Вознесение Господне 2020: Поздравления в стихах и открытках

Добрые слова для самых близких в светлый праздник Вознесения.

28 мая 2020 года православные христиане отмечают переходящий праздник - Вознесение Господне. Согласно Новому Завету, на 40 день после Пасхи Иисус Христос во плоти вознесся на небеса. Это событие и легло в основу празднования Вознесения. Праздник всегда отмечают в четверг, и его дата зависит от даты празднования Пасхи. Как поздравить родных и близких со светлым праздником Вознесения Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, расскажет Ivona.

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Поздравления с Вознесением Господним

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Вознесение Господне

Нам даруют небеса,

Возрождается надежда

В наших душах и сердцах.

Пусть несет благословенье

В этот день небесный свет,

Пусть грехов наших прощение

Сбережет от зла и бед.

В светлый праздник всем желаю

Веру в сердце сохранить,

Под святыми небесами

Жизнь счастливую прожить.

***

С Вознесеньем вас, желаю вам добра,

Светлой, искренней, горячей веры,

Пусть не будет горечи и зла,

Будьте для детей всегда примером,

Пусть любовь согреет вас теплом,

Пусть здоровье будет, настроенье,

Пусть уютным, теплым будет дом,

Поздравляю, люди, с Вознесеньем!

***

С Вознесением Господним

Поздравления прими,

Пусть исполнятся сегодня

Все мечтания твои.

И от божьей благодати

Станет мир вокруг теплей,

Будут только свет и счастье

В жизни царствовать твоей!

***

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Вознесение Господне

Время праздновать пришло,

Ведь со Светлой нашей Пасхи

Сорок дней уже прошло,

Вам желаю в этот праздник

Лишь достатка и тепла,

Благ и радостей, удачи,

В гору пусть идут дела!

***

Вознесся Божий Сын на небо,

Он смерти дар преодолел

И от грехов людей очистил,

Господь народ простить сумел!

Пусть праздник пахнет благодатью

И излучает он любовь,

А вера и надежда в людях

Текут по венам, словно кровь!

***

Закончилось служение Христа,

В последний раз себя живым явил,

Апостолов своих благословил,

И Бог его на небеса вознёс.

Возрадуемся, в день сороковой,

Прославим, не скрывая восхищенья,

За то, как он прошёл свой путь земной,

Отпразднуем Христово вознесенье.

***

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Миром празднуем сегодня

Вознесение Господне,

В этот день весна кончается,

Красно лето начинается,

Поздравляю вас, желая

Счастья, радости без края,

Вера пусть ведет к прекрасному,

Чтоб сиять вам солнцу ясному!

***

День вознесения Господня -

Торжественный, великий день,

Тебе желаю я сегодня,

Чтоб солнце не закрыла тень,

Пусть ярче всех оно сияет,

На небосклоне голубом,

Пускай светило одаряет,

Тебя всегда своим теплом,

Пусть у тебя здоровье будет,

И навсегда покинет страх.

Пускай тебя родные любят,

Всегда все спорится в делах!

***

Христос обрел свой отчий дом

На небе вечно голубом.

Вознесся он к отцу родному,

Надежду дав всему живому.

Вас поздравляем с Вознесением,

Пусть праздник будет всем спасеньем,

Пусть мысли и поступки ваши

Час от часу лишь будут краше.

***

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Праздник к нам пришел сегодня -

Вознесение Господне!

Ангелы поют с небес -

Ожидать надо чудес.

И звенят колокола:

Будьте счастливы всегда.

Благодати на земле,

Мира, радости в семье!

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