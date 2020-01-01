Служащие Государственной пограничной службы Украины отмечают сегодня профессиональный праздник.

День пограничника в Украине: история праздника и поздравления wikipedia.org

30 апреля в Украине отмечают День пограничника. Об истории праздника, а также о том, как поздравить служащих Государственной пограничной службы Украины расскажет Ivona.

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С 1958 года День пограничника отмечался 28 мая. Эта дата была посвящена учреждению Пограничной охраны границы РСФСР. С обретением независимости Украины, президент страны в 1992 году назначил новую дату праздника - 4 мая, так как в этот день годом ранее были созданы Украинские пограничные войска. Однако в 2003 году дату более привычную дату праздника, 28 мая, вернули. На протяжении 15 лет День пограничника отмечался именно в этот день.

В 2018 году указом президента Украины Петра Порошенка была назначена новая дата празднования Дня пограничника - 30 апреля. Считается, что Государственная пограничная служба Украины берет свое начало еще во времена Украинской революции 1917-1921 годов. В этот день (30 апреля) в 1918 году были впервые установлены отличительные и символы Украины на границе страны возле ст. Колпаковка.

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Украина граничит с такими странами как Россия, Беларусь, Венгрия, Молдова, Польша, Румыния и Словакия. Пограничные войска контролируют соблюдение пограничного режима, обеспечивают контроль на государственной границе, участвуют в борьбе с нелегальной миграцией. 30 апреля все служащие Государственной пограничной службы Украины отмечают профессиональный праздник.

Поздравления с Днем пограничника 2020

З Днем прикордонника тебе, солдате,

Мирного неба над головою!

Нехай твій край буде світом багатий,

А війна пройде стороною.

Щастя, здоров'я, удачі, добра

І завжди тихого кордону.

Нехай тебе зігріває завжди

Думка про світло у вікнах рідного дому!

***

Сильный, смелый и отважный,

Пограничник наш бесстрашный.

Ты достоин уваженья,

Всех похвал и восхищенья.

И за ночи, что без сна,

Благодарна вся страна.

С твоим днем мы поздравляем,

Здоровья крепкого желаем!

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***

У День прикордонника хочеться нам

Вшанувати тих, хто безстрашний!

Я побажаю лише кращого вам, -

Тим, хто сміливий і відважний!

Нехай кожен день вас удача вабить,

Нехай ваші діти сміються!

Нехай ваше життя вам в усьому догодить,

Тільки печалі зітруться.

***

С Днем пограничника, ура!

Пусть веселее сердце бьется,

Желаю счастья и добра,

Судьба пусть ярко улыбнётся.

И в каждом деле повезёт,

И душу радость не оставит,

Везение в жизнь твою войдет

И всё в ней здорово наладит!

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***

Ти захищаєш Батьківщину від тих,

Хто може нашкодити їй свавільно.

Тобі не до неробства і потіхи,

Навіть коли дають команду: “Вільно“.

Бажаю тобі служби без туги

За тими, хто чекає на тебе вдома.

Бажаю тобі гордо пронести

Свій обов'язок крізь труднощі всі та перепони.

***

В День пограничника желаю

Ребятам много тишины,

Чтоб не пришлось нам волноваться

За ваши жизни, наши сны.

Пусть будет все у вас спокойно

И на границе, и в любви,

Пусть не бушуют рядом войны,

Господь спаси и сохрани!

Поздравления с Днем пограничника google.com

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