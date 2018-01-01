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Гадание на Крещение: как погадать на суженого и на желания

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Интересные гадания для девушек в канун Крещения.
Самые популярные гадания на Крещение
Самые популярные гадания на Крещение
Getty images

Зимние праздники – это отличная возможность немножко приоткрыть завесу будущего с помощью гаданий. Наши предки верили, что Святки (период от Рождества до Крещения) – дни, которые обладают особым волшебством и магией, поэтому считали, что это наиболее подходящий период для гаданий. В этой статье Ivona расскажет, как погадать на Крещение юным девушкам, чтобы узнать о своем суженном и будущей жизни.

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Испокон веков девушкам было интересно узнать о своем будущем. Будет ли она богатой? Удачно ли выйдет замуж? Встретит ли свою любовь? В период святок, особенно вечером в канун Крещения юные красавицы собирались со своими подружками и гадали на суженого и на желания. В старину для гаданий использовали все, что только попадалось под руку - кольца, зеркала, фасоли, башмаки, орехи, рис, яблоки. Они верили, что с помощью волшебных приговорок и ритуалов можно действительно узнать свою судьбу. Сейчас современная молодежь относится к гаданиям более скептически, однако если традиции и обряды гаданий не канули в лету и дожили до наших дней весьма вероятно, что доля истины в этом есть.

  • Гадание на Крещение на воске

Для этого гадания необходимо растопить воск в кружке, налить молоко в блюдце и поставить у порога входной двери. И со словами «Домовой, хозяин мой, приди под порог попить молочка, поесть воска» вылить растопленный воск в молоко. А теперь внимательно присмотритесь к фигуре, какая получилась. Если видите цветок, то вас ждет в этом году замужество или появление нового друга. Если покажется зверь, ждут вас переезды, перелеты и дальние дороги. Если видите крест, возможны какие-то болезни, если воск расплывется в форме звездочек – ждите успеха в карьере или в учебе. 

  • Гадания на Крещение на желания

Вечером 18 января перед сном напишите на 12 маленьких листочках 12 своих желаний, положите их под подушку, свернув трубочкой. Утром 19 января достаньте из-под подушки 3 листочка – именно эти желания исполнятся в этом году.
Существует еще один вид гадания на бумажных листочках. Так же, как в предыдущем ритуале пишем на маленьких кусочках бумаги 12 желаний, складываем их трубочкой и складываем в глубокую тарелку, наливаем сверху воду. Тот листочек, что всплывет на поверхность первым, укажет на желание, которое вскоре осуществится. 

Самые популярные гадания на Крещение
Самые популярные гадания на Крещение
Getty images

  • Гадание на Крещение на пуговицах

Интересным гаданием с помощью пуговиц можно узнать, где вы познакомитесь со своим женихом. Для этого возьмите непрозрачный мешочек и сложите в него несколько разноцветных пуговиц. Затем опустите в мешочек руку и достаньте одну из них. О том, где вы встретите свою судьбу, укажет цвет пуговицы, которую вы достали. Черная пуговица указывает на то, что вы встретитесь на работе, зеленая – в магазине, белая – в путешествии, желтая – в транспорте, синяя – случайно на улице, со стразами – в кино или театре. 

  • Гадание на Крещение на орешках

На столе рассыпьте пригоршню орехов или семечек. Загадайте желание и пересчитайте количество орешков. Если выпало четное количество, то желание сбудется. 

Самые популярные гадания на Крещение
Самые популярные гадания на Крещение
Getty images

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  • Гадания на Крещение на льду

Для этого вам нужно принести с улицы кусочек льда или снега, дать ему время растаять и посмотреть на сор, оказавшийся в воде. Если увидите палочку или щепку – будущий жених будет с жильем, если в воде окажется волос – суженный будет богатым, листок означает, что избранник будет связан с наукой, а если бумажка - вы выйдете замуж за военного.

  • Гадание на Крещение по снежному следу 

Вечером незадолго до сна, выйдите на улицу и лягте в снег. С утра посмотрите на след. Если он остался таким же гладким – будет жених тихим и спокойным, если же это место хоть немного поменялось – жених будет вздорным и нетерпеливым. 

Самые популярные гадания на Крещение
Самые популярные гадания на Крещение
Getty images

  • Гадание на Крещение на яйце

Гадание совершается следующим образом: в стакан нужно налить теплую воду и вылить в нее яичный белок. Если белок опускается на дно, это предвещает всяческие неприятности. Но обычно белок остается в центре стакана, и, свернувшись, приобретает форму различных фигур, которые имеют следующее значение. Если увидите фигуру, похожую на церковь, значит скоро выйдете замуж. Корабль с парусами для юной девушки означает замужество и отъезд в другую страну или город, для замужней женщины предвещает скорый приезд мужа. Если белок обретет форму цветка это укажет на то, что в девушки будут значительные перемены в жизни в лучшую сторону.

  • Гадание на Крещение на иглах

Нужно взять блюдце и положить в него 21 иглу. Затем вылить в это блюдце воду тонкой струйкой. Иголки в воде должны будут сдвинуться. Количество игл, которые соединятся, указывает на количество недругов у гадающей. 

Самые популярные гадания на Крещение
Самые популярные гадания на Крещение
Getty images

  • Гадание на Крещение с зеркалом 

Возьмите зеркало и выйдете на улицу. Повернитесь к месяцу спиной и смотря в зеркало скажите: «Суженый, ряженый в зеркале покажись мне». Как уверяют некоторые, образ возлюбленного появляется в зеркале через некоторое время.

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  • Гадание на суженого в крещенскую ночь

В народе считают, что гадания в ночь на Крещение являются самими правдивыми и поговаривают, что именно в эту ночь девушки чаще всего видели суженного во сне.
Самым распространенным и простым способом гадания на суженного являлся следующий ритуал. Девушка распускала волосы, затем клала расческу под подушку, приговаривая будущего супруга прийти к ней во сне и расчесать волосы гребешком. 

Кроме того узнать немного о своем будущем муже можно с помощью карт. Вытащите из колоды  4 короля, положите их вечером перед сном под подушку со словами: «Суженый мой, ряженый мой, приди на свидание ко мне». Утром наощупь перемешайте карты и вытащите одну. Если это будет пиковый король – жених окажется стариком и ревнивцем, если король червовый – молодой и богатый жених, крестовый король предвещает бизнесмена или военного, а бубновый король означает, что вы вскоре встретите свою настоящую любовь. 

Также считается, что в Крещение все сны вещие. Поэтому перед тем как ложиться спать, закройте глаза и тихо произнесите желание: «Святой Самсон, покажи праздничный сон». То, что приснится вам во сне, укажет на события ближайшего будущего. 

Раннее мы писали о том, какие ограничения нужно соблюдать в Великий Пост 2020.

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Теги: Крещение, Крещение Господне, гадания на крещение
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Источник: ivona.bigmir.net

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