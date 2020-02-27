Прощеное воскресенье: как правильно просить прощения

У кого, а главное - как просить прощенья перед Великим постом?

Прощеное воскресенье - последний день Масленицы и последнее воскресенье перед Великим постом. Его дата плавающая и зависит от того, когда наступит Пасха. Прощеное воскресенье в 2021 году наступит 14 марта.

Прощеное воскресенье: значение праздника

Прощеное воскресенье закрывает масленичную неделю, во время которой проходят гуляния и празднества с песнями, плясками и обильными возлияниями. В последний день перед Великим постом обряд прощения настраивает на людей на серьезный, духовный лад и готовит к грядущему воздержанию.

В этот день принято не только просить прощения, но и прощать самим, чтобы в Великий пост войти в состояние духовного очищения. Прежде чем обратиться к тем, кого вы обидели, необходимо исповедаться в своих прегрешениях в церкви и причаститься, затем, с благословения священника, посетить с дарами могилы усопших и испросить извинения у них.

«Бог простит – и я прощаю!» pinterest.com

Как и у кого просить прощения в Прощеное воскресенье?

У кого просить прощения? Это достаточно философский вопрос. Кроме людей, которых вы обидели намеренно и осознанно, стоит вспомнить и тех, кто мог пострадать из-за вашей забывчивости, грубости или вспыльчивости.

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Мы очень редко задумываемся над тем, как неосторожное слово может ранить наших близких. Попросите прощения у все, без исключения. Можно даже не вдаваться в подробности и объяснять, за что вы извинились. Вас и так поймут и примут. И это позволит вам вступить в Великий пост с чистой совестью и помыслами.

Прощение поможет очистить и свою душу, и помочь другому обрести покой. istockphoto.com

По традиции первыми просят те, кто младше. Но и старшее поколение не должно забывать о покаянии перед молодыми. Главное правило в Прощеное воскресенье - извиняться искренне. Собеседник должен ответить вам: “Бог простит, и я прощаю!“ Также при этом принято целоваться три раза, поэтому Прощеное воскресенье еще называют в народе Целовальником.

Прощеное воскресенье - особенный день, в который следует забыть все дурные помыслы и обиды. Нельзя также отказать в прощении тому, кто перед вами извинился. Простите его от души и искренне, ведь на самом деле необходимо немало мужества, чтобы уметь признать свою вину и искупить грехи.

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