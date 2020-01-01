Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

День рыбака 2020: Открытки и поздравления

Комментариев: 0
Пусть золотые рыбки непременно найдут своих рыбаков!
День рыбака 2020: Открытки и поздравления
День рыбака 2020: Открытки и поздравления
pinterest.com

День рыбака традиционно отмечается во второе воскресенье июля. В 2020 году поздравлять рыбаков с их “профессиональным“ праздником нужно 12 июля. Как сделать это кратко, красиво и со смыслом, расскажет Ivona.

Смс-поздравления с Днем рыбака 2020

Читай также: День Петра и Павла: История и традиции праздника

С Днем рыбака тебя, рыбак!
Пускай же будет только так:
Сама чтоб рыбка подплывала,
Сама на червячка клевала,
Чтоб чистилась легко, не билась,
В ухе наваристо варилась.
Чтоб твой улов и твой успех
Были бы больше, чем у всех.

***

Желаю вам словить свой кайф
У речки, на полянке,
Когда поклевка поплавок
Утопит без обманки,
Когда натянется леса
И удочка согнется,
И вот тогда день рыбака
Действительно начнется!

***

Читай также: Как заморозить рыбу в домашних условиях: 3 простых способа

Поздравляем рыбака!
Пусть шумит твоя река,
Чтобы рыбы много было,
Чтобы сердце не остыло
Чтоб рыбачил сотни лет,
Жил без горя и без бед!

***

Поздравляем вас слегка
В это праздник рыбака!
Чтобы рыба вас любила,
Дружбу с удочкой водила!
Чтобы был улов огромным,
Крупным, сказочным, нескромным!

***

Читай также: Какую рыбу лучше не есть

Славного улова
Даже на мели.
Не хвоста вам, к слову,
И не чешуи!

***

Пусть в дни рыбалки вашей небо будет ясным,
И пусть вам век под ним не знать беды,
И наловить вам столько рыбы,
Сколько в море капель голубой воды!

***

Читай также: Рецепт на обед: уха из речной рыбы

Желаю рыбку золотую,
Однажды быстренько поймать!
И пожелать себе такого,
Что даже в сказке не узнать!

Ранее мы рассказывали об основных мерах безопасности при купании в водоемах.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: День рыбака, День рыбака 2020, открытки, поздравления
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь