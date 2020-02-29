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Прощеное воскресенье - открытки с поздравлениями

Комментариев: 1
1 марта, в последний день Масляницы 2020, люди готовятся к Великому посту и отмечают Прощеное воскресенье.
Октрытки на Прощеное воскресенье с просьбой простить
Октрытки на Прощеное воскресенье с просьбой простить
https://www.pinterest

Ежегодно, в последний день Масляной, люди готовятся к Великому посту. В 2020 году Масленица заканчивается 1 марта, а уже 2 марта начинается один из самых строгих постов. 

За день до Великого поста, в Прощеное воскресенье, принято очищаться духовно, просить прощение у всех своих родных и близких, и самому прощать всех тех, кто мог обидеть.

В Прощеное воскресенье важно обратиться к друзьям, родным, коллегам и попросить прощение. Так вы избавитесь от негатива и поможете духовному освобождению другим. Поэтому предлагаем вам 1 марта, в Прощеное воскресенье, если не словестно, то хотя бы с помощью открытки попросить прощения и сказать о том, что и вы прощаете человека.

Открытки на Прощеное воскресенье

 

Октрытки на Прощеное воскресенье с просьбой простить
Октрытки на Прощеное воскресенье с просьбой простить
https://www.pinterest

 

 

Октрытки на Прощеное воскресенье с просьбой простить
Октрытки на Прощеное воскресенье с просьбой простить
https://www.pinterest

 

 

Октрытки на Прощеное воскресенье с просьбой простить
Октрытки на Прощеное воскресенье с просьбой простить
https://www.pinterest

 

 

Октрытки на Прощеное воскресенье с просьбой простить
Октрытки на Прощеное воскресенье с просьбой простить
https://www.pinterest

 

 

Октрытки на Прощеное воскресенье с просьбой простить
Октрытки на Прощеное воскресенье с просьбой простить
https://www.pinterest

 

 

Октрытки на Прощеное воскресенье с просьбой простить
Октрытки на Прощеное воскресенье с просьбой простить
https://www.pinterest

 

 

Октрытки на Прощеное воскресенье с просьбой простить
Октрытки на Прощеное воскресенье с просьбой простить
https://www.pinterest

 

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  29.02.2020, 22:27
Оценка:  0
гость
Да-а-а!
Практически, все открытки в этом материале, кацапские!
Кацапы, идите нах! Мы вас НЕ прощаем!
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