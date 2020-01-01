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В социальных сетях появилось трогательное видео ко Дню материАктуально

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В социальных сетях появилось трогательное видео ко Дню матери

В социальных сетях появилось трогательное видео о главном человеке для каждого из нас

Ролик посвящен Дню Матери, который отмечается сегодня.

Герои сюжета – люди в масках. Они молчат, а вместо них говорит их “душа“. Трогательный ролик не оставит никого равнодушным. Вы даже можете переслать это видео вашим мамам, как поздравление, если не подберёте собственных слов (smiley).

У соціальних мережах з'явилося зворушливе відео про головну людину для кожного із нас.

Ролик присвячений Дню Матері, що відзначається сьогодні.

Герої сюжету - люди в масках. Вони мовчать, а замість них говорить їх “душа“. Зворушливий ролик не залишить нікого байдужим. Ви навіть можете переслати це відео вашим мамам, як привітання, якщо не підберете власних слів (smiley).

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине

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