Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

День 40 святых: история, приметы и запреты праздника

Комментариев: 5
Кто такие Севайстийские мученики и как принято чтить их память?
День 40 святых
День 40 святых
depositphotos.com

Читай также: Великий Пост 2021: календарь питания по дням

Ежегодно 22 марта отмечается Праздник 40 святых. Ivona расскажет об истории и запретах в этот день.

Праздник 40 святых: история 

В основу Дня 40 святых положены события 320 года н.э. Тогда 40 солдат римского легиона отказались предавать свою христианскую веру и по приказу императора Лициния, сторонника язычества, были загнаны в озеро близ Севастии. Ночью воды озера покрыла ледяная корка, но мученики продолжили стоять, отказываясь приносить жертвы языческим богам. Разозленные таким упрямство стражники перебили воинам-христианам ноги и предали их огню. Обугленные кости были выкинуты в то самое озеро, чтобы христиане не смогли найти их и предать земле. Спустя три дня после казни, мученики пришли во сне к Севастийскому епископу Петру и попросили о последнем пристанище. Кости казненных светились в темноте, их было видно в воде, поэтому Петр пришел за ними ночью и захоронил их по христианским обычаям.

22 марта по православным обычаям чтится память 40 Севастийских мучеников. Праздник также называют День 40 святых и Сороки.

Что нельзя делать в День 40 святых?

  • заниматься уборкой и прочими делами по дому. По поверью ослушавшегося будут ожидать 40 болячек на протяжении года
  • заниматься тяжелым физическим трудом
  • рукодельничать: шить, вышивать, вязать
  • ругаться, повышать голос или сквернословить
  • одалживать и занимать деньги.

Что можно и нельзя делать в День 40 святых?
Что можно и нельзя делать в День 40 святых?
pinterest.com
Что нужно сделать на праздник 40 святых?

  • сходить на утреннюю службу в церковь и поставить 40 свечей
  • испечь 40 булочек (обычно их готовят из медового теста в форме жаворонка) и угощать ими детей, соседей и друзей
  • чтобы побыстрее выйти замуж, девушки могут приготовить 40 вареников и раздать их парням, которые им симпатичны
  • петь веснянки и гадать на любовь
  • украшать кусты и деревья разноцветными ленточками и сладостями, зазывая весну
  • девушки могут разорвать сорок нитей или сломать сорок веточек, чтобы приблизить наступление весны
  • пригласить на праздник гостей и родственников: чем шумнее и веселее получится застолье, тем урожайней будет весна.

Не стоит забывать, что День 40 мучников выпадает на время Великого поста, поэтому правила питания и гуляний сохраняются. Однако, на один день праздника строгий пост немного послабляется: пищу можно сдабривать растительным маслом, а за столом выпить освященного кагора.

День 40 святых: приметы

Большинство примет в День 40 святых связаны с погодой. Считается, что если 22 марта будет морозная погода, то холод продержится еще 40 дней. Если же в этот день прилетают птицы - это к раннему теплу. В народе верят, что в этот праздник заканчивается зима и приходит весна, поскольку очень часто этот день совпадает с Днем весеннего равноденствия. День 40 святых еще называют Сорочинцы, Сороки, Жаворонки, потому как с юга возвращаются птицы и приносят весну.

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: праздник сороки, сороки, севайстийские мученики, день 40 святых, праздник 40 святых, 22 марта, православные праздники, христианский праздник
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (5)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  22.03.2020, 12:52
Оценка:  0
гость
Бога нет. Его кто-то хоть раз видел? А?
гость  (аноним)  22.03.2020, 11:09
Оценка:  0
гость
Рокфеллеры и Ротшильды устроили Украине харакири. Это их план, исполнителями этого плана есть китайцы. ВР помогает этим мразям уничтожать население страны в обмен на бабло.
гость  (аноним)  22.03.2020, 10:53
Оценка:  0
гость
Для люмпенов, наказ церкви- отдыхать, не 3,14здеть, бухать, танцевать.
Graham    22.03.2020, 10:32
Оценка:  0
Graham
"сходить на утреннюю службу в церковь и поставить 40 свечей"
Дааааа, сходите в церковь. И не забудьте чихнуть
гость  (аноним)  20.03.2020, 18:51
Оценка:  +1
гость
А у нас коронавирус! Нам бы их проблемы
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь