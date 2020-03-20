День 40 святых: история, приметы и запреты праздника

Кто такие Севайстийские мученики и как принято чтить их память?

Читай также: Великий Пост 2021: календарь питания по дням

Ежегодно 22 марта отмечается Праздник 40 святых. Ivona расскажет об истории и запретах в этот день.

Праздник 40 святых: история

В основу Дня 40 святых положены события 320 года н.э. Тогда 40 солдат римского легиона отказались предавать свою христианскую веру и по приказу императора Лициния, сторонника язычества, были загнаны в озеро близ Севастии. Ночью воды озера покрыла ледяная корка, но мученики продолжили стоять, отказываясь приносить жертвы языческим богам. Разозленные таким упрямство стражники перебили воинам-христианам ноги и предали их огню. Обугленные кости были выкинуты в то самое озеро, чтобы христиане не смогли найти их и предать земле. Спустя три дня после казни, мученики пришли во сне к Севастийскому епископу Петру и попросили о последнем пристанище. Кости казненных светились в темноте, их было видно в воде, поэтому Петр пришел за ними ночью и захоронил их по христианским обычаям.

22 марта по православным обычаям чтится память 40 Севастийских мучеников. Праздник также называют День 40 святых и Сороки.

Что нельзя делать в День 40 святых?

заниматься уборкой и прочими делами по дому. По поверью ослушавшегося будут ожидать 40 болячек на протяжении года

заниматься тяжелым физическим трудом

рукодельничать: шить, вышивать, вязать

ругаться, повышать голос или сквернословить

одалживать и занимать деньги.

Что можно и нельзя делать в День 40 святых? pinterest.com

сходить на утреннюю службу в церковь и поставить 40 свечей

испечь 40 булочек (обычно их готовят из медового теста в форме жаворонка) и угощать ими детей, соседей и друзей

чтобы побыстрее выйти замуж, девушки могут приготовить 40 вареников и раздать их парням, которые им симпатичны

петь веснянки и гадать на любовь

украшать кусты и деревья разноцветными ленточками и сладостями, зазывая весну

девушки могут разорвать сорок нитей или сломать сорок веточек, чтобы приблизить наступление весны

пригласить на праздник гостей и родственников: чем шумнее и веселее получится застолье, тем урожайней будет весна.

Не стоит забывать, что День 40 мучников выпадает на время Великого поста, поэтому правила питания и гуляний сохраняются. Однако, на один день праздника строгий пост немного послабляется: пищу можно сдабривать растительным маслом, а за столом выпить освященного кагора.

День 40 святых: приметы

Большинство примет в День 40 святых связаны с погодой. Считается, что если 22 марта будет морозная погода, то холод продержится еще 40 дней. Если же в этот день прилетают птицы - это к раннему теплу. В народе верят, что в этот праздник заканчивается зима и приходит весна, поскольку очень часто этот день совпадает с Днем весеннего равноденствия. День 40 святых еще называют Сорочинцы, Сороки, Жаворонки, потому как с юга возвращаются птицы и приносят весну.

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.