Татьянин день: поздравления в стихах и прозе
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25 января все женщины под именем Татьяна отмечают свой День Ангела. Ivona подготовила подборку поздравлений в стихах и прозе.
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Милая Танечка! Поздравляем тебя с праздником! Ты достойна всех благ и лучших, самых искренних пожеланий. Порхай, как птичка, от счастья и любви. Будь успешной, стильной, модной, обворожительной и прикольной. Пусть каждый будний день подбрасывает тебе приятные сюрпризы, яркие и незабываемые моменты. Пусть доброта и забота греют твою душу. Не жалей ни о чём, и пусть жизнь твоя будет сказкой, где сбываются все мечты.
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Поздравляю с Днём Татьяны и от души желаю милой улыбки и счастливого смеха, добрых надежд и заветных желаний, сладких мечтаний и вечной красоты, истинного счастья и верной любви, сладких мгновений жизни и замечательного настроения.
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Танюша, я желаю тебе оставаться такой лучезарной, веселой и ангельски красивой девушкой! Пускай ангел-хранитель всегда будет рядом и указывает верный путь! Желаю тебе только добра, исполнения всех желаний и много ярких моментов в жизни!
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Поздравляю с солнечным праздником — с Татьяниным Днём! Желаю, чтобы покровительница этого праздника хранила тебя и ограждала от всех неприятностей. Хотелось бы, что все дни были ярче солнца, настроение было лучистым, а все беды обходили твою жизнь стороной.
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Поздравляю с Днём Татьяны! Желаю творческих полётов, любви, мечтаний, больших прорывов в жизни, чудес, удовольствий, увлекательных приключений, веселья, вдохновения, величайших успехов, везения и добра.
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Покровительства желаю.
Ангел пусть тебя хранит
От забот и от обид.
Счастья, крепкого здоровья,
Радости, добра с любовью,
Только правильных дорог,
Жить всегда чтоб без тревог!
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С днем Татьяны поздравляю!
И везучей быть желаю.
Будь здорова, весела,
Чтоб в ажуре жизнь была!
Будь всегда харизматична,
Обаятельна, практична.
Счастья и любви тебе.
Будь всегда на высоте!
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Поздравляю с Днем Татьяны!
Счастье будет постоянным
И успехи пусть придут,
Строя радости маршрут.
Пусть в душе будет светло,
Дома — ясно и тепло,
По плечу — любое дело,
Чтобы сердце чаще пело.
Постучит удача в двери —
Можешь смело ей поверить,
На судьбу не ляжет тень.
Так встречай Татьянин день!
***
Татьянин день пришел сегодня,
Пускай здоровье принесет,
Пускай подарит много счастья
И все проблемы заберет!
Пускай подарит настроенье
И защитит тебя от зла.
Пусть будет всё всегда в порядке.
И поздравляю я тебя!
***
Танюша, милая Танюша,
Пусть радость греет тебе душу
И ангел твой к тебе придёт.
За руку счастье приведёт.
И в этот зимний день январский
Одарят пусть тебя по-царски.
И словно солнце согревая,
Пусть Бог тебя оберегает.
Ранее мы писали, как поздравить с китайским новым годом.
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