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Петров пост 2020: даты, запреты и календарь питания по дням

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Календарь питания по дня и дата начала и конца Петрова поста в 2020 году.
Петров пост 2020: когда начинается, запреты и календарь питания по дням
Петров пост 2020: когда начинается, запреты и календарь питания по дням
pinterest.com

Как известно, после Великого поста следует Петров пост. Мы решили рассказать вам о том, когда же начало поста в 2020 году, сколько продлится Петров пост и как питаться в этот период.

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Когда начнется и сколько длится Петров Пост в 2020 году?

Дата начала и длительность Петрова поста зависит от даты Пасхи. Оканчивается он всегда за день до Дня Апостолов Петра и Павла. Таким образом, в 2020 году Петров пост начнется 15 июня, через неделю после Троицы, а закончится 11 июля. В этом году его длительность - 27 дней.

Петров пост 2020: когда начинается, запреты и календарь питания по дням
Петров пост 2020: когда начинается, запреты и календарь питания по дням
pinterest.com

Петров пост: основные правила

В отличие от других церковных православных постов Петров пост считается не очень строгим: во все дни, кроме понедельника, среды и пятницы, в пищу можно употреблять рыбу и морепродукты.  В субботы и воскресенья разрешено выпить немного вина. Молочные продукты, яйца и пища животного происхождения запрещена на протяжении всего Петрова поста.

7 июля, вне зависимости от того, на какой день недели оно выпадает, разрешено есть рыбу и морепродукты. В этот день отмечается праздник Рождества Иоанна Предтечи.

Петров пост 2020: когда начинается, запреты и календарь питания по дням
Петров пост 2020: когда начинается, запреты и календарь питания по дням
pinterest.com

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Петровский пост заканчивается 11 июля - за день до Дня Апостолов Петра и Павла. Его отмечают 12 июля, и в целом этот праздник не входит в пост. Впрочем, согласно церковным канонам, на День Петра и Павла советуют держать нестрогий пост, если он выпадает на среду или пятницу.

Правила Петровского поста в первую очередь касаются монахов. Вопрос о том, как держать этот пост обычным мирянам, лучше всего обсудить со своим духовным наставником. Очень важно, вступая в пост, учитывать особенности здоровья и образа жизни человека. Некоторые послабления в посте могут быть для людей на военной службе и тех, чья работа связана с тяжелым физическим трудом. От соблюдения поста, как правило, освобождаются беременные и кормящие женщины, а также дети. Для них единственное правило - умеренность в пище.

Петров пост 2020: когда начинается, запреты и календарь питания по дням
Петров пост 2020: когда начинается, запреты и календарь питания по дням
pinterest.com

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Что можно есть на Петров пост?

Фрукты и овощи. Так как Петров пост выпадает на период появления первых свежих овощей и фруктов, это позволяет разнообразить рацион постящихся и получить необходимые витамины и микроэлементы.

Крупы. Богатые сложными углеводами каши - настоящее спасение во время Поста. Помимо полезных веществ, которые можно получить из такой пищи, крупы надолго обеспечивают чувство сытости.

Рыба. Основной источник белка в пост. Вместе с остальными морепродуктами ее советуют употреблять в вареном виде или на пару, избегая большого количества специй, соли и пряностей.

Петров пост 2020: когда начинается, запреты и календарь питания по дням
Петров пост 2020: когда начинается, запреты и календарь питания по дням
pinterest.com

Растительное масло. Источник полезных растительных жиров. Используется, как правило, как заправка к кашам и салатам.

Бобовые культуры. Их употребляют в вареном или тушеном виде, как источник растительного белка, также моно употреблять соевое молоко, как альтернативу молочным продуктам, запрещенным в пост.

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Сладости и хлебобулочные изделия. В пост можно употреблять сладости, но лишь те, которые не содержат яйца и молочные продукты. Но увлекаться кондитерскими изделиями в Пост также не стоит.

Грибы. Используются в качестве дополнительного источника растительных белков.

Петров пост 2020: когда начинается, запреты и календарь питания по дням
Петров пост 2020: когда начинается, запреты и календарь питания по дням
pinterest.com

Орехи и сухофрукты. Отличная альтернатива сладостям. Также используются в качестве самостоятельного перекуса или дополнения к кашам и выпечке.

Мед. Можно употреблять, как отдельный продукт, или же подсластитель к блюдам из круп, десертам и выпечке.

Вино. Алкоголем в Пост увлекаться не стоит, однако этот напиток позволено употреблять по субботам и воскресеньям не более 1-2 бокалов. Предпочтение лучше всего отдать церковному кагору, освященному на Пасху.

Петров пост 2020: когда начинается, запреты и календарь питания по дням
Петров пост 2020: когда начинается, запреты и календарь питания по дням
pinterest.com

Календарь питания на Петров пост 2020 по дням

Что можно есть?День Петрова поста
Строгий пост19 июня, 26 июня, 3 июля, 10 июля
Сухоядение (пища растительного происхождения без термической обработки)17 июня, 24 июня, 1 июля, 8 июля.
Рыба и морепродукты16 июня, 18 июня, 20-21 июня, 23 июня, 25 июня, 27-28 июня, 30 июня, 2 июля, 4-5 июля, 9 июля, 11 июля
Горячая пища без масла15 июня, 22 июня, 29 июня, 6 июля
Рождество Иоанна Предтечи (рыба и морепродукты)7 июля

 

Ранее мы рассказывали, как отмечать Радоницу.

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Теги: Петров пост, Петров пост 2020, календарь питания
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Источник: ivona bigmir)net

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