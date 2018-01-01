Крещенские морозы 2020

Стоит ли нам ждать в этом году настоящих крещенских морозов?

Крещение Господне – один из главных праздников у православных христиан. Этот день ознаменован не только крещением Иисуса Христа в реке Иордан, но также Богоявлениям, когда открылись небеса и Бог восстал перед людьми в трех обличиях – Господа Бога, Сына Своего Иисуса и Святого духа. Люди верили, что этот день обладает особой магией – любая молитва будет услышана, а крещенская вода способна исцелить здоровье и очистить душу. Также в народе существует поверье, что именно на Крещение природа посылает нам самые сильные морозы.

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Наступает середина самого холодного времени года, температура воздуха значительно снижается, соответственно морозы усиливаются. Но в старину наши предки связывали это явление с чем-то мистическим и религиозным. У православных христиан сложилось мнение, что на Крещение обязательно должны быть сильные морозы. Однако метеорологи не считают суровый холод в этот день закономерностью. По их данным температура опускается ниже -5 только в 30-35 % случаев.

Даже раньше на Крещение часто бывали оттепели. Об этом свидетельствуют множество примет и суеверий. Считалось, что если на Крещение день ясный и морозный, то год будет неурожайным, если же оттепель, то стоит ждать хорошего урожая. Также существовала примета – если крещенские морозы сопровождались метелью, то это было к поздней весне и заморозкам впредь до праздника Пасхи.

Что такое крещенские морозы Pinterest

С каждым годом все сложнее и сложнее определять даты так называемых крещенских морозов и метеорологи связывают это с двумя причинами: с переходом на Григорианский календарь, а также с явлением глобального потепления. По среднестатистическим данным период сильных морозов в середине января длится около недели. Это зависит от длительности присутствия циклона или антициклона.

Рекордно низкая температура на Крещения была отмечена в 1940 году. Тогда температура воздуха опустилась до пометки -42 градуса по Цельсию.

Что такое крещенские морозы Pinterest

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В этом году синоптики обещают аномально теплую погоду на Крещение. Ночью прогнозируется небольшой мороз, днем плюсовая температура. Небо будет облачным, однако осадков не ожидается. По словам ведущего синоптика Николая Кульбиды: «Проанализировав тенденции к повышению температуры на 2 градуса, как зимой, так и летом на протяжении нескольких лет, мы можем сделать вывод, что зима 2020 не может быть холодной. Есть вероятность незначительных похолоданий, однако они будут очень кратковременными. Изменения климата в Украине приводит к сдвигу сезонных процессов. Результатом этого являются резкие потепления в холодный период года и, наоборот внезапные похолодания в теплый».

Что такое крещенские морозы Pinterest

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Несмотря на то, что на Крещение температура воздуха действительно может опускаться до очень низкого уровня, люди активно проводят в этот день обряд купания в проруби. На реках и озерах, покрытых льдом, вырезают купель в виде креста, священнослужитель ее освящает и после этого люди по очередности заходят и окунаются. Считается, что такой ритуал может исцелить болезни, очистить от грехов и подарить человеку здоровое тело и здоровый дух.

Также в день праздника и в день Крещенского Сочельника совершается великое Водоосвящение. Во дворах храмов тянутся длинные очереди за святой водой. Если человек по каким-нибудь серьезным причинам не может пойти в храм в этот день, он может набрать воду из любого природного водоема или источника, которая также в этот день считается чудодейственной. Крещенской водой окропляют жилище и двор, лечат болезни. Кроме того, существует много обрядов и ритуалов, связанных с крещенским снегом.

Что такое крещенские морозы Pinterest

В первый день праздника до рассвета нужно встать пойти на улицу зачерпнуть там немного крещенского снега и занести в дом. Талой водой нужно умыться или обтереть все тело. Если в доме есть больной человек, в этой воде необходимо постирать какую-нибудь его вещь. Кроме этого можно принять ванну, добавив в обычную воду немного растаявшего крещенского снега. По поверьям эти процедуры помогут сохранить здоровье, молодость и красоту.

Наши предки добавляли крупинки крещенского снега в корм или воду для животных, чтобы они хорошо росли и плодились, а также бросали в колодец для того, чтобы в нем всегда была чистая и здоровая вода.

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