции, поздравления
13 ноября - Всемирный день доброты: История, традиции, поздравления
freepik.com

***

С Днем доброты! Пускай надежда
Смелей блестит в твоих глазах,
Удача будет бесконечной,
Любовь лишь властвует в сердцах!

Пусть нежность чистая сияет,
Путь освещая, как звезда,
И в каждом деле помогает,
Во всем везение находя!

 

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Теги: всемирный день доброты, всемирный день доброты 13 ноября, праздники, поздравления
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Источник: ivona)bigmir.net

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