Весеннее равноденствие в 2021 году в Украине: дата и значение

Когда в Украине наступит астрологическая весна?

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На этой неделе наступит День весеннего равноденствия. Традиционно, его отмечают во второй половине марта. День весеннего равноденствия символизирует собой обновление, вступление Земли в новый цикл и начало весны. Наши предки придавали этому дню мистическое значение, астрологи во многом придаю этому астрономическому явлению судьбоносное значение. Когда в Украине наступит весеннее равноденствие в 2021 году и что оно означает, расскажет Ivona.

Когда будет весеннее равноденствие в 2021 году?

Весеннее равноденствие – это не только конкретный день, а конкретный момент. В 2021 году Весеннее равноденствие в Украине наступит 20 марта 11:37 дня.

Весеннее равноденствие отмечается одинаковой протяженностью дня и ночи (приблизительно 12 часов 8 минут). 20 марта 2021 года Земля, продвигаясь по своей естественной орбите, преодолеет четверть своего годичного пути, тем самым знаменуя начало астрологической весны. Одинаковая продолжительность темного и светлого времени суток объясняются тем, что в момент весеннего равноденствия оба земных полушария будут освещены Солнцем ровно наполовину.

Весеннее равноденствие в 2021 году: значение

День весеннего равноденствия является не только начало астрологической весны. В этот момент начинается также весна символическая. Астрологи это связывают с переходом Солнца в созвездие Овна, которое в этот момент светит ярче и сильнее, чем когда-либо. Весеннее равноденствие – отправная точка, так как символизирует собой новое начало, пробуждение природы. И созвездие Овна играет здесь не последнюю роль. Издавна ему приписывали такие характеристики: цикличность, единение духовной и физической силы, энергичность, стойкость и целеустремленность. Не удивительно, что именно день весеннего равноденствия наши предки считали раньше началом Нового года. А в Афганистане, Казахстане, Иране, Таджикистане, Кыргызстане Новый год до сих пор праздную в марте. С этим днем связывали надежды на хороший урожай, появление потомства, богатство и умиротворение.

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В какой-то мере день весеннего равноденствия со своими точными математическими расчетами и вполне конкретными прогнозами связан и с мировосприятием людей, которые наделяют этот период особой, мистической силой и значениями.

День весеннего равноденствия: приметы

Если в этот день быстро плывут облака – лето и осень будут теплыми.

Если в этот день увидите стаю птиц – будет богатый урожай.

Морозная погода в этот день сулит еще 40 холодных дней. И наоборот: если в этот день будет тепло, то и ближайший месяц будет радовать теплом.

Кто простит в этот день все обиды и не допустит злых мыслей, тому природа весь год будет помогать.

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