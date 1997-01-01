13 ноября - Всемирный день доброты: История, традиции, поздравления
13 ноября 2020 года весь мир отмечает особый праздник - День доброты. Об истории его возникновения и особенностях празднования, а также о том, как поздравить близких, расскажет Ivona.
Всемирный день доброты: История и традиции праздника
Читай также: Какой диснеевский принц подходит вам по знаку Зодиака?
Своему появлению праздник обязан волонтерскому движению “Всемирное движение за доброту“, которое возникло в 1997 году в Японии. Всего за год от благотворительной организации стран Тихоокеанского региона “Движение“ переросло во всемирное не только по названию, но и по факту. Инициатива отринуть религиозное и политическое влияние, и построить мир на заботе о ближнем, доброте и сочувствие, нашла отклики в сердцах представителей многих стран по всему миру.
Благодаря деятельности движения появился и Всемирный день доброты. Впервые его отметили 13 ноября 1998 года, поэтому эта дата и закрепилась за праздником. В этот день была впервые проведена конференция движения.
Главными традициями Всемирного дня доброты считается, конечно, помощь нуждающимся и занятия благотворительностью. Также принято дарить цветы незнакомцам - такой жест неизменно вызывает улыбки на лицах прохожих, что само по себе делает мир немножечко лучше.
Всемирный день доброты: Поздравления
Читай также: Гороскоп на 13 ноября 2020 года
А знаешь ли, сколько в тебе доброты?
Ее не измерить ни в метрах, ни в граммах.
Ты к сердцу любому проложишь мосты
Одним только словом, но искренним самым.
Не бойся добро отдавать никогда,
Оно бумерангом, конечно, вернется
И душу от зла сохранит сквозь года,
И будет тебя согревать лучше солнца!
***
Давайте будем всем дарить
Добро в день доброты,
И сразу станет мир светлей,
И сбудутся мечты,
Пусть этот праздник счастье всем
И радость принесет,
Людей с открытою душой
Добро всегда найдет!
***
В день всемирный доброты
Всем дари свои улыбки,
Пусть сбываются мечты,
И стираются ошибки.
Вся планета в этот день
Пусть ликует и смеется,
Раздавай добро везде,
И оно к тебе вернется!
***
Читай также: Долой грусть и печаль: Как поднять настроение каждому знаку Зодиака
Пусть будет в вашем сердце
Полным-полно добра.
Чтоб вы его дарили
Аж с самого утра.
Всем улыбались просто,
Всегда на помощь шли,
А в день добра желаю
Чтоб беды все ушли!
***
С Днем доброты! Пускай надежда
Смелей блестит в твоих глазах,
Удача будет бесконечной,
Любовь лишь властвует в сердцах!
Пусть нежность чистая сияет,
Путь освещая, как звезда,
И в каждом деле помогает,
Во всем везение находя!
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил