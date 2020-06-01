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Всемирный день родителей: дата, история, поздравления

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За их бесценный труд наши мамы и папы заслужили отдельный праздник!
Всемирный день родителей: дата, история, поздравления
Всемирный день родителей: дата, история, поздравления
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1 июня известно во всем мире как праздник начала лета и Международный день защиты детей. Однако в этот день отмечается еще один, не менее значимый праздник, посвященный самым важным людям в жизни каждого - родителям. Подробней о Всемирном дне родителей расскажет Ivona.

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Ежегодно 1 июня весь мир отмечает День родителей (Global Day of Parents). Учредила праздник Генеральная Ассамблея ООН в 2012 году с целью повысить осведомленность о проблемах семей и их потребностях, а также для решения проблем удовлетворения этих потребностей. Наряду с Международным днем семьи, Всемирный день родителей поднимает важные вопросы и напоминает, что семья в целом, и каждый ее член по отдельности - важные составляющие здорового развивающегося общества.

Всемирный день родителей: дата, история, поздравления
Всемирный день родителей: дата, история, поздравления
pinterest.com

Поздравления со Всемирным днем родителей

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С Всемирным днем родителей
Примите поздравления,
Желаю вам успехов,
Огромного терпения.

Пусть миссия большая
Вам дарит позитив
И пусть вам открывает
Немало перспектив.

Ребенок пусть вам другом,
Опорой остается.
Любовь пусть ваша в сердце
Любовью отзовется.

***

Два самых родных, дорогих человека,
Два слова любимых до скончания века.
Мамуля! Папуля! И в радости, и в ссоре
Со мною вы рядом, нет лучше опоры.

Здоровья вам, мира, поменьше заботы,
Чтоб в жизни семейной - мажорные ноты
Играло на флейте души только счастье,
А радость была неотъемлемой частью.

***

В любой точке мира и в каждый момент
Я чувствую связь нерушимую,
Родители, знайте, любимей вас нет,
Пусть жизнь ваша будет счастливою!

И пусть стороною беда обойдет,
И хвори отступят в испуге,
Вы будьте мудрее, ценней каждый год
И все обожайте друг в друге!

А я, неустанно, в молитвах своих
Здоровья прошу вам у Бога,
Пусть он защитит от напастей любых,
Подарит вам радостей много!

***

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Желаем вам, родители родные,
Чтоб вас невзгоды обходили стороной,
Не огорчали чтоб проблемы никакие -
Отводит пусть судьба своей рукой.

Здоровья, знаем, много не бывает,
Как и любви, и счастья, и тепла.
В достатке этого мы вам желаем.
Пусть будет жизнь отрадна и светла.

***

Спасибо вам за жизнь мою,
Что в ласке и любви растили,
Что с ранних лет и до сих пор
Всегда друзьями мне вы были.

Я низкий вам поклон дарю,
Всех чувств не выразить словами,
Сердечно вас благодарю,
Пусть счастье греет вас лучами!

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать 1 июня 2020 года.

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Теги: Всемирный день родителей, День родителей, праздник, поздравления, семья, родители
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Источник: ivona)bigmir.net

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