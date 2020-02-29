Прощеное воскресенье: открытки с поздравлениями
В 2021 году Масленица заканчивается 14 марта, а уже 15 марта начинается один из самых строгих постов - Великий пост.
За день до Великого поста, в Прощеное воскресенье, принято очищаться духовно, просить прощение у всех своих родных и близких и самому прощать всех тех, кто мог обидеть.
В Прощеное воскресенье важно обратиться к друзьям, родным, коллегам и попросить прощения. Так вы избавитесь от негатива и поможете духовному освобождению другим. Поэтому предлагаем вам в Прощеное воскресенье, если не словесно, то хотя бы с помощью открытки попросить прощения и сказать о том, что и вы прощаете человека.
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Для вас - фотогаллерея с разными открытками, которые вы можете отправить тому, кому посчитаете нужным.
Открытки на Прощеное воскресенье
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Полная версия правил
Практически, все открытки в этом материале, кацапские!
Кацапы, идите нах! Мы вас НЕ прощаем!