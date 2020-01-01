Международный День стоматолога: поздравления и история праздника

Порадуйте тех, кто дарит вам белоснежные улыбки!

Для каждого из нас сегодня очень важно иметь хорошее здоровье. Поддерживать здоровье ротовой полости нам помогают стоматологи. Даже достигнув взрослого возраста, люди все равно боятся визита к этому лекарю и очень даже зря! Ведь стоматологи могут помочь нам вылечить проблемный зуб и избавить от невыносимых мук. Так, во всем мире решили отмечать профессиональный праздник стоматолога. О том, когда его принято отмечать, какая история этого праздника и как можно поздравить своего стоматолога, расскажет Ivona.

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Международный День Стоматолога: история праздника

Международный День стоматолога отмечается во всем мире 9 февраля. Стоматология это одна из самых древних профессий в мире. Раскопки на местах расположения древних цивилизаций показали, что задолго до начала нашего отсчета времени люди делали попытки пломбировать зубы, лечить их, ставить искусственные. А вот как профессиональный праздник День стоматолога появился не так давно. И дату, именно 9 февраля, выбрали не просто так. Была в древние времена одна женщина, которую звали Апполония. Она веровала в учение Иисуса Христа и проповедовала христианство. Так она стала одной из тех, кого преследовали за это. Вскоре ее поймали и начали подвергать очень страшным пыткам, например: щипцами вырывали ей зубы один за другим, и все для того, чтобы она отреклась от своей веры. В феврале, именно 9 числа, ее мучители разожгли костер и предложили ей в последний раз отречься от своей веры. Но она не сделала этого, а с разбегу прыгнула сама в костер, где и сгорела заживо.

Святая Аполлония (картина Франсиско де Сурбарана) wikipedia.org

С тех пор люди начали верить, что если попросить эту святую помочь при зубной боли, то она дарует облегчение. И поэтому, когда решалось, какого числа отмечать Международный День стоматологов, решили делать это 9 февраля, в честь Святой Апполонии. На территории постсоветского пространства этот праздник отмечается всего несколько последних лет. Однако, даже несмотря на столь юный возраст, с каждым годом он набирает все большей популярности.

Поздравления с Днем Стоматолога pinterest.com

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Поздравления с Днем стоматолога

Пусть к вам пациенты входить не боятся,

Они, не стесняясь, начнут улыбаться.

Забыть на денек бор-машины гудеж

Да в бурный, веселый пуститься кутеж!

Работы вам больше, зарплат и доплат!

А то, что вы мастер, не зря говорят.

Веление сердца - служить Гиппократу.

Особой судьбы, самой лучшей вам надо!

Крепкого здоровья, настроения отличного!

Радость чтоб стала состоянием привычным!

Успехов огромных и счастья вам личного!

Поздравления с Днем Стоматолога pinterest.com

***

Король зубов и бог коронок,

Конечно, доктор - стоматолог!

Людских улыбок повелитель

И зубной боли укротитель!

Пусть будет легкою рука,

Что ставит пломбы на века,

Пусть кариес тебя боится,

С международным днем дантиста!

Поздравления с Днем Стоматолога pinterest.com

***

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Дорогие наши стоматологи! От чистого сердца мы хотим поздравить вас с профессиональным праздником. Спасибо вам большое за ваш труд, ведь это именно ваша заслуга - наши красивые белоснежные улыбки! Хочется пожелать в этот хороший день побольше вам хороших клиентов, больше оклада, и пусть благодарности льются рекой! И, конечно, чтобы ни у одного вашего пациента не было даже и доли страха перед приемом у вас.

Поздравления с Днем Стоматолога pinterest.com

***

Быть стоматологом - это очень не простая задача и часто труд этого специалиста остается недооцененным. А ведь эти врачи стараются со всей силы сделать наши зубы здоровыми, а улыбки - красивыми. Поэтому, не забудьте просто лишний раз поздравить своего врача и поблагодарить его за его кропотливый труд.

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