Очистите душу и тело!

В Чистый четверг (в 2020 году 16 апреля у православных, и 9 апреля - у католиков) принято очищать свой дом от пыли и грязи. Традиционно в этот день совершается генеральная уборка и большая стирка, способные очистить не только жилище от сора, но и умы и души от дурных и неблагочестивых дум. Именно поэтому в Чистый четверг проводили обряды и читали заговоры на скорое замужество, на мир в доме, на финансовый успех, от различных хворей и для снятия порчи. Последний пункт особенно волновал христиан, поэтому ему уделялось большое внимание. За множество столетий сложилось немало обрядов по снятию порчи в Чистый четверг. Ими поделится с вами Ivona.

Обряды на снятие порчи в Чистый четверг

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Купание ранним утром, до того как взойдет солнце, является одной из главных традиций на Чистый четверг. Люди издавна считали, что вся вода в этот день священная и имеет волшебные свойства, способна исцелить разум и тело. Не удивительно, что именно с купаниями и водой связана большая часть обрядов по снятию порчи.

Как снять порчу в Чистый четверг: 8 полезных обрядов pinterest.com

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Во время омовения или умывания, кое в Чистый четверг нужно произвести до восхода Солнца, трижды произнесите: “Смываю то, что на меня напустили, то, чем душа и тело мается, все Чистым Четвергом снимается!“

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Также, чтобы снять порчу в Чистый четверг, нужно, стоя под душем (важно, чтобы вода была проточной), озвучить три аза такой заговор: “Дождь на прах продался. Прах в грязь обратился, меня раба Божьего замарал и забрызгал, омой меня чистая вода, от грязи не оставь ни тени, ни следа, грязь с водой уходит, на меня благодать нисходит. Да со мной остается. Охраняет, защищает, от грязи оберегает. Святые угодники будьте моими заступниками. Аминь“.

Как снять порчу в Чистый четверг: 8 полезных обрядов pinterest.com

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Если вы предпочитаете принимать ванну, до рассвета трижды с головой окунитесь в воду, приговаривая: “Чистый четверг, очисти мое тело от болезни, а ты, быстрая речка, унеси мою болезнь в синее море“. Очень важно, чтобы ваш ритуал никто не увидел, проводить его необходимо в одиночестве.

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Также, во время утреннего омовения, смывая с себя пену, принято приговаривать: “Как исповеди очищают, как вода грязь смывает, так и ты, четверг, чистым будь. Очисти меня, раба (-у) Божьего (-ью) (имя), от всякого зла, от обиды, от непослушания, от чужой хулы, от дурной молвы, от злых разговоров, от напрасных споров. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь“.

Как снять порчу в Чистый четверг: 8 полезных обрядов pinterest.com

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Прибегали ранее и к заговорам на воде: ее набирали в таз или кувшин для умывания, на рассвете, прежде чем начать водные процедуры, произносили над ним следующие слова: “Вот понедельник, вот вторник, вот среда, а вот четверга чистая вода. Омывает вода живое, явное, омой и меня, дабы миновала беда! Водица-сестрица, порчу вредоносную, напущенную, с меня смой. Смой хвори и болезни, для здоровья умой! Забери злую слабость и маету. Дай силу здоровья, благую лепоту! Слово мое крепко! По воле моей да свершится!“

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Универсальный способ, который подойдет для всей семьи, не требующий знания особых заговоров - умываться и мыться в Чистый четверг водой, в которой лежит серебряная монетка. Хотя этот обряд вполне можно объяснить с научной точки зрения: считается, что серебро замедляет рост и развитие бактерий, тем самым служа естественным очистителем для воды.

Как снять порчу в Чистый четверг: 8 полезных обрядов pinterest.com

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Когда очищение водой закончилось, обычно приступали ко второму этапу - очищение огнем. Именно пламя, согласно поверьям, должно было сжечь все то, что еще могло остаться в душе и теле дурного. Для этого брали две зажженных церковных свечи. Держа одну в руке, нужно было по периметру обойти весь дом (изнутри и снаружи по возможности). Второй же, не касаясь поверхности, рисовали на потолке, несущей стене или потолочной балке крест, который должен был оберегать жилище и его обитателей от нечистой силы целый год.

Как снять порчу в Чистый четверг: 8 полезных обрядов pinterest.com

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