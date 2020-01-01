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Праздник Ивана Купала 2020: открытки и поздравления

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Пусть каждый найдет свой цветок папоротника!
Праздник Ивана Купала 2020: открытки и поздравления
Праздник Ивана Купала 2020: открытки и поздравления
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Ночь на Ивана Купала, равно как и сам праздничный день, совпадающий с Рождеством Иоанна Предтечи (с 6 на 7 июля) издавна отмечается у восточных славян весело и громко. Хороводы, прыжки через костер, сбор волшебных трав и, конечно же, плетение венков и гадания - все это неотъемлемые атрибуты летнего праздника - Дня Ивана Купала (Купалы). Как поздравить своих близких в купальскую ночь, расскажет Ivona.

Поздравления с Днем Ивана Купала 2020

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Волшебная ночь на Ивана Купала
Таит в себе всяких загадок немало!
Вода, говорят, добавляет здоровья,
Огонь очищает от скверны, злословья!

Пускай благодать в эту ночь снизойдет,
Печаль и нужду за собой уведёт!
Живите, любите, друг друга цените,
Сквозь годы любовь свою смело несите!

***

На Ивана, на Купала
Над костром взлетают пары,
По реке венки плывут,
Хороводы там и тут.
Я желаю на Купала,
Чтоб судьба вас повстречала,
Пусть блеснет издалека
Цветом папоротника.
Волшебство Купальской ночи
Пусть вам счастье напророчит.
Жар костра очистит души,
Станет жизнь добрей и лучше.

***

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Хороводы, заветные травы.
На поляне костры, суета.
И русалки на листьях купавы
Будто тени, сидят у пруда.

Звезды словно осколки кристалла.
И девчата веночки плетут.
Поздравляем с Ивана Купала
Счастья пусть эти дни принесут!

***

На Ивана, на Купалу
Всем друзьям желаю я
Погулять всю ночь на славу,
Будто жизнь начать с новья.

У костра не перегреться,
За русалкой не уплыть,
И на девок наглядеться,
И про хлопцев не забыть!

***

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Говорят в Иван Купала
Нечисть вся уходит прочь!
Нужно только искупаться
И огонь разжечь под ночь!
Я желаю веселиться,
Не грустить, не унывать!
С этой нечистью проститься!
Снова жить и процветать!

Ранее мы рассказывали, какой будет погода в Украине на Ивана Купала 2020.

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Источник: ivona)bigmir.net

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