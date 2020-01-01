Праздник Ивана Купала 2020: открытки и поздравления

Пусть каждый найдет свой цветок папоротника!

Ночь на Ивана Купала, равно как и сам праздничный день, совпадающий с Рождеством Иоанна Предтечи (с 6 на 7 июля) издавна отмечается у восточных славян весело и громко. Хороводы, прыжки через костер, сбор волшебных трав и, конечно же, плетение венков и гадания - все это неотъемлемые атрибуты летнего праздника - Дня Ивана Купала (Купалы). Как поздравить своих близких в купальскую ночь, расскажет Ivona.

Поздравления с Днем Ивана Купала 2020

Читай также: Церковные праздники в июле

Волшебная ночь на Ивана Купала

Таит в себе всяких загадок немало!

Вода, говорят, добавляет здоровья,

Огонь очищает от скверны, злословья!

Пускай благодать в эту ночь снизойдет,

Печаль и нужду за собой уведёт!

Живите, любите, друг друга цените,

Сквозь годы любовь свою смело несите!

***

На Ивана, на Купала

Над костром взлетают пары,

По реке венки плывут,

Хороводы там и тут.

Я желаю на Купала,

Чтоб судьба вас повстречала,

Пусть блеснет издалека

Цветом папоротника.

Волшебство Купальской ночи

Пусть вам счастье напророчит.

Жар костра очистит души,

Станет жизнь добрей и лучше.

***

Читай также: Гадания на Ивана Купала: Узнай свою судьбу!

Хороводы, заветные травы.

На поляне костры, суета.

И русалки на листьях купавы

Будто тени, сидят у пруда.

Звезды словно осколки кристалла.

И девчата веночки плетут.

Поздравляем с Ивана Купала

Счастья пусть эти дни принесут!

***

На Ивана, на Купалу

Всем друзьям желаю я

Погулять всю ночь на славу,

Будто жизнь начать с новья.

У костра не перегреться,

За русалкой не уплыть,

И на девок наглядеться,

И про хлопцев не забыть!

***

Читай также: Полнолуние и Новолуние в июле 2020: даты и астрологический прогноз

Говорят в Иван Купала

Нечисть вся уходит прочь!

Нужно только искупаться

И огонь разжечь под ночь!

Я желаю веселиться,

Не грустить, не унывать!

С этой нечистью проститься!

Снова жить и процветать!

Ранее мы рассказывали, какой будет погода в Украине на Ивана Купала 2020.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.