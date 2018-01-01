День студента 2020: афиша праздника

Где отметить день студента в этом году в Киеве.

Где отметить День студента 2020 в Киеве Getty Images

25 января отмечен в календаре как Татьянин день, однако еще в этот день молодежь всей страны отмечает День студента. Именно 25 января в 1755 году императрица Елизавета подписала указ о создании первого московского университета, тем самым положив начало зарождению высшего образования в стране. Устраивать веселые гулянья в этот день студенты начали уже с первой годовщины его открытия и эта традиция сохранилась и по сегодняшний день.

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В среднем человек отмечает День студента 5 или 6 раз потому, что именно столько длится его учеба в высшем учебном заведении. Поэтому каждый из этих праздников нужно проводить интересно и незабываемо, чтобы еще долгое время после окончания университета вспоминать эти веселые моменты с улыбкой на лице.

Топ мест куда сходить и как повеселиться молодежи в Киеве в день Студента:

Ukrainian Stand-Up Agency

В кафе-баре FORTE отеля ALFAVITO в Киеве состоится вечер от Ukrainian Stand-Up Agency. Лучшие комики – Святослав Марченко, Женя Бабков, Максим Кравец, Иван Жорноклей, Слава Бу и Артур Петров поделятся с вами своими лучшими шутками и сценками о повседневной рутине, отношениях, работе и подарят вам часы непревзойденного жизненного юмора.

Где отметить День студента 2020 в Киеве Getty Images

Tribute show “Zemfira cosmo acoustic”

В 10 павильоне на ВДНГ состоится концерт, посвящен творчеству легендарной рок-звезды Земфире. Музыкальный коллектив Jack London подготовили лучшие песни певицы, которыми вы сможете насладиться в космической обстановке Teleport360.

Где отметить День студента 2020 в Киеве Getty Images

Futurism

Самая масштабная иммерсивная постановка в Украине, в которой объединяется шоу, театр и игра. Вас ждут вокальные и танцевальные номера, видео проекции и спецэффекты, игра, в которой вы являетесь не только зрителем, но и активным участником и от ваших действий зависит общий финал шоу. Также в сюжет игры интегрирован бар с реальными напитками, где все желающие могут расслабиться и перевести дух.

Где отметить День студента 2020 в Киеве Getty Images

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Спектакль комедия “Ночь маньяка”

В ДК им. Королева состоится увлекательный спектакль с необычным интригующим сюжетом “Ночь маньяка”. Застенчивый ботаник влюбляется в свою коллегу по работе и приглашает ее к себе домой. Однако в обоих персонажей есть свои скелеты в шкафу – он страдает раздвоением личности, а девушка действует по указанию своей подруги-преступницы. Неожиданные повороты событий, динамичный острый сюжет и прекрасные актеры сделают ваш вечер особенным и незабываемым.

Где отметить День студента 2020 в Киеве Getty Images

Стендап в Golden Gate

Подпольный стендап Golden Gate Pub and Restaurant – это веселая комедия без рамок и ограничений, который соединит в себе настоящую ирландскую культуру и киевский андерграунд. Для вас выступят такие известные комики, как Александр Жипецкий, Дядя Женя, Дмитрий Полищук и Денис Дума.

Где отметить День студента 2020 в Киеве Getty Images

О чем молчат мужчины или Дикарь Forever

Увлекательный спектакль объединяет в себе стенд-ап комедии, лекции и сеанс психотерапии одновременно. Отчаянный веселый монолог одного актера об отношениях мужчины и женщины, о смысле жизни и самовыражении, который не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Где отметить День студента 2020 в Киеве Getty Images

Концерт Алексея Горбунова в память Владимиру Высоцкому

На сцене Carribean Club выступит известный талантливый артист Алексей Горбунов, который исполнит лучшие песни и стихи такой легендарной личности как Владимир Высоцкий, а также расскажет истории о закулисье его жизни и творчества.

Где отметить День студента 2020 в Киеве Getty Images

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Экскурсия в Чернобыль

Для любителей острых ощущений, фанатов “Сталкера” и искателей приключений отличным вариантом проведения выходного дня станет экскурсия в Чернобыльскую зону отчуждения. Прогулка городом-призраком, посещение дуги (радиолокационной станции) которую нередко сравнивают со стеной в известном фильме “Дивергент” и другие локации этого города позволят вам проникнуться этой особенной атмосферой и узнать побольше секретов и тайн самой страшной техногенной катастрофы в мире.

Где отметить День студента 2020 в Киеве Getty Images

Зима – это период холодов и меланхолии и день студента – это отличный повод провести время в теплой атмосфере дружеской компании весело, увлекательно и незабываемо.

Раннее мы писали о том, кто такая святая мученица Татьяна Римская.

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