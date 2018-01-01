Крещение Господне или Богоявление: история праздника, традиции и молитвы

Все, что нужно знать о празднике Крещения.

Крещение Господне или Богоявление, которое православные христиане отмечают 19 января, завершает 12-дневный цикл Святок – периода зимних праздников. Согласно Евангелию, в этот день пророк Иоанн Предтеча крестил людей на реке Иордан, когда к нему пришел Иисус Христос и попросил крестить его также. Во время совершения таинства крещения Спасителя открылись небеса и на него сошел Святой Дух в образе белого голубя, а глас Божий провозгласил: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Впервые люди увидели Бога в трех ипостасях – Господа Отца, Сына Божьего и Святого Духа. Именно поэтому день Крещения Господнего или Богоявления является одним из самых важных и значимых праздников православной церкви. Своим Крещением в Иордане Иисус положил начало таинству крещения – одному из семи главных церковных таинств, через которые человек якобы заново рождается для жизни во Христе.

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Предвечерье накануне праздника Крещения называют вторым Святым вечером или Голодной кутей. В сочельник перед Крещением вообще не разрешалось есть. Вечером также, как и перед Рождеством принято подавать на стол постные блюда, но уже меньше, чем 6 января. Традиционное блюдо этого дня – сочиво из пшеницы или риса, с добавлением меда и изюма. Также к столу подают рыбу, вареники с капустой, узвар, блины.

В некоторых регионах Украины существовал такой обряд - 18 января вечером готовили кутью и после того, как съедали блюдо, миску выносили к воротам и разбивали. Эти действия связывали с завершением рождественских праздников – таким образом выгоняли кутью, мороз и холода.

Крещение Господне или Богоявление: история праздника Getty Images

Праздничные службы на Богоявление продолжаются несколько дней: в Крещенский сочельник, сам праздник Крещения и на третий день праздника, когда совершается служба собору Иоанна Предтеча. Праздник Крещения отправляется так же, как и праздник Рождества Христова. Накануне совершаются Царские Часы, Литургия Василия Великого и Всенощное бдение, начинающееся Великим Повечерием.

По традиции также было во время церковной службы выпускать в небо голубей, в память о том, что во время Крещения Иисуса на Него сошел Святой Дух.

Крещение Господне или Богоявление: история праздника Getty Images

Особенность этого праздника состоит в двух великих водоосвящениях. Первое великое водоосвящение происходит в храме или во дворе храма, где святят воду и люди набирают ее себе домой. Второе водоосвящение совершается на природных водоемах – реках, прудах, озерах. По традиции делают прорубь в виде креста, возле которой устанавливают аналой и деревянный крест с ледяным голубком, который символизирует Святой Дух. После торжественной литургии люди отправляются к проруби, священник служит молебен и опускает крест в прорубь, называемую «иорданью», после чего начинаются крещенские купания. Вода, которую священник освятил в водоеме называется Агиасмой, что в переводе с греческого означает святыня.

При погружении в воду, крестятся и говорят: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». По традиции необходимо три раза окунуться.

Если человек окунуться не может, то окропляет себя и читает при окроплении: «Спаси Господи люди Твоя и благослови достояние твое; победы православным христианом на сопротивныя даруя, и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство».

Люди верят, что такие обряды способны очистить человека от грехов и дурных помыслов, исцелить как телесные, так и душевные раны, укрепить здоровье и подарить долгую молодость и красоту.

Крещение Господне или Богоявление: история праздника Getty Images

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Считается, что набранная на Крещения вода обладает целебной и могущественной силой. Ее принято хранить до следующего Крещения, и при необходимости пить на голодный желудок, при этом приговаривая такую молитву: «Господи Боже мой да будет дар Твой Святый и Святая сяя вода во оставлении грехов, во исцелении души и тела моего, в покорение страстей и немощей моих по беспредельному милосердию Твоему молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь.»

По мнению некоторых священников не существует лекарств лучших, чем заговоренная молитвами крещенская святая вода.

