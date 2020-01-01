День братьев и сестер: поздравления в стихах и картинках
По статистике примерно у 80% жителей планеты есть братья или сестры. А это значит, что 10 апреля у них есть замечательный повод выразить родным свою любовь и признательность - День братьев и сестер. Как и кого нужно поздравлять в этот день и об истории самого праздника, расскажет Ivona.
День братьев и сестер: История праздника
Читай также: Тест от блондинок: что ты знаешь о музыке?
День братьев и сестер (Siblings Day) отмечают 10 апреля. Это относительно молодой праздник: признание он получил лишь в 1999 году благодаря своему учредителю - Клаудии Эварт. Женщина потеряла своих брата и сестру, когда те были совсем малышами, и решила с помощью праздника почтить их память. Эварт создала Организацию братьев и сестер в 1997 году, а уже в 1999 при поддержке Кэролин Мэлоуни (на тот момент - представительница 14-го округа в Конгрессе США) добилась признания праздника. Так День братьев и сестер получил свою дату - 10 апреля.
Правда, День братьев и сестер пока не является официальным или международным праздником, работа над таким его статусом пока продолжается. Несмотря на это, его активно отмечают в США, Великобритании, Австралии и Индии.
День братьев и сестер 10 апреля имеет также европейский аналог. Европейская Конфедерация Больших Семей (the European Large Families Confederation (ELFAC) в 2014 году учредила аналогичный праздник. Он отмечается 31 мая.
Читай также: iPhone 12: Дата выхода, цены и характеристики
Таким образом братья и сестра со всего мира имеют целых два повода, чтобы отпраздновать свою неразрывную связь. В День братьев и сестер принято поздравлять своих родных, двоюродных, троюродных и т.д., в общем тех, кто близок вам не только по крови, но и по духу. Цель праздника - укрепление семьи и дружественных связей между братьями и сестрами. Кровь, как говорится, не водица, и они - самые близкие человеку люди после родителей.
Поздравления с Днем братьев и сестер
С Днем братьев и сестер
Сердечно поздравляю,
Хранить в сердечке узы
Особые желаю.
Роднее нет по крови,
Чем брат или сестра.
Желаю понимания,
Терпения и добра.
***
В день братьев и сестер
Хочу тебя поздравить,
И связь, что между нами,
На все года восславить.
Пусть дружба, понимание
Всегда нас согревают,
Родство дает нам силы,
От бед оберегает.
***
Если есть сестра иль брат,
Несказанно ты богат,
Значит, есть плечо родное,
Что поддержит в счастье, в горе.
Есть, кому секрет доверить,
Чьи всегда открыты двери,
Береги, цени с пеленок
Своих братьев и сестренок!
***
Как хорошо, что у меня есть ты -
Родная кровь, надежная опора,
И каждый день молю я всех святых,
Чтоб между нами не случались ссоры.
И в этот день судьбу благодарю
За то, что ты живешь на свете этом.
Я редко говорю, но я люблю,
Люблю тебя, твои упреки и советы!
***
В день всех братьев и сестер
Счастья вдоволь пожелаю.
Пусть обходится без ссор.
Радуясь, живи, мечтая.
Мы с тобой - одна семья,
Кровь одна течет по венам.
Нет дороже у меня
Никого, наверное.
Поздравления с Днем братьев и сестер для брата
Поздравления с Днем братьев и сестер для сестры
Ранее мы рассказывали, как поздравить близких с Пасхой в стихах.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил