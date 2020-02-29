Прощеное воскресенье - открытки с поздравлениями

1 марта, в последний день Масляницы 2020, люди готовятся к Великому посту и отмечают Прощеное воскресенье.

Ежегодно, в последний день Масляной, люди готовятся к Великому посту. В 2020 году Масленица заканчивается 1 марта, а уже 2 марта начинается один из самых строгих постов.

За день до Великого поста, в Прощеное воскресенье, принято очищаться духовно, просить прощение у всех своих родных и близких, и самому прощать всех тех, кто мог обидеть.

В Прощеное воскресенье важно обратиться к друзьям, родным, коллегам и попросить прощение. Так вы избавитесь от негатива и поможете духовному освобождению другим. Поэтому предлагаем вам 1 марта, в Прощеное воскресенье, если не словестно, то хотя бы с помощью открытки попросить прощения и сказать о том, что и вы прощаете человека.

Открытки на Прощеное воскресенье

Октрытки на Прощеное воскресенье с просьбой простить https://www.pinterest

Октрытки на Прощеное воскресенье с просьбой простить https://www.pinterest

Октрытки на Прощеное воскресенье с просьбой простить https://www.pinterest

Октрытки на Прощеное воскресенье с просьбой простить https://www.pinterest

Октрытки на Прощеное воскресенье с просьбой простить https://www.pinterest

Октрытки на Прощеное воскресенье с просьбой простить https://www.pinterest