Также на Крещение принято окроплять жилье святой водой. Для этого необходимо налить немного принесенной в этот день из церкви воды в стакан и, зачерпывая правой рукой воду, осенять каждый угол комнат. Начинать и заканчивать нужно у входной двери дома, а обходить помещение по часовой стрелке. Кроме того, необходимо обязательно открыть окно или форточку, чтобы дом покинула вся нечистая сила. Также раньше люди окропляли святой крещенской водой двор, хлев, огород, для того чтобы хозяйство процветало, год был урожайным, а скот хорошо плодился. Кроме того, в этот праздник принято рисовать мелом на дверях и окнах кресты, чтобы уберечь дом от горестей и врагов.

Особой силой в этот день обладает и крещенский снег. Женщины и девушки умываются снегом, чтобы быть всегда молодыми и красивыми, а также набирают немного снега в кувшин и относят в погреб, где он сохраняется в течение года, до следующего Крещения. В случае болезни кого-то с членов семьи кувшин приносят и крещенским снегом растирают больного.

В крещенскую ночь перед рассветом небо открывается навстречу всем людским желаниям и просьбам. Именно в это время необходимо обратиться к Господу с открытым сердцем и искренней молитвой. В домашних условиях разрешается читать любые молитвы – взятые из молитвослова или своими словами. Любая молитва будет услышана и дарует помощь, защиту и исцеление.

Крещение Господне или Богоявление: история праздника Getty Images

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Самые сильные молитвы в праздник Богоявления

Тропарь, глас 1-й

Во Иордане крещающуюся Тебе Господи, Троическое явися поклонение: Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленнаго Тя Сына именуя, и Дух, в виде голубине, извествоваше словесе утверждение. Явлейся, Христе Боже, и мир просвещен, слава Тебе.

Тропари на водоосвящении, глас 8-й

Глас Господень на водах вопиет глаголя: приидите, приимите вси Духа премудрости, Духа разума. Духа страха Божия, явльшагося Христа. Днесь вод освящается естество, и разделяется Иордан, и своих вод возвращает струи, Владыку зря крещаема. Яко человек на реку пришел еси, Христе Царю, и рабское крещение прияти тщишися, Блаже, от Предтечеву руку, грех ради наших, Человеколюбче! Слава, и ныне: Ко гласу вопиющаго в пустыни, уготовайте путь Господень, пришел еси, Господи, зрак рабий приим, крещения прося, не ведый греха. Видеша Тя воды и убояшася, трепетен бысть Предтеча, и возопи глаголя: како просветит светильник Света, како руку положит раб на Владыку? Освяти мене и воды, Спасе, вземляй мира грех.

