Когда принято чтить память усопших по церковному календарю.

Родительские субботы - это особые поминальные дни по православному церковному календарю. В этот день принято посещать церковь, ставить свечки за упокой усопших родственников и посещать их могилы на кладбищах. Даты родительских суббот выпадают каждый год на разные дни, так как зависят от Пасхи. В 2020 году пройдет 7 Родительских суббот. Когда они состоятся и как принято почитать в эти дни умерших, расскажет Ivona.

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22 февраля 2020 года - в канун Масленицы, за 8 дней до начала Великого поста, отмечается Мясопустная суббота. Она еще называется вселенской, так как в этот день принято чтить память не только своих усопших родственников и близких, но и всех православных христиан, когда-либо живших на Земле.

14, 21, 28 марта 2020 года - три важных Родительских субботы, которые приходятся на вторую, третью и четвертую неделю Великого поста. Перед посещением кладбища обязательно следует посетить храм: в эти особые дни в них проводят заупокойные Литургии.

Родительские субботы в 2020 году: даты поминальных дней pinterest.com

28 апреля 2020 года - на девятый день после праздника Пасхи наступает поминальный день Радоница, который у православных христиан также считается церковным праздником. В этот день люди посещают кладбища, чтобы поделиться радостной вестью о Воскрешении Христовом с умершими.

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6 июня 2020 года - Троицкая суббота. Также относится к Вселенским поминальным дням, когда принято чтить память всех когда-либо живших на Земле христиан. Помимо посещения заупокойных служб, которые проводятся в этот день повсеместно, на Троицкую субботу принято посещать кладбища и украшать могилы усопших свежими цветами и зеленью.

7 ноября 2020 года - в канун Дня святого Дмитрия Солунского и Дня памяти Дмитрия Донского, победителя Куликовской битвы проходит Дмитриевская поминальная суббота. В этот день принято чтить память усопших родных и близких, а также воинов, погибших в бою.

Родительские субботы в 2020 году: даты поминальных дней pinterest.com

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