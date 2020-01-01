День медицинского работника: Открытки и смс-поздравления

Только самые теплые пожелания для представителей благородной профессии в День медика.

Каждый год в третье воскресенье июня мы отмечаем замечательный праздник - День медицинского работника. В этом году День медика приходится на воскресенье 21 июня 2020 года. Праздник имеет богатую историю, так как отмечается вот уже 40 лет. В этот день принято выражать свою искреннюю благодарность за труд всем медицинским работникам, а также поздравлять их теплыми словами, короткими и душевными смсками и красивыми картинками и открытками.

Если вы не знаете, как поздравить медиков с Днем медицинского работника в 2020 году, тогда у нас для тебя есть целая подборка коротких поздравлений с Днем медика.

Короткие поздравления с Днем медицинского работника

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Пусть настроение будет на подъеме,

Всегда царит достаток в вашем доме,

Добром, любовью полнятся сердца

С Днем медика! И счастья без конца!

***

Желаем работать без встрясок и стрессов.

Зарплаты большой, золотых выходных,

Семейных событий вам только чудесных,

Довольных всегда и “нетрудных“ больных.

***

Вам за труд сказать спасибо

В день такой хочу, любя.

Берегите себя, доктор,

Нам без вас никак нельзя.

***

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Медик - это не работа,

А особый дух внутри.

Вам желаю процветания

На таком благом пути.

***

День медика праздник важный,

Об этом Вам скажет каждый.

Врачи, доктора, медсестры,

В работе отнюдь не просто.

Здоровыми будьте всегда,

Пусть Вас не коснется беда.

***

В день медика желаем вдохновения,

Успехов грандиозных и свершений,

Прекрасных, благодарных пациентов,

Замечательных и радостных моментов.

***

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Тебе, медработник, сегодня желаю

Веселой походкой по жизни идти.

Твой труд очень важен и ты это знаешь,

Так пусть будет счастью с тобой по пути!

***

Желаю в День медика много здоровья

И дней, переполненных жаркой любовью,

Добра и удачи, зарплаты большой

И жить всегда с чистой и светлой душой!

***

С Днем медика! В свой праздник веселись,

Пусть день подарит радости салюты,

Пускай прекрасной будет твоя жизнь

И интересной каждая минута!

***

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Пусть будет в порядке давление,

И ценят тебя пациенты,

И сладко поет настроение

От жизненных добрых моментов!

Ранее мы рассказывали о солнечном затмении 21 июня 2020 года.

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