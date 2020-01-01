Добрые слова к празднику для друзей и близких.

Есть у нас такая традиция: отмечать Старый Новый год. Для иностранцев это кажется нонсенсом, и далеко не все понимают смысл этого праздника. А вот украинцы очень любят его, ведь можно не только щедровать и засевать, но и лишний раз поздравить своих родных и близких, пожелать им всего только самого лучшего. Для того чтобы поздравления не стали проблемой, Ivona расскажет, как можно поздравить друзей, родных и близких со Старым Новым годом.

В этот Старый Новый год

Пожелаю снова:

Пусть он счастье принесет,

Будут все здоровы.

Пусть сбываются мечты

И желанья Ваши,

Чтобы жизнь со всех сторон

Становилась краше!

Поздравления со Старым Новым годом (на русском и украинском языках) pinterest.com

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Если вдруг так случилось, что в ночь с 31 декабря на 1 января, по каким-либо причинам мы не успели загадать самое заветное желание, давайте сделаем это снова, во время празднования Старого Нового года, в ночь с 13 на 14 января. Предлагаю долго не тянуть, а высоко поднять наши бокалы за то, чтобы мы все были здоровы, чтобы все нашли свою любовь, а те кто успел это сделать, обрели гармонию. А еще хочу всем пожелать не терять надежду и верить в будущее, хорошее будущее, которое ожидает нас всех. С праздником!

***

На гаразд усе робилось,

У садочку, в полі, в хаті

Щоб добра було багато,

Щоб росли здорові діти

Аби мир був в цілім світі.

Сію, сію, посіваю

Щастя, радості бажаю.

Аби в Старий Новий рік

Було краще ніж той рік.

***

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Старий Новий рік - це не просте свято, адже саме в цей час всі люди намагаються вгамувати та провести в минуле тривожні думки. Натомість, їм на зміну приходять веселі та яскраві, сповнені натхнення та надії на краще мрії. Тому, я хочу сьогодні всім присутнім за цим святковим столом побажати, нехай наступний рік принесе лише радість, лише сміх, нехай все легко вдається і щоб для цього ви прикладали мінімум зусиль.

***

В этот Старый новый год,

Чудо пусть произойдет.

Пусть исполнятся нежданно

Все заветные желанья.

Пусть удача в дом войдет,

И успех не подведет.

Денег будет пусть в достатке,

Все у всех будет в порядке!

Поздравления со Старым Новым годом (на русском и украинском языках) pinterest.com

***

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Вот и наступил еще один день, когда нужно все плохое отпустить и идти вперед только с высоко поднятой головой, хорошим настроением и полными сил и энергии для того, чтобы все желаемое получилось и все задуманное исполнилось. Так давайте же выпьем за то, чтобы у нас в следующем году не было бед, тревог и несчастий, а к нам пришли только доброта, радость и веселье.

***

Сійся, родися, жито, пшениця, всяка пашниця,

На щастя, на здоров'я та на Новий рік,

Щоб уродило краще, як торік, -

Коноплі під стелю, а льон до коліна,

Щоб у вас, онуків Дажбожих, голова не боліла.

Будьте здорові. Зі Старим Новим роком.

***

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З одного боку, мені трошки сумно від того, що сьогодні доводиться прощатись ще з одним роком нашого життя. Для кожного він був сповнений не лише печальними моментами, важкими часами, поганим настроєм та розчаруваннями, але і мав стільки всього прекрасного, радісного та натхненного. Все це хороше нівелювало погане і я хочу подякувати минулому рокові за все: за радість, за мрію, за уроки. Та я ще і радію, адже прийшов час зустріти Новий рік. І я впевнена в тому, що він принесе нам ще більше щасливих моментів, ще більше надасть сили, ще більше зможе дати натхнення на все нові звершення. Тому, я щиро всіх присутніх вітаю з цим Старим Новим роком і нехай все, чого ви бажаєте, неодмінно справдиться!

Поздравления со Старым Новым годом (на русском и украинском языках) pinterest.com

Поздравления подобрать бывает очень не просто, и порой это занятие превращается в настоящую пытку. А теперь, когда есть у вас несколько поздравлений на примете, можно не переживать, ведь за праздничным столом точно будет что сказать хорошего.

Ранее мы рассказывали о том, какие приметы существуют на Старый Новый год.

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