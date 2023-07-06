Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

День Святого Духа 2020: заговоры и обряды

Комментариев: 0
Какие обряды можно провести в Духов день?
День Святого Духа 2020: заговоры и обряды
День Святого Духа 2020: заговоры и обряды
pinterest.com

В понедельник, 8 июня 2020 года, на 51-й день после Пасхи, православные христиане отмечают День Святого Духа или Духов день. Этот религиозный праздник тесно связан с народными гуляниями, приуроченными к началу лета. Этот день имеет огромное мистическое значение, так как считается, что в Духов день активизируется нечистая сила, добрые и злые духи. Поэтому на День Святого Духа, кроме христианских молитв, нередко читались и заговоры: на удачу, здоровье, любовь, богатство и пр. Какие заговоры можно прочесть на Духов день 8 июня 2020 года, расскажет Ivona.

Заговоры на День Святого Духа 8 июня 2020

На рассвете в День Святого Духа трижды сожмите в ладони чистый белый носовой платок, четко формулируя свое желание. Затем разверните и расправьте его и прочтите заговор:

“Великим Духом Господней помощи будет исполнено желание мое заветное, ибо помогает Отец Небесный тем, кто о помощи Его попросит. Придет помощь неведомыми мне путями, реальностью обрастет желание мое, приобретет оно событиями путь для осуществления. Будет Святым Духом дано рабе Божьей (свое имя) то, о чем прошу я. Платок на желание свое завяжу я, Бога о нем попрошу и ждать исполнения буду. Аминь. Аминь. Аминь“.

После этого завяжите платок в узел и держите его при себе до того момента, пока не исполнится желание. После этого платок стоит сжечь, а пепел развеять по ветру.

День Святого Духа 2020: заговоры и обряды
День Святого Духа 2020: заговоры и обряды
pinterest.com

Снимите обувь и босиком ходите по чистой земле около 5 минут, приговаривая:

“Болезни из ступней выйдут, в землю войдут. Забери, мать-земля, мои болезни, избавь Меня от мучений и страданий. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь“.

Крайне важно, чтобы вас никто не видел во время исполнения ритуала. Для этого лучше всего выбрать уединенную местность, вроде леса или поля.

День Святого Духа 2020: заговоры и обряды
День Святого Духа 2020: заговоры и обряды
pinterest.com

Голубь - символ Святого Духа. Для того чтобы привлечь богатство и достаток нужно в Духов день взять краюху хлеба и раскрошить ее, привлекая голубей. Пока птицы собирают крошки, читайте заговор:

“Как крошек не счесть, так и денег у меня не счесть, не пересчитать. Именно“.

День Святого Духа 2020: заговоры и обряды
День Святого Духа 2020: заговоры и обряды
pinterest.com

Если вас мучает какой-то вопрос или проблема, решение которой вам никак не удается найти, в Духов день можно обратиться к высшим силам за помощью. На рассвете в День Святого Духа выйдете на уединенную поляну, где вас никто не увидит, станьте на колени, поднимите лицо к небу и прочтите молитву (“Отче наш“). После этого лягте спиной на землю, расслабьтесь, постарайтесь дышать глубоко и ровно, и трижды прочтите заговор:

“Матушка-земля спасибо тебе за дары твои. Ты оберегаешь и кормишь нас, даешь нам жизнь. Поделись со мной своей силой, помоги с …(далее озвучьте волнующую вас проблему)“.

Оставайтесь какое-то время (пока вам будет комфортно) лежать на земле, постарайтесь абстрагироваться от посторонних мыслей и прислушаться к природе. Затем встаньте и, не оглядываясь, идите домой. Скоро к вам придет решение проблемы или ответ на вопрос.

День Святого Духа 2020: заговоры и обряды
День Святого Духа 2020: заговоры и обряды
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как поздравить своих близких с Днем Святого Духа.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: День Святого Духа, Духов День, заговоры, Понедельник Святого Духа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь