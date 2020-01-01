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Преображение Господне и Яблочный Спас: Поздравления в открытках

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Картинки с пожеланиями в честь светлого праздника для самых близких.
Преображение Господне и Яблочный Спас: Поздравления в открытках
Преображение Господне и Яблочный Спас: Поздравления в открытках
pinerest.com

19 августа 2020 года православные христиане отмечают большой праздник - Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, сокращенно - Преображение Господне. В народе этот день получил название Яблочный или Второй Спас

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Преображение Господне - праздник явления божественной силы Иисуса Христа перед его тремя ближайшими учениками. Событие это и положило начало для празднования. В народных традициях 19 августа также отмечается, как начало вступления осени в свои права. 

Традиционно на Преображение Господне/ Яблочный спас в церкви освящают яблоки, из них готовят различные лакомства, едят свежими с медом и угощают плодами окружающих.

Яблочный Спас приходится на период Успенского Поста, поэтому громких гуляний с обильным возлияниями проводить не принято. Однако поздравить с этим чудесным праздником самых близких не возбраняется. Как это сделать с помощью красочной открытки с теплыми словами, расскажет Ivona.

Поздравления с Преображением Господним и Яблочным Спасом 2020 в картинках и открытках

Ранее мы рассказывали, как поздравить с Преображением Господним в стихах.

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Теги: Преображение Господне, Яблочный Спас, яблочный спас 2020, поздравления, открытка, открытки
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Источник: ivona)bigmir.net

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