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Международный День стоматолога: Поздравления и история праздника

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Порадуйте тех, кто дарит вам белоснежные улыбки!
Поздравления с Днем Стоматолога
Поздравления с Днем Стоматолога
freepik.com

Для каждого из нас сегодня очень важно иметь хорошее здоровье. Поддерживать здоровье ротовой полости нам помогают стоматологи. Даже достигнув взрослого возраста, люди все равно боятся визита к этому лекарю и очень даже зря! Ведь стоматологи могут помочь нам вылечить проблемный зуб и избавить от невыносимых мук. Так, во всем мире решили отмечать профессиональный праздник стоматолога. О том, когда его принято отмечать, какая история этого праздника и как можно поздравить своего стоматолога, расскажет Ivona.

Международный День Стоматолога: История праздника

 

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Международный День стоматолога отмечается во всем мире 9 февраля. Стоматология это одна из самых древних профессий в мире. Раскопки на местах расположения древних цивилизаций показали, что задолго до начала нашего отсчета времени люди делали попытки пломбировать зубы, лечить их, ставить искусственные. А вот как профессиональный праздник День стоматолога появился не так давно. И дату, именно 9 февраля, выбрали не просто так. Была в древние времена одна женщина, которую звали Апполония. Она веровала в учение Иисуса Христа и проповедовала христианство. Так она стала одной из тех, кого преследовали за это. Вскоре ее поймали и начали подвергать очень страшным пыткам, например: щипцами вырывали ей зубы один за другим, и все для того, чтобы она отреклась от своей веры. В феврале, именно 9 числа, ее мучители разожгли костер и предложили ей в последний раз отречься от своей веры. Но она не сделала этого, а с разбегу прыгнула сама в костер, где и сгорела заживо.

Поздравления с Днем Стоматолога
Поздравления с Днем Стоматолога
pinterest.com

С тех пор люди начали верить, что если попросить эту святую помочь при зубной боли, то она дарует облегчение. И поэтому, когда решалось, какого числа отмечать Международный День стоматологов, решили делать это 9 февраля, в честь Святой Апполонии. На территории постсоветского пространства этот праздник отмечается всего несколько последних лет. Однако, даже несмотря на столь юный возраст, с каждым годом он набирает все большей популярности.

Поздравления с Днем Стоматолога
Поздравления с Днем Стоматолога
pinterest.com

Поздравления с Днем стоматолога

 

Пусть к вам пациенты входить не боятся,

Они, не стесняясь, начнут улыбаться.

Забыть на денек бор-машины гудеж

Да в бурный, веселый пуститься кутеж!

 

Работы вам больше, зарплат и доплат!

А то, что вы мастер, не зря говорят.

Веление сердца - служить Гиппократу.

Особой судьбы, самой лучшей вам надо!

 

Крепкого здоровья, настроения отличного!

Радость чтоб стала состоянием привычным!

Успехов огромных и счастья вам личного!

Поздравления с Днем Стоматолога
Поздравления с Днем Стоматолога
pinterest.com

***

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Король зубов и бог коронок,

Конечно, доктор - стоматолог!

Людских улыбок повелитель

И зубной боли укротитель!

Пусть будет легкою рука,

Что ставит пломбы на века,

Пусть кариес тебя боится,

С международным днем дантиста!

Поздравления с Днем Стоматолога
Поздравления с Днем Стоматолога
pinterest.com

***

Дорогие наши стоматологи! От чистого сердца мы хотим поздравить вас с профессиональным праздником. Спасибо вам большое за ваш труд, ведь это именно ваша заслуга - наши красивые белоснежные улыбки! Хочется пожелать в этот хороший день побольше вам хороших клиентов, больше оклада, и пусть благодарности льются рекой! И, конечно, чтобы ни у одного вашего пациента не было даже и доли страха перед приемом у вас.

Поздравления с Днем Стоматолога
Поздравления с Днем Стоматолога
pinterest.com

***

Быть стоматологом - это очень не простая задача и часто труд этого специалиста остается недооцененным. А ведь эти врачи стараются со всей силы сделать наши зубы здоровыми, а улыбки - красивыми. Поэтому, не забудьте просто лишний раз поздравить своего врача и поблагодарить его за его кропотливый труд.

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Теги: праздники, день стоматолога, Международный день стоматолога, стоматолог, стоматология, зубы, здоровье зубов, поздравление, поздравление в прозе, поздравление в стихах
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Источник: ivona.bigmir.net

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