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День медицинского работника: Открытки и смс-поздравления

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Только самые теплые пожелания для представителей благородной профессии в День медика.
День медицинского работника: Открытки и смс-поздравления
День медицинского работника: Открытки и смс-поздравления
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Каждый год в третье воскресенье июня мы отмечаем замечательный праздник - День медицинского работника. В этом году День медика приходится на воскресенье 21 июня 2020 года. Праздник имеет богатую историю, так как отмечается вот уже 40 лет. В этот день принято выражать свою искреннюю благодарность за труд всем медицинским работникам, а также поздравлять их теплыми словами, короткими и душевными смсками и красивыми картинками и открытками.

Если вы не знаете, как поздравить медиков с Днем медицинского работника в 2020 году, тогда у нас для тебя есть целая подборка коротких поздравлений с Днем медика.

Короткие поздравления с Днем медицинского работника

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Пусть настроение будет на подъеме,
Всегда царит достаток в вашем доме,
Добром, любовью полнятся сердца
С Днем медика! И счастья без конца!

***

Желаем работать без встрясок и стрессов.
Зарплаты большой, золотых выходных,
Семейных событий вам только чудесных,
Довольных всегда и “нетрудных“ больных.

***

Вам за труд сказать спасибо
В день такой хочу, любя.
Берегите себя, доктор,
Нам без вас никак нельзя.

***

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Медик - это не работа,
А особый дух внутри.
Вам желаю процветания
На таком благом пути.

***

День медика праздник важный,
Об этом Вам скажет каждый.
Врачи, доктора, медсестры,
В работе отнюдь не просто.
Здоровыми будьте всегда,
Пусть Вас не коснется беда.

***

В день медика желаем вдохновения,
Успехов грандиозных и свершений,
Прекрасных, благодарных пациентов,
Замечательных и радостных моментов.

***

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Тебе, медработник, сегодня желаю
Веселой походкой по жизни идти.
Твой труд очень важен и ты это знаешь,
Так пусть будет счастью с тобой по пути!

***

Желаю в День медика много здоровья
И дней, переполненных жаркой любовью,
Добра и удачи, зарплаты большой
И жить всегда с чистой и светлой душой!

***

С Днем медика! В свой праздник веселись,
Пусть день подарит радости салюты,
Пускай прекрасной будет твоя жизнь
И интересной каждая минута!

***

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Пусть будет в порядке давление,
И ценят тебя пациенты,
И сладко поет настроение
От жизненных добрых моментов!

Ранее мы рассказывали о солнечном затмении 21 июня 2020 года.

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Теги: день медика, день медицинского работника, день медика 2020, поздравления, поздравления в стихах, профессиональный праздник
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Источник: ivona)bigmir.net

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