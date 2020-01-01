День пограничника в Украине: история праздника и поздравления
30 апреля в Украине отмечают День пограничника. Об истории праздника, а также о том, как поздравить служащих Государственной пограничной службы Украины расскажет Ivona.
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С 1958 года День пограничника отмечался 28 мая. Эта дата была посвящена учреждению Пограничной охраны границы РСФСР. С обретением независимости Украины, президент страны в 1992 году назначил новую дату праздника - 4 мая, так как в этот день годом ранее были созданы Украинские пограничные войска. Однако в 2003 году дату более привычную дату праздника, 28 мая, вернули. На протяжении 15 лет День пограничника отмечался именно в этот день.
В 2018 году указом президента Украины Петра Порошенка была назначена новая дата празднования Дня пограничника - 30 апреля. Считается, что Государственная пограничная служба Украины берет свое начало еще во времена Украинской революции 1917-1921 годов. В этот день (30 апреля) в 1918 году были впервые установлены отличительные и символы Украины на границе страны возле ст. Колпаковка.
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Украина граничит с такими странами как Россия, Беларусь, Венгрия, Молдова, Польша, Румыния и Словакия. Пограничные войска контролируют соблюдение пограничного режима, обеспечивают контроль на государственной границе, участвуют в борьбе с нелегальной миграцией. 30 апреля все служащие Государственной пограничной службы Украины отмечают профессиональный праздник.
Поздравления с Днем пограничника 2020
З Днем прикордонника тебе, солдате,
Мирного неба над головою!
Нехай твій край буде світом багатий,
А війна пройде стороною.
Щастя, здоров'я, удачі, добра
І завжди тихого кордону.
Нехай тебе зігріває завжди
Думка про світло у вікнах рідного дому!
***
Сильный, смелый и отважный,
Пограничник наш бесстрашный.
Ты достоин уваженья,
Всех похвал и восхищенья.
И за ночи, что без сна,
Благодарна вся страна.
С твоим днем мы поздравляем,
Здоровья крепкого желаем!
***
У День прикордонника хочеться нам
Вшанувати тих, хто безстрашний!
Я побажаю лише кращого вам, -
Тим, хто сміливий і відважний!
Нехай кожен день вас удача вабить,
Нехай ваші діти сміються!
Нехай ваше життя вам в усьому догодить,
Тільки печалі зітруться.
***
С Днем пограничника, ура!
Пусть веселее сердце бьется,
Желаю счастья и добра,
Судьба пусть ярко улыбнётся.
И в каждом деле повезёт,
И душу радость не оставит,
Везение в жизнь твою войдет
И всё в ней здорово наладит!
***
Ти захищаєш Батьківщину від тих,
Хто може нашкодити їй свавільно.
Тобі не до неробства і потіхи,
Навіть коли дають команду: “Вільно“.
Бажаю тобі служби без туги
За тими, хто чекає на тебе вдома.
Бажаю тобі гордо пронести
Свій обов'язок крізь труднощі всі та перепони.
***
В День пограничника желаю
Ребятам много тишины,
Чтоб не пришлось нам волноваться
За ваши жизни, наши сны.
Пусть будет все у вас спокойно
И на границе, и в любви,
Пусть не бушуют рядом войны,
Господь спаси и сохрани!
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