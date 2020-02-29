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Прощеное воскресенье: открытки с поздравлениями

Комментариев: 1
Ежегодно, в последний день Масленицы люди готовятся к Великому посту. Этот день наполнен особыми словами.
Прощеное воскресенье: открытки с поздравлениями
Прощеное воскресенье: открытки с поздравлениями
istockphoto.com

В 2021 году Масленица заканчивается 14 марта, а уже 15 марта начинается один из самых строгих постов - Великий пост

За день до Великого поста, в Прощеное воскресенье, принято очищаться духовно, просить прощение у всех своих родных и близких и самому прощать всех тех, кто мог обидеть.

В Прощеное воскресенье важно обратиться к друзьям, родным, коллегам и попросить прощения. Так вы избавитесь от негатива и поможете духовному освобождению другим. Поэтому предлагаем вам в Прощеное воскресенье, если не словесно, то хотя бы с помощью открытки попросить прощения и сказать о том, что и вы прощаете человека.

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Для вас - фотогаллерея с разными открытками, которые вы можете отправить тому, кому посчитаете нужным. 

Открытки на Прощеное воскресенье

 

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Теги: Прощеное воскресенье, Масленица, Великий пост, открытки, поздравление
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  29.02.2020, 22:27
Оценка:  +1
гость
Да-а-а!
Практически, все открытки в этом материале, кацапские!
Кацапы, идите нах! Мы вас НЕ прощаем!
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