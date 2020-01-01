Love is in the air: Что подарить ему на день Святого Валентина

Давай честно – больше всего в подарках мы любим что? Правильно, угадывать с ними. Дарить что-то настолько классное, нужное и в тему, чтобы в ответ – ох, ну ты как знала! Это «оно»! Восторг, радость, горящие глаза – в этом же и есть главный кайф, согласись.

Кто бы спорил, выбрать идеальный подарок – задача не из легких. А накануне дня Святого Валентина она и вовсе превращается в квест со звездочкой. Ведь подарок для любимого человека должен быть особенным – не только классным и нужным, но и демонстрировать твою заботу и любовь. И мы как раз знаем такой. Если твой любимый курит, подари ему IQOS. Рассказываем, почему это крутой подарок, который точно его порадует (и тебя заодно).

IQOS намного лучше сигарет

По всем фронтам, от здоровья до удобства. Главная фишка IQOS – тут табак нагревается, а не горит. Такая технология позволяет «извлечь» из табака привычный вкус, аромат и никотин, но избежать горения и дыма – самого вредного, что есть в сигаретах. При использовании айкос выделяется табачный аэрозоль, в котором содержится на 95% меньше вредных веществ по сравнению с дымом сигарет. А еще – нет вездесущего пепла, неприятного запаха гари и пассивного курения.

Это отличный способ позаботиться о нем

Для любимого человека всегда хочется самого лучшего. Чтобы он был вкусно накормлен и тепло одет, больше отдыхал, хорошо высыпался. И, конечно же, не курил. Но, во-первых, это личное дело каждого, а во-вторых – запреты не работают. Единственное, к чему они могут привести – так это к ссорам и взаимному недовольству. Не советуем проверять.

Короче, заставить взрослого человека бросить курить, если он сам того не хочет, не получится. Но можно мотивировать хотя бы перейти на значительно менее вредную альтернативу. И IQOS в этом плане отлично себя зарекомендовал. С ним есть все, что важно для курильщика – привычный вкус и аромат табака, никотин, знакомый ритуал и ощущения. А вреда для здоровья намного меньше.

Автолюбители заценят

Для тех, кто много времени проводит за рулем, IQOS – это вообще главный гаджет (после навигатора, конечно). Посуди сама – с айкосом нет риска пропалить дорогую обивку, нет неприятного запаха, который надо просквозить, ну и пепел не летает по всему салону. В общем, если твой мужчина фанатеет от своей «ласточки» – ты знаешь, что дарить.

Гудбай, неприятный запах, скучать не будем

Ну, раз уж мы все равно подняли эту тему. Очень частая ситуация – он курит, ты нет. Естественно, ты чувствуешь этот запах. Сигаретный дым въедается во все! Даже если он курит исключительно на балконе с открытым окном, даже если «зажевал» сигаретку мятной жвачкой. Что уж там, шутки про поцелуй с пепельницей – совсем даже не шутки. Приятного, скажем прямо, мало.

В IQOS табак не сгорает, соответственно, нет этого мерзкого запаха гари. Его можно спокойно использовать в помещении – аэрозоль айкос имеет совсем легкий запах, быстро выветривается и не остается на коже, одежде и мебели. Что касается свежести дыхания – тут тоже 10:0 в пользу айкос. Неприятный запах изо рта создают продукты горения, которых с айкос нет. Так что целоваться однозначно станет приятнее.

Наконец, IQOS – это крутой гаджет

Неважно, сколько ему лет – 23 или 48. Все мальчики любят технологичные игрушки, факт. Смартфон последней модели, беспроводные наушники, умные часы, PlayStation, дрон для съемки видео (ну или тот самый радиоуправляемый вертолет). И футуристичный IQOS вместо устаревших «аналоговых» сигарет. Для поклонника крутых гаджетов – то, что надо.

А если твой любимый ценит самые продвинутые технологии – обрати внимание на последнюю новинку IQOS 3 DUO. Это самый «прокачанный» гаджет из всей линейки айкос – с функцией двух использований подряд, smart-батареей, подзарядкой за 10 секунд и встроенным NFC-чипом для быстрого коннекта со смартфоном.

Заказать IQOS с бесплатной доставкой можно на сайте iqos.ua.

