Всемирный день родителей: дата, история, поздравления
1 июня известно во всем мире как праздник начала лета и Международный день защиты детей. Однако в этот день отмечается еще один, не менее значимый праздник, посвященный самым важным людям в жизни каждого - родителям. Подробней о Всемирном дне родителей расскажет Ivona.
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Ежегодно 1 июня весь мир отмечает День родителей (Global Day of Parents). Учредила праздник Генеральная Ассамблея ООН в 2012 году с целью повысить осведомленность о проблемах семей и их потребностях, а также для решения проблем удовлетворения этих потребностей. Наряду с Международным днем семьи, Всемирный день родителей поднимает важные вопросы и напоминает, что семья в целом, и каждый ее член по отдельности - важные составляющие здорового развивающегося общества.
Поздравления со Всемирным днем родителей
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С Всемирным днем родителей
Примите поздравления,
Желаю вам успехов,
Огромного терпения.
Пусть миссия большая
Вам дарит позитив
И пусть вам открывает
Немало перспектив.
Ребенок пусть вам другом,
Опорой остается.
Любовь пусть ваша в сердце
Любовью отзовется.
***
Два самых родных, дорогих человека,
Два слова любимых до скончания века.
Мамуля! Папуля! И в радости, и в ссоре
Со мною вы рядом, нет лучше опоры.
Здоровья вам, мира, поменьше заботы,
Чтоб в жизни семейной - мажорные ноты
Играло на флейте души только счастье,
А радость была неотъемлемой частью.
***
В любой точке мира и в каждый момент
Я чувствую связь нерушимую,
Родители, знайте, любимей вас нет,
Пусть жизнь ваша будет счастливою!
И пусть стороною беда обойдет,
И хвори отступят в испуге,
Вы будьте мудрее, ценней каждый год
И все обожайте друг в друге!
А я, неустанно, в молитвах своих
Здоровья прошу вам у Бога,
Пусть он защитит от напастей любых,
Подарит вам радостей много!
***
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Желаем вам, родители родные,
Чтоб вас невзгоды обходили стороной,
Не огорчали чтоб проблемы никакие -
Отводит пусть судьба своей рукой.
Здоровья, знаем, много не бывает,
Как и любви, и счастья, и тепла.
В достатке этого мы вам желаем.
Пусть будет жизнь отрадна и светла.
***
Спасибо вам за жизнь мою,
Что в ласке и любви растили,
Что с ранних лет и до сих пор
Всегда друзьями мне вы были.
Я низкий вам поклон дарю,
Всех чувств не выразить словами,
Сердечно вас благодарю,
Пусть счастье греет вас лучами!
Ранее мы рассказывали, что нельзя делать 1 июня 2020 года.
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