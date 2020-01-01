День рыбака 2020: Открытки и поздравления

Пусть золотые рыбки непременно найдут своих рыбаков!

День рыбака традиционно отмечается во второе воскресенье июля. В 2020 году поздравлять рыбаков с их “профессиональным“ праздником нужно 12 июля. Как сделать это кратко, красиво и со смыслом, расскажет Ivona.

Смс-поздравления с Днем рыбака 2020

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С Днем рыбака тебя, рыбак!

Пускай же будет только так:

Сама чтоб рыбка подплывала,

Сама на червячка клевала,

Чтоб чистилась легко, не билась,

В ухе наваристо варилась.

Чтоб твой улов и твой успех

Были бы больше, чем у всех.

***

Желаю вам словить свой кайф

У речки, на полянке,

Когда поклевка поплавок

Утопит без обманки,

Когда натянется леса

И удочка согнется,

И вот тогда день рыбака

Действительно начнется!

***

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Поздравляем рыбака!

Пусть шумит твоя река,

Чтобы рыбы много было,

Чтобы сердце не остыло

Чтоб рыбачил сотни лет,

Жил без горя и без бед!

***

Поздравляем вас слегка

В это праздник рыбака!

Чтобы рыба вас любила,

Дружбу с удочкой водила!

Чтобы был улов огромным,

Крупным, сказочным, нескромным!

***

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Славного улова

Даже на мели.

Не хвоста вам, к слову,

И не чешуи!

***

Пусть в дни рыбалки вашей небо будет ясным,

И пусть вам век под ним не знать беды,

И наловить вам столько рыбы,

Сколько в море капель голубой воды!

***

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Желаю рыбку золотую,

Однажды быстренько поймать!

И пожелать себе такого,

Что даже в сказке не узнать!

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