День рыбака 2020: Открытки и поздравления
День рыбака традиционно отмечается во второе воскресенье июля. В 2020 году поздравлять рыбаков с их “профессиональным“ праздником нужно 12 июля. Как сделать это кратко, красиво и со смыслом, расскажет Ivona.
Смс-поздравления с Днем рыбака 2020
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С Днем рыбака тебя, рыбак!
Пускай же будет только так:
Сама чтоб рыбка подплывала,
Сама на червячка клевала,
Чтоб чистилась легко, не билась,
В ухе наваристо варилась.
Чтоб твой улов и твой успех
Были бы больше, чем у всех.
***
Желаю вам словить свой кайф
У речки, на полянке,
Когда поклевка поплавок
Утопит без обманки,
Когда натянется леса
И удочка согнется,
И вот тогда день рыбака
Действительно начнется!
***
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Поздравляем рыбака!
Пусть шумит твоя река,
Чтобы рыбы много было,
Чтобы сердце не остыло
Чтоб рыбачил сотни лет,
Жил без горя и без бед!
***
Поздравляем вас слегка
В это праздник рыбака!
Чтобы рыба вас любила,
Дружбу с удочкой водила!
Чтобы был улов огромным,
Крупным, сказочным, нескромным!
***
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Славного улова
Даже на мели.
Не хвоста вам, к слову,
И не чешуи!
***
Пусть в дни рыбалки вашей небо будет ясным,
И пусть вам век под ним не знать беды,
И наловить вам столько рыбы,
Сколько в море капель голубой воды!
***
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Желаю рыбку золотую,
Однажды быстренько поймать!
И пожелать себе такого,
Что даже в сказке не узнать!
Ранее мы рассказывали об основных мерах безопасности при купании в водоемах.
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