Какие обряды можно провести в Духов день?

В понедельник, 8 июня 2020 года, на 51-й день после Пасхи, православные христиане отмечают День Святого Духа или Духов день. Этот религиозный праздник тесно связан с народными гуляниями, приуроченными к началу лета. Этот день имеет огромное мистическое значение, так как считается, что в Духов день активизируется нечистая сила, добрые и злые духи. Поэтому на День Святого Духа, кроме христианских молитв, нередко читались и заговоры: на удачу, здоровье, любовь, богатство и пр. Какие заговоры можно прочесть на Духов день 8 июня 2020 года, расскажет Ivona.

Заговоры на День Святого Духа 8 июня 2020

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На рассвете в День Святого Духа трижды сожмите в ладони чистый белый носовой платок, четко формулируя свое желание. Затем разверните и расправьте его и прочтите заговор:

“Великим Духом Господней помощи будет исполнено желание мое заветное, ибо помогает Отец Небесный тем, кто о помощи Его попросит. Придет помощь неведомыми мне путями, реальностью обрастет желание мое, приобретет оно событиями путь для осуществления. Будет Святым Духом дано рабе Божьей (свое имя) то, о чем прошу я. Платок на желание свое завяжу я, Бога о нем попрошу и ждать исполнения буду. Аминь. Аминь. Аминь“.

После этого завяжите платок в узел и держите его при себе до того момента, пока не исполнится желание. После этого платок стоит сжечь, а пепел развеять по ветру.

День Святого Духа 2020: заговоры и обряды pinterest.com

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Снимите обувь и босиком ходите по чистой земле около 5 минут, приговаривая:

“Болезни из ступней выйдут, в землю войдут. Забери, мать-земля, мои болезни, избавь Меня от мучений и страданий. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь“.

Крайне важно, чтобы вас никто не видел во время исполнения ритуала. Для этого лучше всего выбрать уединенную местность, вроде леса или поля.

День Святого Духа 2020: заговоры и обряды pinterest.com

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Голубь - символ Святого Духа. Для того чтобы привлечь богатство и достаток нужно в Духов день взять краюху хлеба и раскрошить ее, привлекая голубей. Пока птицы собирают крошки, читайте заговор:

“Как крошек не счесть, так и денег у меня не счесть, не пересчитать. Именно“.

День Святого Духа 2020: заговоры и обряды pinterest.com

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Если вас мучает какой-то вопрос или проблема, решение которой вам никак не удается найти, в Духов день можно обратиться к высшим силам за помощью. На рассвете в День Святого Духа выйдете на уединенную поляну, где вас никто не увидит, станьте на колени, поднимите лицо к небу и прочтите молитву (“Отче наш“). После этого лягте спиной на землю, расслабьтесь, постарайтесь дышать глубоко и ровно, и трижды прочтите заговор:

“Матушка-земля спасибо тебе за дары твои. Ты оберегаешь и кормишь нас, даешь нам жизнь. Поделись со мной своей силой, помоги с …(далее озвучьте волнующую вас проблему)“.

Оставайтесь какое-то время (пока вам будет комфортно) лежать на земле, постарайтесь абстрагироваться от посторонних мыслей и прислушаться к природе. Затем встаньте и, не оглядываясь, идите домой. Скоро к вам придет решение проблемы или ответ на вопрос.

День Святого Духа 2020: заговоры и обряды pinterest.com

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