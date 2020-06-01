За их бесценный труд наши мамы и папы заслужили отдельный праздник!

1 июня известно во всем мире как праздник начала лета и Международный день защиты детей. Однако в этот день отмечается еще один, не менее значимый праздник, посвященный самым важным людям в жизни каждого - родителям. Подробней о Всемирном дне родителей расскажет Ivona.

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Ежегодно 1 июня весь мир отмечает День родителей (Global Day of Parents). Учредила праздник Генеральная Ассамблея ООН в 2012 году с целью повысить осведомленность о проблемах семей и их потребностях, а также для решения проблем удовлетворения этих потребностей. Наряду с Международным днем семьи, Всемирный день родителей поднимает важные вопросы и напоминает, что семья в целом, и каждый ее член по отдельности - важные составляющие здорового развивающегося общества.

Всемирный день родителей: дата, история, поздравления pinterest.com

Поздравления со Всемирным днем родителей

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С Всемирным днем родителей

Примите поздравления,

Желаю вам успехов,

Огромного терпения.

Пусть миссия большая

Вам дарит позитив

И пусть вам открывает

Немало перспектив.

Ребенок пусть вам другом,

Опорой остается.

Любовь пусть ваша в сердце

Любовью отзовется.

***

Два самых родных, дорогих человека,

Два слова любимых до скончания века.

Мамуля! Папуля! И в радости, и в ссоре

Со мною вы рядом, нет лучше опоры.

Здоровья вам, мира, поменьше заботы,

Чтоб в жизни семейной - мажорные ноты

Играло на флейте души только счастье,

А радость была неотъемлемой частью.

***

В любой точке мира и в каждый момент

Я чувствую связь нерушимую,

Родители, знайте, любимей вас нет,

Пусть жизнь ваша будет счастливою!

И пусть стороною беда обойдет,

И хвори отступят в испуге,

Вы будьте мудрее, ценней каждый год

И все обожайте друг в друге!

А я, неустанно, в молитвах своих

Здоровья прошу вам у Бога,

Пусть он защитит от напастей любых,

Подарит вам радостей много!

***

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Желаем вам, родители родные,

Чтоб вас невзгоды обходили стороной,

Не огорчали чтоб проблемы никакие -

Отводит пусть судьба своей рукой.

Здоровья, знаем, много не бывает,

Как и любви, и счастья, и тепла.

В достатке этого мы вам желаем.

Пусть будет жизнь отрадна и светла.

***

Спасибо вам за жизнь мою,

Что в ласке и любви растили,

Что с ранних лет и до сих пор

Всегда друзьями мне вы были.

Я низкий вам поклон дарю,

Всех чувств не выразить словами,

Сердечно вас благодарю,

Пусть счастье греет вас лучами!

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать 1 июня 2020 года.

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