А также что можно и что нельзя делать в этот день.

Лазареву субботу в 2020 году отмечают 11 апреля. Ivona расскажет, что празднуют в этот день, какие традиции следует соблюдать, и о главных приметах предпоследней субботы Великого поста.

Читай также: Поздравления с Вербным воскресеньем в стихах

Лазарева суббота: краткая история

Лазареву субботу еще называют Субботой святого и праведного Лазаря. В этот день принято почитать свершенное Иисусом Христом в селении Вифания чудо - воскрешение умершего от хвори Лазаря. Чудом сим Сын Божий хотел убедить своих учеников в воскресении, которое однажды будет ожидать всех умерших праведников.

Иисус с учениками направлялся в Вифанию, так как знал о кончине Лазаря - брата девушек, некогда приютивших его, Марии и Марфы. По дороге он встретил Марфу, и спросил у нее, верит ли она в то, что Он есть воскресение и жизнь. Марфа верила, и вместе с Иисусом и его учениками направилась прямо к гробнице Лазаря. Следуя к месту последнего пристанища своего друга, Сын Божий горько плакал, чем несказанно удивил своих последователей.

Прибыв к гробнице, Иисус вслух поблагодарил Господа, как отца своего, за свою необычную силу, и приказал Лазарю выйти вон. Секунду спустя из гробницы явился Лазарь в погребальных одеждах.

Увидев чудо воскрешения, многие уверовали в Иисуса Христа, как в Мессию.

Лазарева суббота: история и приметы праздника pinterest.com

Читай также: Погода на Пасху: ТОП-10 главных примет

Лазарева суббота: что можно и нельзя делать в этот день

На Лазареву субботу обычно занимаются подготовкой к Вербному воскресенью: готовят праздничный ужин, заготавливают вербу. В этот день можно причащаться, а меню в Великого поста (на который выпадает суббота) допускаются некоторые послабления: можно есть рыбью икру (но не саму рыбу), сдабривать пищу растительным маслом и выпить небольшой стаканчик освященного кагора.

Также в этот день нужно строго следить за тем, чтобы душа и помыслы оставались чистыми. Нельзя на Лазареву субботу ссориться, сквернословить, оскорблять. Заниматься тяжелой работой и уборкой по дому также запрещено. Крошки с обеденного стола необходимо убирать очень бережно: растопчешь их, и жди дурных вестей.

Лазарева суббота: история и приметы праздника pinterest.com

Читай также: Как снять порчу в Чистый четверг: 8 полезных обрядов

Приметы на Лазареву субботу

1. Так как Лазарева суббота - этот день перед Вербным воскресеньем, на праздник обычно заготавливают букеты из веточек вербы. По ним можно определить, урожайным ли будет год - чем больше распустивших почек на вербе, тем удачней и богаче будет сезон.

2. Пристально на Лазареву субботу наблюдают за ящерицами, лягушками и прочими хладнокровными: если они в этот день покажутся из своих норок - близятся потепления и ясная погода. Считается, что вместе со змеями на землю приходит весна.

3. Посаженый именно на Лазареву субботу горох по поверьям должен принести очень обильный урожай.

4. Незамужняя девушка, примерившая свадебный наряд в праздничную субботу, может ждать скорого сватовства, если в платье ее увидят родители.

5. Согласно приметам верба уже на Лазареву субботу имеют особые магические способности: если взять веточку в левую руку, прочесть “Отче наш“, а затем перекреститься правой, у Господа можно попросить решения финансовых проблем.

Лазарева суббота: история и приметы праздника pinterest.com

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать в Вербное воскресенье.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.