Крещение Господне или Богоявление: история праздника Getty Images

Молитва на Крещение Господне

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий Единоро́дный, от Отца́ пре́жде всех век рожде́нный, Све́те от Све́та, просвеща́яй вся́ческая, в после́дняя же ле́та от Пресвяты́я Де́вы Мари́и нетле́нно воплоще́нный и в мир сей на спасе́ние на́ше прише́дый! Ты бо не потерпе́л еси́ ви́дети от диа́вола му́чима ро́да челове́ча и сего́ ра́ди в пресве́тлый день Богоявле́ния Твоего́ прише́л еси́ на Иорда́н ко гре́шником и мытаре́м крести́тися от Иоа́нна, безгре́шен сый, да испо́лниши вся́кую пра́вду и да во́зьмеши в вода́х Иорда́нских грехи́ всего́ ми́ра, я́ко А́гнец Бо́жий, во е́же понести́ их на Себе́ и искупи́ти Креще́нием кре́стным, пречи́стою Кро́вию Твое́ю. Сего́ ра́ди погрузи́вшуся Тебе́ в вода́х, отверзо́шася Тебе́ небеса́ Ада́мом заключе́нная и Дух Святы́й сни́де на Тя в ви́де голуби́не, просвеще́ние и обоже́ние нося́й естеству́ на́шему, и Пребоже́ственный Оте́ц Твой возвести́ Тебе́ небе́сным гла́сом благоволе́ние Свое́, зане́ сотвори́л еси́ во́лю Его́ и челове́к грехи́ восприя́л еси́ и Себе́ на закла́ние уже́ предугото́вал еси́, я́коже Сам рекл еси́: «Сего́ ра́ди лю́бит Мя Оте́ц, я́ко Аз ду́шу Мою́ полага́ю, да па́ки прииму́ ю́», и та́ко во всесве́тлый день сей, Ты, Го́споди, положи́л еси́ нача́ло искупле́ния на́шего от грехопаде́ния прароди́тельскаго. Сего́ ра́ди вся си́лы небе́сныя ра́дуются и вся тварь весели́тся, ча́юще свобожде́ние свое́ от рабо́ты истле́ния, глаго́люще: Прии́де просвеще́ние, благода́ть яви́ся, избавле́ние наста́, мир просвети́ся и лю́дие ра́достию исполня́ются. Да весели́тся ны́не не́бо и земля́ и мир весь да игра́ет; ре́ки да пле́щут; исто́чницы и озе́ра, бе́здны и моря́ да сра́дуются, я́ко Боже́ственным Креще́нием освяти́ся днесь естество́ их. Да ра́дуются днесь и челове́ков собо́ри, я́ко естество́ их взы́де ны́не па́ки к пе́рвому благоро́дию и вси с ра́достию пою́т: Богоявле́ния вре́мя. Прииди́те мы́сленно на Иорда́н, виде́ние ве́лие в нем у́зрим: Христо́с ко Креще́нию гряде́т. Христо́с ко Иорда́ну прихо́дит. Христо́с на́ши в воде́ погреба́ет грехи́. Христо́с овча́ похи́щеннаго и заблу́ждшаго прихо́дит иска́ти и обре́т е́ вво́дит в рай. Его́же оби́льно излия́л еси́, да оправди́вшеся благода́тию Его́, насле́дницы бу́дем ве́чныя жи́зни во Ца́рствии Твое́м, иде́же со все́ми святы́ми сподо́би нам просла́вити всесвято́е И́мя Твое́ со Безнача́льным Твои́м Отце́м и со Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Интересные крещенские поверья

Когда процессия во главе со священнослужителем шла на речку святить воду, то старые люди примечали: если перед церковными знаменами пролетят воробьи – несчастливый год для детей, если грачи – несчастливый год для молодых людей.

Пепел после рождественских праздников нельзя было сохранять ни в доме, ни во дворе. Вечером его выносили к реке и высыпали на лед.

Когда во время освящения воды священник опускает крест в воду, то оттуда выскакивает вся нечисть. И вода будет сохранять свою чистоту и чудодейственность пока к водоему не придет женщина стирать белье.

Если первый мужчина, которого встретит на своем пути в крещенское утро молодая девушка будет молодой и красивый – значит девушка скоро выйдет замуж. Если же мужчина будет старый – в этом году ей свадьбы не ждать.

Если на Крещение выпадет много снега – это к крепкому здоровью.

Звезды в крещенскую ночь ярко светят на небе, значит лето будет жарким и сухим, весна начнется рано, а бабье лето будет продолжаться дольше обычного. Кроме того, звезды свидетельствуют о том, что год будет спокойным, без больших политических или экономических потрясений.

Что нельзя делать в этот день?

Крещение Господне или Богоявление: история праздника Getty Images

В этот праздник запрещено ругаться, ссориться с родными и близкими. Также запрещается любой физический труд, работы по дому и ремесла (вышивка, шитье, вязанье). На праздники ничего нельзя выносить из дому так, как это сулит материальные потери. После Крещения запрещено гадать – считается, что в этот день можно перегадать свою судьбу в плохую сторону. Также на Крещение нельзя сплетничать, злословить, делать другим людям подлости, иначе все обернется против вас двойной силой.

К воде в этот день и на протяжении последующих трех дней нужно относиться с особым благоговением и почтением. Нельзя стирать грязное белье, подбрасывать ногами снег, бросать что-нибудь в озеро или реку.

Зимние праздники, в частности день Крещения Господнего – это целый калейдоскоп интересных обрядов, традиций, примет и ритуалов. Готовьте традиционные блюда, собирайтесь в кругу самых близких и родных вам людей, проводите обряды и загадывайте свои самые сокровенные желания, и тогда эти праздники обязательно запомнятся вам надолго и будут греть душу приятными и теплыми воспоминаниями.

Раннее мы писали о том, какие существуют интересные гадания на Крещение.

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