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День Соборности Украины: поздравления

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Ivona подготовила подборку поздравлений.
День Соборности Украины: поздравления
День Соборности Украины: поздравления
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Сегодня, 22 января,  отмечается День Соборности Украины – воссоединение ЗУНР и УНР. Это хорошая возможность поздравить своих близких.

****
День соборности сегодня
В нашей славной Украине.
Я желаю, чтобы были
Мы сплочены и едины.

Процветает пусть держава,
Счастлив будет пусть народ,
Каждый новый год достаток
И удачу нам несет.

День Соборности Украины: поздравления
День Соборности Украины: поздравления
pinterest


***
С Днем соборности сегодня
Поздравляю я тебя,
Пусть лишь только процветает
Наша вольная страна.

Жить всегда под небом мирным
Пожелаю в день особый,
С верой в лучшее вступать
В каждый день желаю новый.

***
День соборной Украины
Празднуем сегодня,
Мы все вместе и едины
Всем большим народом.

В этот праздник всем желаю
С близкими встречаться
Только радости без края,
Только море счастья!

День Соборности Украины: поздравления
День Соборности Украины: поздравления
pinterest


***
Не треба нам сварок, незгоди, ганьби!
З’єднали країну ми навіки.
Не зможе ніщо наш союз розірвати.
Соборна країна! Ви чуєте?! Ні?!
Одна Україна! Єдиная мати!
І краще країни нам не знайти!

***
Вітаю усіх нас з Днем Соборності
І побажаю я вам великих можливостей.
В єдності всім українцям я бажаю жити,
І цим, безумовно, тільки дорожити.
І державі, і українському народу,
Бажаю продовження роду.
Щоб зміцнювалася міць і сила держави,
І зникали вмить незгоди нездоланні.

День Соборности Украины: поздравления
День Соборности Украины: поздравления
pinterest


***
День соборності відзначить
Український весь народ,
Кожен українець щастя
У це свято нехай знайде,
Згадаймо ми сьогодні разом
Про єдність всієї країни,
Світ панує нехай в Україні,
І не буде нехай війни!

Ранее мы писали историю праздника День Соборности Украины. 

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Теги: День Соборности Украины, День Соборности Украины 2020, поздравления
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