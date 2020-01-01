Что такое Духов День и как его отмечают христиане 8 июня 2020 года?

День Святого Духа: поздравления в стихах и открытках pinterest.com

8 июня 2020 года православные христиане отмечают День Святого Духа. Праздник также называют Духов День, Понедельник Святого Духа или, в католичестве, Праздник Сошествия Святого Духа. Этот праздник всегда выпадает на понедельник, 51-й день после Пасхи - следующий день после Троицы. В этот день принято прославлять Пресвятого и Животворящего Духа, сошедшего на апостолов на Пятидесятницу, как гласит Новый завет.

День Святого Духа: поздравления в стихах и открытках pinterest.com

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Помимо своего религиозного значения, День Святого Духа для славян является народным праздником: у западных он выпадает на цикл летних пастушьих праздников, у восточных - день зарождения Земли и поминальный день.

Как поздравить своих родных и близких с многогранным Духовым Днем, расскажет Ivona.

Поздравления с Днем Святого Духа 2020

Есть народная примета:

Духов день - начало лета!

Отступают холода.

Здравствуй, теплая пора.

Злые духи исчезают -

Люди травы собирают.

Знает праздник свой черед -

Вслед за Троицей идет!

***

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Духов день сегодня славим,

Счастья пожелаю вам,

Пусть летит молитва ваша

Ввысь к блаженным небесам.

Дух пускай Животворящий

Силы вам дает всегда,

Будет вера нерушимой,

В радости бегут года.

***

В Духов день вас поздравляю,

Пусть он не покинет вас,

На свершения вдохновляет,

Тронет светом добрым глаз.

Дух Святой Животворящий

Принесет пусть исцеление,

Вам желаю веры крепкой,

Понимания и терпения.

***

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На землю сходит Дух Святой,

Чтоб мир стал светлый, золотой,

Чтоб в жизнь вошли покой, любовь,

Не проливалась больше кровь.

Храните веру в это в сердце -

Она поможет вам согреться,

В минуты трудностей, печали

Поддержит, чтоб не унывали.

***

Душа твоя наполнится терпеньем

И снизойдет Господня благодать,

Ведь, Духов День сегодня - понедельник

И жертву Господа должны мы оправдать,

Пускай смирение и вера

С тобою прибывают каждый час.

Молитву прочитаем Царю с неба

И Дух Святой окутает пусть нас.

Ранее мы рассказывали, какие еще церковные праздники ожидают нас в июне 2020.

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