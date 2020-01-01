Вознесение Господне 2020: Поздравления в стихах и открытках
28 мая 2020 года православные христиане отмечают переходящий праздник - Вознесение Господне. Согласно Новому Завету, на 40 день после Пасхи Иисус Христос во плоти вознесся на небеса. Это событие и легло в основу празднования Вознесения. Праздник всегда отмечают в четверг, и его дата зависит от даты празднования Пасхи. Как поздравить родных и близких со светлым праздником Вознесения Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, расскажет Ivona.
Поздравления с Вознесением Господним
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Вознесение Господне
Нам даруют небеса,
Возрождается надежда
В наших душах и сердцах.
Пусть несет благословенье
В этот день небесный свет,
Пусть грехов наших прощение
Сбережет от зла и бед.
В светлый праздник всем желаю
Веру в сердце сохранить,
Под святыми небесами
Жизнь счастливую прожить.
***
С Вознесеньем вас, желаю вам добра,
Светлой, искренней, горячей веры,
Пусть не будет горечи и зла,
Будьте для детей всегда примером,
Пусть любовь согреет вас теплом,
Пусть здоровье будет, настроенье,
Пусть уютным, теплым будет дом,
Поздравляю, люди, с Вознесеньем!
***
С Вознесением Господним
Поздравления прими,
Пусть исполнятся сегодня
Все мечтания твои.
И от божьей благодати
Станет мир вокруг теплей,
Будут только свет и счастье
В жизни царствовать твоей!
***
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Вознесение Господне
Время праздновать пришло,
Ведь со Светлой нашей Пасхи
Сорок дней уже прошло,
Вам желаю в этот праздник
Лишь достатка и тепла,
Благ и радостей, удачи,
В гору пусть идут дела!
***
Вознесся Божий Сын на небо,
Он смерти дар преодолел
И от грехов людей очистил,
Господь народ простить сумел!
Пусть праздник пахнет благодатью
И излучает он любовь,
А вера и надежда в людях
Текут по венам, словно кровь!
***
Закончилось служение Христа,
В последний раз себя живым явил,
Апостолов своих благословил,
И Бог его на небеса вознёс.
Возрадуемся, в день сороковой,
Прославим, не скрывая восхищенья,
За то, как он прошёл свой путь земной,
Отпразднуем Христово вознесенье.
***
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Миром празднуем сегодня
Вознесение Господне,
В этот день весна кончается,
Красно лето начинается,
Поздравляю вас, желая
Счастья, радости без края,
Вера пусть ведет к прекрасному,
Чтоб сиять вам солнцу ясному!
***
День вознесения Господня -
Торжественный, великий день,
Тебе желаю я сегодня,
Чтоб солнце не закрыла тень,
Пусть ярче всех оно сияет,
На небосклоне голубом,
Пускай светило одаряет,
Тебя всегда своим теплом,
Пусть у тебя здоровье будет,
И навсегда покинет страх.
Пускай тебя родные любят,
Всегда все спорится в делах!
***
Христос обрел свой отчий дом
На небе вечно голубом.
Вознесся он к отцу родному,
Надежду дав всему живому.
Вас поздравляем с Вознесением,
Пусть праздник будет всем спасеньем,
Пусть мысли и поступки ваши
Час от часу лишь будут краше.
***
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Праздник к нам пришел сегодня -
Вознесение Господне!
Ангелы поют с небес -
Ожидать надо чудес.
И звенят колокола:
Будьте счастливы всегда.
Благодати на земле,
Мира, радости в семье!
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