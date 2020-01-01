День Святого Духа: поздравления в стихах и открытках
8 июня 2020 года православные христиане отмечают День Святого Духа. Праздник также называют Духов День, Понедельник Святого Духа или, в католичестве, Праздник Сошествия Святого Духа. Этот праздник всегда выпадает на понедельник, 51-й день после Пасхи - следующий день после Троицы. В этот день принято прославлять Пресвятого и Животворящего Духа, сошедшего на апостолов на Пятидесятницу, как гласит Новый завет.
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Помимо своего религиозного значения, День Святого Духа для славян является народным праздником: у западных он выпадает на цикл летних пастушьих праздников, у восточных - день зарождения Земли и поминальный день.
Как поздравить своих родных и близких с многогранным Духовым Днем, расскажет Ivona.
Поздравления с Днем Святого Духа 2020
Есть народная примета:
Духов день - начало лета!
Отступают холода.
Здравствуй, теплая пора.
Злые духи исчезают -
Люди травы собирают.
Знает праздник свой черед -
Вслед за Троицей идет!
***
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Духов день сегодня славим,
Счастья пожелаю вам,
Пусть летит молитва ваша
Ввысь к блаженным небесам.
Дух пускай Животворящий
Силы вам дает всегда,
Будет вера нерушимой,
В радости бегут года.
***
В Духов день вас поздравляю,
Пусть он не покинет вас,
На свершения вдохновляет,
Тронет светом добрым глаз.
Дух Святой Животворящий
Принесет пусть исцеление,
Вам желаю веры крепкой,
Понимания и терпения.
***
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На землю сходит Дух Святой,
Чтоб мир стал светлый, золотой,
Чтоб в жизнь вошли покой, любовь,
Не проливалась больше кровь.
Храните веру в это в сердце -
Она поможет вам согреться,
В минуты трудностей, печали
Поддержит, чтоб не унывали.
***
Душа твоя наполнится терпеньем
И снизойдет Господня благодать,
Ведь, Духов День сегодня - понедельник
И жертву Господа должны мы оправдать,
Пускай смирение и вера
С тобою прибывают каждый час.
Молитву прочитаем Царю с неба
И Дух Святой окутает пусть нас.
Ранее мы рассказывали, какие еще церковные праздники ожидают нас в июне 2020.
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