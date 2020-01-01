Ivona подготовила подборку поздравлений.

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Сегодня, 22 января, отмечается День Соборности Украины – воссоединение ЗУНР и УНР. Это хорошая возможность поздравить своих близких.

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День соборности сегодня

В нашей славной Украине.

Я желаю, чтобы были

Мы сплочены и едины.



Процветает пусть держава,

Счастлив будет пусть народ,

Каждый новый год достаток

И удачу нам несет.



День Соборности Украины: поздравления pinterest

***С Днем соборности сегодняПоздравляю я тебя,Пусть лишь только процветаетНаша вольная страна.Жить всегда под небом мирнымПожелаю в день особый,С верой в лучшее вступатьВ каждый день желаю новый.

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День соборной Украины

Празднуем сегодня,

Мы все вместе и едины

Всем большим народом.

В этот праздник всем желаю

С близкими встречаться

Только радости без края,

Только море счастья!



День Соборности Украины: поздравления pinterest

***Не треба нам сварок, незгоди, ганьби!З’єднали країну ми навіки.Не зможе ніщо наш союз розірвати.Соборна країна! Ви чуєте?! Ні?!Одна Україна! Єдиная мати!І краще країни нам не знайти!

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Вітаю усіх нас з Днем Соборності

І побажаю я вам великих можливостей.

В єдності всім українцям я бажаю жити,

І цим, безумовно, тільки дорожити.

І державі, і українському народу,

Бажаю продовження роду.

Щоб зміцнювалася міць і сила держави,

І зникали вмить незгоди нездоланні.



День Соборности Украины: поздравления pinterest