Що ми найбільше любимо в подарунках? Правильно, вгадувати з ними. Дарувати щось настільки класне, потрібне і в тему, щоб у відповідь ‒ ох, ну ти як знала! Це «воно»! Він у захваті, радіє, очі горять ‒ в цьому ж і є головний кайф, погодься.

Хто б сперечався, вибрати ідеальний подарунок ‒ завдання не з легких. А напередодні дня Святого Валентина воно і зовсім перетворюється на квест із зірочкою. Адже подарунок для коханої людини має бути особливим ‒ не тільки класним і потрібним, але й таким, що показує твою турботу і любов. І ми якраз знаємо такий. Якщо твій коханий курить, подаруй йому IQOS. Розповідаємо, чому це крутий подарунок, який точно його порадує (до речі, тебе також).

IQOS набагато кращий за сигарети

По всім параметрам, від здоров'я до зручності. Головна фішка IQOS ‒ тут тютюн нагрівається, а не горить. Така технологія дозволяє отримати з тютюну звичний смак, аромат і нікотин, але уникнути горіння і диму ‒ найшкідливішого, що є в сигаретах. При використанні айкос виділяється тютюновий аерозоль, в якому міститься на 95% менше шкідливих речовин порівняно з димом сигарет. А ще ‒ немає попелу, неприємного запаху гару і пасивного куріння.

Це чудовий спосіб подбати про нього

Для коханої людини завжди хочеться найкращого. Щоб він смачно поїв і був тепло одягнений, більше відпочивав, добре висипався. І, звичайно ж, не курив. Але, по-перше, це особиста справа кожного, а по-друге ‒ заборони не працюють. Єдине, до чого вони можуть призвести, ‒ так це до сварок і роздратування. Не радимо перевіряти.

Коротше, змусити дорослу людину кинути курити, якщо вона сама того не хоче, не вийде. Але можна мотивувати хоча б перейти на значно менш шкідливу альтернативу. І IQOS у цьому плані чудово себе зарекомендував. З ним є все, що важливо для курця: звичний смак і аромат тютюну, нікотин, знайомий ритуал і відчуття. А шкоди для здоров'я набагато менше.

З IQOS зручно в авто

Для тих, хто багато часу проводить за кермом, IQOS ‒ це взагалі головний гаджет (після навігатора, звичайно). З айкосом немає ризику пропалити дорогу оббивку, немає неприємного запаху, як від сигарет, і попіл не літає по всьому салону. Загалом, якщо твій коханий фанатіє від своєї «ластівки» ‒ ти знаєш, що дарувати.

Гудбай, неприємний запах, сумувати не будемо!

Ну, якщо ми все одно підняли цю тему. Часто буває: він курить, а ти ‒ ні. Звичайно, ти відчуваєш цей запах. Сигаретний дим в'їдається в усе! Навіть якщо він курить виключно на балконі з відкритим вікном, навіть якщо «зажував» сигаретку м'ятною жуйкою. Що вже там, жарти про поцілунок із попільничкою ‒ зовсім навіть не жарти. Приємного мало.

В IQOS тютюн не згорає, а отже – з ним немає запаху гарі. Девайс можна спокійно використовувати в приміщенні ‒ аерозоль айкос має зовсім легкий запах, швидко вивітрюється і не залишається на шкірі, одязі і меблях. Що ж до свіжості дихання ‒ тут теж 10 : 0 на користь айкос. Адже неприємний запах з рота створюють продукти горіння, яких в айкос немає. Тож цілуватися однозначно стане приємніше.

Нарешті, IQOS ‒ це крутий гаджет

Неважливо, скільки йому років ‒ 23 чи 48. Всі чоловіки люблять технологічні іграшки, факт. Смартфон останньої моделі, бездротові навушники, «розумний» годинник, PlayStation, дрон для зйомки відео (ну або той самий вертоліт на радіоуправлінні). І футуристичний IQOS замість застарілих «аналогових» сигарет. Для фаната крутих гаджетів ‒ те, що треба.

А якщо твій коханий цінує найдосконаліші технології ‒ зверни увагу на останню новинку IQOS 3 DUO. Це найпрокачаніший гаджет з усієї лінійки айкос ‒ з функцією двох використань поспіль, smart-батареєю, підзарядкою за 10 секунд та вбудованим NFC-чіпом для швидкого конекту зі смартфоном.

Замовити IQOS з безкоштовною доставкою можна на сайті iqos.ua .

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