Идеи презентов для мамы вашего избранника.

Для кого-то свекровь становится второй мамой, для кого-то - сущим наказанием. Но какие бы ни были между вами отношения, она - женщина, которая подарила вам вашего любимого человека. За это ее стоит хотя бы уважать. И иногда баловать приятными подарками и сюрпризами. Идеями подарков для свекрови и списком презентов-табу поделится Ivona.

Лучшие подарки для свекрови

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Даже если большая часть украшений свекрови отлеживаются по шкатулкам, а “в свет“ их надевают лишь по большим праздникам, такой подарок придется по душе даже самой скептичной даме. А все потому что а) все девочки (не важно, какого они возраста, и как грозны они на вид) любят блестяшки, б) вы таким образом дарите не просто ювелирное украшение, а память, знак признательности, увековеченный в драгоценном металле. Конечно, решающую роль в этом презенте играет именно гравировка. Выбирайте надпись в зависимости от повода для подарка: если украшение вы преподнесете на День рождения, закажите украшение с теплым пожеланием (без акцента на возраст) или вдохновляющей цитатой. Уместным будет также символ бесконечности. На другие праздники, вроде годовщин и Международного женского дня, можно обойтись гравировкой с коротким пожеланием или символами удачи (вроде подковы или клевера), знаком зодиака (если свекровь верит в астрологию) и пр. Универсальная гравировка для украшения свекрови - напоминание о том, что ее любят и ценят.

Что подарить свекрови? 4 лучших и 4 худших подарка pinterest.com

Современные гаджеты

На дворе 21-ый век и сегодня свекровь с большим удовольствием получит в подарок планшет, нежели сковороду или соковыжималку. Если мама вашего партнера - дама современная, гаджеты для нее станут хорошим презентом. Какую электронику можно подарить свекрови: новый смартфон, планшет, фитнес-браслет, электронную книгу. Не стоит дарить: напольные весы и технику, связанную со здоровьем (вроде тонометров и пр.). Такие вещи нужно покупать, не дожидаясь праздника, а по мере необходимости.

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Заказывайте процедуры, ориентированные на расслабление и отдых, а не на похудение и исправление внешних изъянов. Иначе приятный подарок превратится в оскорбительный намек на недостатки свекрови. Подойдут сеансы массажа и обертывания. Прежде чем приобретать абонемент, убедитесь, что у свекрови будет время его реализовать, и указанные там процедуры не противопоказаны по состоянию ее здоровья.

Что подарить свекрови? 4 лучших и 4 худших подарка pinterest.com

Презент, связанный с хобби

Беспроигрышный вариант. Даже если она не очень любит вас, но любит, к примеру, вязать, или коллекционирует антикварные шкатулки, подарок, связанный с ее хобби, непременно порадует вашу свекровь. Но, прежде чем дарить такой презент, убедитесь, что он действительно соответствует увлечениям мамы вашего суженого, а не вы руководствовались лишь стереотипами о том, чем следует интересоваться женщинам ее возраста.

Что нельзя дарить свекрови?

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Даже если вы очень близки, подобные подарки - слишком личные и интимные, чтобы вручать их маме своего партнера. К тому же тут множество подводных камней: от большой вероятности не угадать с размером и предпочтениями в нижнем белье (цвет, ткань, фасон), до не меньшей вероятности, что ваш подарок воспримут превратно.

Что подарить свекрови? 4 лучших и 4 худших подарка pinterest.com

Подарки, намекающие на возраст

Такие подарки не нравятся девочкам, вне зависимости от их возраста: будь им 10 лет, или 55. Поэтому набор антивозрастной косметики, с огромной надписью “от морщин, 50+“, скорее всего, огорчит маму вашего суженого. Даже если это очень хорошая косметика, и вы ни на что не намекаете, а от чистого сердца.

Хороший подарок лишь в том случае, если она сказала вам прямым текстом, что хочет эту утварь в качестве подарка на праздник. В остальных, даже если вы видите, что ей что-то крайне необходимо, лучше обсудите с партнером приобретение этой вещи просто так, а не в качестве презента.

Что подарить свекрови? 4 лучших и 4 худших подарка pinterest.com

Подарки с плохими приметами

Даже если вы относитесь к приметам и суевериям достаточно скептично, не стоит исключать возможность того, что ваша свекровь в них хотя бы отчасти, но верит. Не стоит преподносить презенты, связанные с плохими приметами: часы (к смерти), ножи (к ссоре), носовые платки (к слезам), зеркала (к несчастьям), предметы из янтаря и жемчуга (к разлуке и слезам) и пр.

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