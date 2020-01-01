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День братьев и сестер: поздравления в стихах и картинках

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Трогательные слова и забавные открытки для лучших братьев и сестер в мире!
День братьев и сестер: поздравления в стихах и картинках
День братьев и сестер: поздравления в стихах и картинках
pinterest.com

По статистике примерно у 80% жителей планеты есть братья или сестры. А это значит, что 10 апреля у них есть замечательный повод выразить родным свою любовь и признательность - День братьев и сестер. Как и кого нужно поздравлять в этот день и об истории самого праздника, расскажет Ivona.

День братьев и сестер: История праздника

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День братьев и сестер (Siblings Day) отмечают 10 апреля. Это относительно молодой праздник: признание он получил лишь в 1999 году благодаря своему учредителю - Клаудии Эварт. Женщина потеряла своих брата и сестру, когда те были совсем малышами, и решила с помощью праздника почтить их память. Эварт создала Организацию братьев и сестер в 1997 году, а уже в 1999 при поддержке Кэролин Мэлоуни (на тот момент - представительница 14-го округа в Конгрессе США) добилась признания праздника. Так День братьев и сестер получил свою дату - 10 апреля.

Правда, День братьев и сестер пока не является официальным или международным праздником, работа над таким его статусом пока продолжается. Несмотря на это, его активно отмечают в США, Великобритании, Австралии и Индии.

День братьев и сестер 10 апреля имеет также европейский аналог. Европейская Конфедерация Больших Семей (the European Large Families Confederation (ELFAC) в 2014 году учредила аналогичный праздник. Он отмечается 31 мая.

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Таким образом братья и сестра со всего мира имеют целых два повода, чтобы отпраздновать свою неразрывную связь. В День братьев и сестер принято поздравлять своих родных, двоюродных, троюродных и т.д., в общем тех, кто близок вам не только по крови, но и по духу. Цель праздника - укрепление семьи и дружественных связей между братьями и сестрами. Кровь, как говорится, не водица, и они - самые близкие человеку люди после родителей.

Поздравления с Днем братьев и сестер
Поздравления с Днем братьев и сестер
google.com

Поздравления с Днем братьев и сестер

С Днем братьев и сестер
Сердечно поздравляю,
Хранить в сердечке узы
Особые желаю.

Роднее нет по крови,
Чем брат или сестра.
Желаю понимания,
Терпения и добра.

***

В день братьев и сестер
Хочу тебя поздравить,
И связь, что между нами,
На все года восславить.

Пусть дружба, понимание
Всегда нас согревают,
Родство дает нам силы,
От бед оберегает.

***

Если есть сестра иль брат,
Несказанно ты богат,
Значит, есть плечо родное,
Что поддержит в счастье, в горе.

Есть, кому секрет доверить,
Чьи всегда открыты двери,
Береги, цени с пеленок
Своих братьев и сестренок!

***

Как хорошо, что у меня есть ты -
Родная кровь, надежная опора,
И каждый день молю я всех святых,
Чтоб между нами не случались ссоры.

И в этот день судьбу благодарю
За то, что ты живешь на свете этом.
Я редко говорю, но я люблю,
Люблю тебя, твои упреки и советы!

***

В день всех братьев и сестер
Счастья вдоволь пожелаю.
Пусть обходится без ссор.
Радуясь, живи, мечтая.

Мы с тобой - одна семья,
Кровь одна течет по венам.
Нет дороже у меня
Никого, наверное.

Поздравления с Днем братьев и сестер для брата

Поздравления с Днем братьев и сестер
Поздравления с Днем братьев и сестер
pinterest.com

Поздравления с Днем братьев и сестер
Поздравления с Днем братьев и сестер
pinterest.com

Поздравления с Днем братьев и сестер
Поздравления с Днем братьев и сестер
google.com

Поздравления с Днем братьев и сестер для сестры

Поздравления с Днем братьев и сестер
Поздравления с Днем братьев и сестер
pinterest.com

Поздравления с Днем братьев и сестер
Поздравления с Днем братьев и сестер
google.com

Поздравления с Днем братьев и сестер
Поздравления с Днем братьев и сестер
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как поздравить близких с Пасхой в стихах.

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Теги: день братьев и сестер, 10 апреля, праздник, поздравления, открытки, поздравления в стихах, братья и сестры
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Источник: ivona bigmir)net

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