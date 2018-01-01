Гадание на Крещение: как погадать на суженого и на желания

Интересные гадания для девушек в канун Крещения.

Зимние праздники – это отличная возможность немножко приоткрыть завесу будущего с помощью гаданий. Наши предки верили, что Святки (период от Рождества до Крещения) – дни, которые обладают особым волшебством и магией, поэтому считали, что это наиболее подходящий период для гаданий. В этой статье Ivona расскажет, как погадать на Крещение юным девушкам, чтобы узнать о своем суженном и будущей жизни.

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Испокон веков девушкам было интересно узнать о своем будущем. Будет ли она богатой? Удачно ли выйдет замуж? Встретит ли свою любовь? В период святок, особенно вечером в канун Крещения юные красавицы собирались со своими подружками и гадали на суженого и на желания. В старину для гаданий использовали все, что только попадалось под руку - кольца, зеркала, фасоли, башмаки, орехи, рис, яблоки. Они верили, что с помощью волшебных приговорок и ритуалов можно действительно узнать свою судьбу. Сейчас современная молодежь относится к гаданиям более скептически, однако если традиции и обряды гаданий не канули в лету и дожили до наших дней весьма вероятно, что доля истины в этом есть.

Гадание на Крещение на воске

Для этого гадания необходимо растопить воск в кружке, налить молоко в блюдце и поставить у порога входной двери. И со словами «Домовой, хозяин мой, приди под порог попить молочка, поесть воска» вылить растопленный воск в молоко. А теперь внимательно присмотритесь к фигуре, какая получилась. Если видите цветок, то вас ждет в этом году замужество или появление нового друга. Если покажется зверь, ждут вас переезды, перелеты и дальние дороги. Если видите крест, возможны какие-то болезни, если воск расплывется в форме звездочек – ждите успеха в карьере или в учебе.

Гадания на Крещение на желания

Вечером 18 января перед сном напишите на 12 маленьких листочках 12 своих желаний, положите их под подушку, свернув трубочкой. Утром 19 января достаньте из-под подушки 3 листочка – именно эти желания исполнятся в этом году.

Существует еще один вид гадания на бумажных листочках. Так же, как в предыдущем ритуале пишем на маленьких кусочках бумаги 12 желаний, складываем их трубочкой и складываем в глубокую тарелку, наливаем сверху воду. Тот листочек, что всплывет на поверхность первым, укажет на желание, которое вскоре осуществится.

Самые популярные гадания на Крещение Getty images

Гадание на Крещение на пуговицах

Интересным гаданием с помощью пуговиц можно узнать, где вы познакомитесь со своим женихом. Для этого возьмите непрозрачный мешочек и сложите в него несколько разноцветных пуговиц. Затем опустите в мешочек руку и достаньте одну из них. О том, где вы встретите свою судьбу, укажет цвет пуговицы, которую вы достали. Черная пуговица указывает на то, что вы встретитесь на работе, зеленая – в магазине, белая – в путешествии, желтая – в транспорте, синяя – случайно на улице, со стразами – в кино или театре.

Гадание на Крещение на орешках

На столе рассыпьте пригоршню орехов или семечек. Загадайте желание и пересчитайте количество орешков. Если выпало четное количество, то желание сбудется.

Самые популярные гадания на Крещение Getty images

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Гадания на Крещение на льду

Для этого вам нужно принести с улицы кусочек льда или снега, дать ему время растаять и посмотреть на сор, оказавшийся в воде. Если увидите палочку или щепку – будущий жених будет с жильем, если в воде окажется волос – суженный будет богатым, листок означает, что избранник будет связан с наукой, а если бумажка - вы выйдете замуж за военного.

Гадание на Крещение по снежному следу

Вечером незадолго до сна, выйдите на улицу и лягте в снег. С утра посмотрите на след. Если он остался таким же гладким – будет жених тихим и спокойным, если же это место хоть немного поменялось – жених будет вздорным и нетерпеливым.

Самые популярные гадания на Крещение Getty images

Гадание на Крещение на яйце

Гадание совершается следующим образом: в стакан нужно налить теплую воду и вылить в нее яичный белок. Если белок опускается на дно, это предвещает всяческие неприятности. Но обычно белок остается в центре стакана, и, свернувшись, приобретает форму различных фигур, которые имеют следующее значение. Если увидите фигуру, похожую на церковь, значит скоро выйдете замуж. Корабль с парусами для юной девушки означает замужество и отъезд в другую страну или город, для замужней женщины предвещает скорый приезд мужа. Если белок обретет форму цветка это укажет на то, что в девушки будут значительные перемены в жизни в лучшую сторону.

Гадание на Крещение на иглах

Нужно взять блюдце и положить в него 21 иглу. Затем вылить в это блюдце воду тонкой струйкой. Иголки в воде должны будут сдвинуться. Количество игл, которые соединятся, указывает на количество недругов у гадающей.

Самые популярные гадания на Крещение Getty images

Гадание на Крещение с зеркалом

Возьмите зеркало и выйдете на улицу. Повернитесь к месяцу спиной и смотря в зеркало скажите: «Суженый, ряженый в зеркале покажись мне». Как уверяют некоторые, образ возлюбленного появляется в зеркале через некоторое время.

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Гадание на суженого в крещенскую ночь

В народе считают, что гадания в ночь на Крещение являются самими правдивыми и поговаривают, что именно в эту ночь девушки чаще всего видели суженного во сне.

Самым распространенным и простым способом гадания на суженного являлся следующий ритуал. Девушка распускала волосы, затем клала расческу под подушку, приговаривая будущего супруга прийти к ней во сне и расчесать волосы гребешком.

Кроме того узнать немного о своем будущем муже можно с помощью карт. Вытащите из колоды 4 короля, положите их вечером перед сном под подушку со словами: «Суженый мой, ряженый мой, приди на свидание ко мне». Утром наощупь перемешайте карты и вытащите одну. Если это будет пиковый король – жених окажется стариком и ревнивцем, если король червовый – молодой и богатый жених, крестовый король предвещает бизнесмена или военного, а бубновый король означает, что вы вскоре встретите свою настоящую любовь.

Также считается, что в Крещение все сны вещие. Поэтому перед тем как ложиться спать, закройте глаза и тихо произнесите желание: «Святой Самсон, покажи праздничный сон». То, что приснится вам во сне, укажет на события ближайшего будущего.

Раннее мы писали о том, какие ограничения нужно соблюдать в Великий Пост 2020.

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