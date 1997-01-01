У праздника благородная миссия - создание мира, полного доброты и сострадания.

13 ноября 2020 года весь мир отмечает особый праздник - День доброты. Об истории его возникновения и особенностях празднования, а также о том, как поздравить близких, расскажет Ivona.

Всемирный день доброты: История и традиции праздника

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Своему появлению праздник обязан волонтерскому движению “Всемирное движение за доброту“, которое возникло в 1997 году в Японии. Всего за год от благотворительной организации стран Тихоокеанского региона “Движение“ переросло во всемирное не только по названию, но и по факту. Инициатива отринуть религиозное и политическое влияние, и построить мир на заботе о ближнем, доброте и сочувствие, нашла отклики в сердцах представителей многих стран по всему миру.

13 ноября - Всемирный день доброты: История, традиции, поздравления freepik.com

Благодаря деятельности движения появился и Всемирный день доброты. Впервые его отметили 13 ноября 1998 года, поэтому эта дата и закрепилась за праздником. В этот день была впервые проведена конференция движения.

Главными традициями Всемирного дня доброты считается, конечно, помощь нуждающимся и занятия благотворительностью. Также принято дарить цветы незнакомцам - такой жест неизменно вызывает улыбки на лицах прохожих, что само по себе делает мир немножечко лучше.

13 ноября - Всемирный день доброты: История, традиции, поздравления freepik.com

Всемирный день доброты: Поздравления

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А знаешь ли, сколько в тебе доброты?

Ее не измерить ни в метрах, ни в граммах.

Ты к сердцу любому проложишь мосты

Одним только словом, но искренним самым.

Не бойся добро отдавать никогда,

Оно бумерангом, конечно, вернется

И душу от зла сохранит сквозь года,

И будет тебя согревать лучше солнца!

***

Давайте будем всем дарить

Добро в день доброты,

И сразу станет мир светлей,

И сбудутся мечты,

Пусть этот праздник счастье всем

И радость принесет,

Людей с открытою душой

Добро всегда найдет!

13 ноября - Всемирный день доброты: История, традиции, поздравления freepik.com

***

В день всемирный доброты

Всем дари свои улыбки,

Пусть сбываются мечты,

И стираются ошибки.

Вся планета в этот день

Пусть ликует и смеется,

Раздавай добро везде,

И оно к тебе вернется!

***

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Пусть будет в вашем сердце

Полным-полно добра.

Чтоб вы его дарили

Аж с самого утра.

Всем улыбались просто,

Всегда на помощь шли,

А в день добра желаю

Чтоб беды все ушли!

13 ноября - Всемирный день доброты: История, традиции, поздравления freepik.com

***

С Днем доброты! Пускай надежда

Смелей блестит в твоих глазах,

Удача будет бесконечной,

Любовь лишь властвует в сердцах!

Пусть нежность чистая сияет,

Путь освещая, как звезда,

И в каждом деле помогает,

Во всем везение находя!

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