Что подарить жене на 8 Марта: идеи бюджетных, но хороших подарков

Чем порадовать на праздник свою благоверную?

Выбрать подарок для супруги - почти как задача со звездочкой, для решения которой приходится прилагать максимум усилий. И дело не в самом презенте, а в том, что по нему благоверная непременно постарается оценить: насколько хорошо вы ее знаете, насколько она вам дорога и насколько вы внимательны. Здесь очень важно не ошибиться, ведь от этого зависит атмосфера в отношениях. Что же подарить жене на 8 марта, чтобы не попасть впросак, расскажет Ivona.

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Гаджеты

Наушники с забавным чехлом, фитнесс-браслет, электронная книжка, планшет, плеер, пауэр банк, чехол для смартфона и наконец, сам смартфон - это лишь вершина айсберга полезных гаджетов, которые будет приятно получить вашей супруге. Постарайтесь подходить к выбору подобной техники с мыслями о благоверной: что она любит, чем увлекается, чего ей порой не хватает. Подарок на 8 марта должен быть индивидуальным, так что лучше отказаться от приобретения тех гаджетов, которыми будет пользоваться вся семья. И, конечно же, никаких напольных весов. Пожалейте ее и свои нервы.

Парфюм

Лайфхак для мужей: в ванной или на прикроватном столике наверняка стоит бутылочка ее любимых духов. Запомните их название (а еще лучше - сфотографируйте) и отправляйтесь в специализированный магазин. Там вы можете приобрести точно такие же, только в большем объеме, или обратиться за консультацией к продавцу, который поможет подобрать духи с аналогичной или похожей ароматической пирамидой. Если вы сомневаетесь в своем выборе, не покупайте парфюм в большом объеме. Помните, что качественный, стойкий парфюм не может стоить 100 грн за 100 мл.

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Украшения

Ни одна женщина не скажет, что у нее слишком много украшений, поэтому многие считают, что они - универсальный вариант подарка по любому случаю. Но при выборе важно учитывать следующие факторы:

носит ли ваша супруга украшения в принципе

какие металлы и камни она предпочитает (для этого вы можете заглянуть в ее шкатулку; если женщина носит исключительно серебро, она не сильно обрадуется золотым украшениям)

обратите внимание на стиль вашей благоверной.

Конечно, украшения - не самый бюджетный вариант, однако и здесь можно найти золотую середину между ценой и качеством подарка. Если в финансовом плане вы ограничены, обратите внимание на украшения со стразами, венецианским стеклом или с натуральными камнями (какой камень подойдет именно ей можно прочитать, к примеру, в описании ее знака Зодиака).

Термокружка

Если вы - поклонник практичных подарков, термокружка - ваш идеальный вариант подарка. Но при условии, что ваша женщина находится в постоянном движении, водит машину или работает в офисе. Домохозяйке такая вещь ни к чему, так как она всегда находится в прямой доступности от свежего, горячего кофе. Если она, конечно, не поклонница долгих прогулок на свежем воздухе.

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Набор корейской косметики

Такое чудо можно заказать в интернете, а можно приобрести в специализированных магазинах. В случае если вы далеки от косметики, как Земля от Марса, второй вариант убудет для вас предпочтительней, ведь там наверняка будет продавец-консультант, способный помочь вам с выбором. Почему именно корейская? Потому что это модно среди женщин всех возрастов последние 2-3 года. К тому же она, как правило, крайне эффективна и выпускается в милейших тюбиках и обертках. Набор можно собрать самостоятельно, а можно приобрести готовый. Туда могут входить: тканевые маски, лосьоны и крема для лица и тела, бальзамы для губ. Запомните ключевые слова: тонизирующий, питательный, увлажняющий. Слова, которых стоит избегать: омолаживающий, антивозрастной, от морщин, для похудения, от черных точек и т.д.

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Красивая пижама

Просто потому, что с размером нижнего белья вы можете промахнуться. Качественна пижама никогда не бывает лишней и обеспечит вашей благоверной спокойный, комфортный сон. Выбирайте одежду из мягких, натуральных тканей, которые не будут натирать, давить или сковывать движения ночью. Для уверенной в себе женщины без комплексов присмотритесь к пижамам из шелка с кружевом. Если ночью вам не единожды приходилось греть холодные ноги супруги или накрывать ее дополнительным пледом, лучше выбрать пижаму из более теплых материалов, вроде плюша.

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Камера моментальной печати

Делает снимки хорошего качества (вполне сравнимые с передовыми фотокамерами современных смартфонов: четкие и без “мыла“) и позволяет тут же распечатать их. Такой подарок подойдет креативной барышне, которая всегда старается зафиксировать яркие моменты на фото. Если она активно ведет соцсети (особенно Instagram), обожает фотографироваться и в восторге от современных гаджетов, камера моментальной печати - ваш идеальный выбор.

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Ранее мы рассказывали, что подарить маме на 8 марта.

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