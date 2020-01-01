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День Святого Духа: поздравления в стихах и открытках

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Что такое Духов День и как его отмечают христиане 8 июня 2020 года?
День Святого Духа: поздравления в стихах и открытках
День Святого Духа: поздравления в стихах и открытках
pinterest.com

8 июня 2020 года православные христиане отмечают День Святого Духа. Праздник также называют Духов День, Понедельник Святого Духа или, в католичестве, Праздник Сошествия Святого Духа. Этот праздник всегда выпадает на понедельник, 51-й день после Пасхи - следующий день после Троицы. В этот день принято прославлять Пресвятого и Животворящего Духа, сошедшего на апостолов на Пятидесятницу, как гласит Новый завет.

День Святого Духа: поздравления в стихах и открытках
День Святого Духа: поздравления в стихах и открытках
pinterest.com

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Помимо своего религиозного значения, День Святого Духа для славян является народным праздником: у западных он выпадает на цикл летних пастушьих праздников, у восточных - день зарождения Земли и поминальный день.

Как поздравить своих родных и близких с многогранным Духовым Днем, расскажет Ivona

Поздравления с Днем Святого Духа 2020

Есть народная примета:
Духов день - начало лета!
Отступают холода.
Здравствуй, теплая пора.

Злые духи исчезают -
Люди травы собирают.
Знает праздник свой черед -
Вслед за Троицей идет!

***

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Духов день сегодня славим,
Счастья пожелаю вам,
Пусть летит молитва ваша
Ввысь к блаженным небесам.

Дух пускай Животворящий
Силы вам дает всегда,
Будет вера нерушимой,
В радости бегут года.

***

В Духов день вас поздравляю,
Пусть он не покинет вас,
На свершения вдохновляет,
Тронет светом добрым глаз.

Дух Святой Животворящий
Принесет пусть исцеление,
Вам желаю веры крепкой,
Понимания и терпения.

***

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На землю сходит Дух Святой,
Чтоб мир стал светлый, золотой,
Чтоб в жизнь вошли покой, любовь,
Не проливалась больше кровь.

Храните веру в это в сердце -
Она поможет вам согреться,
В минуты трудностей, печали
Поддержит, чтоб не унывали.

***

Душа твоя наполнится терпеньем
И снизойдет Господня благодать,
Ведь, Духов День сегодня - понедельник
И жертву Господа должны мы оправдать,
Пускай смирение и вера
С тобою прибывают каждый час.
Молитву прочитаем Царю с неба
И Дух Святой окутает пусть нас.

Ранее мы рассказывали, какие еще церковные праздники ожидают нас в июне 2020.

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Теги: День Святого Духа, Духов День, Понедельник Святого Духа, Сошествие Святого Духа, праздник, христианский праздник, поздравления, поздравления в стихах, открытки
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Источник: ivona)bigmir.net
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