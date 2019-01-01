Народные приметы о погоде на Крещение

Какие есть приметы и обычаи, связанные с праздником Крещения.

Испокон веков наши предки верили, что природа подает нам определенные знаки и символы. На протяжении столетий люди наблюдали за природными явлениями и находили связь между ними и последующими событиями в жизни. Таким образом, создавались приметы и поверья. В этой статье Ivona расскажет, какие есть поверья и приметы о погоде на Крещение.

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Крещение – один из главных христианских праздников. Он является последним днем периода Святок, которые начинаются с Рождества и длятся на протяжении 12 дней. В этот день, согласно Евангелие, Иисус Христос был крещен в водах реки Иордан. Именно во время этого ритуала, открылись небеса, и Святой Дух в виде голубя снизошел на Спасителя, а с неба раздался голос Господа: “Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение”. Также, этот день принято считать рождениям христианства так, как после этого Иисус начал проповедовать.

Народные приметы на Крещение Pinterest

Традиции и обряды в день Крещения, безусловно, связаны с природной стихией воды. Православные христиане верят, что вода в этот день обладает особой волшебной силой и целебными свойствами – она способна лечить болезни, заживлять раны, искупать грехи и избавлять от горестей и бед.

Считалось, что вода в реке после водосвятия оставалась святой еще в течении трех дней. Существовал запрет на осквернение воды в Крещение и на три последующих дня. Нельзя было полоскать в прорубях белье, бросать в воду грязь или нечистоты, иначе накличешь на себя беду.

Главный обычай на Крещение – окроплять жилье святой водой. Взяв стакан с крещенской водой и щепотью правой руки зачерпывая воду, необходимо в виде креста осенять каждый угол комнаты. Начинать окропление следует от входной двери и двигаться по дому по часовой стрелке. При этом нужно открыть форточку или окно в помещение для того, чтобы ушла вся плохая энергетика.

Народные приметы на Крещение Pinterest

Также существовал обряд, способный подарить девушкам красоту и долгую молодость. Для этого нужно 19 января выйти на улицу, зачерпнуть в ладони снега и протереть им лицо. Считалось, что даже снег в этот день обладает уникальной магией.

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Еще один древний обычай, связанный с крещенским снегом заключается в следующем: у хозяйки в доме был особый кувшин, который она использовала только для крещенской воды, в него собирали снег в день праздника, а после того, как он становился водой – относили кувшин в погреб и применяли весь год в случае болезни.

Приметы о погоде на Крещение

Если в этот день погода ясная и холодная – лето будет засушливое

Если на Крещение метель, то холода будут длиться до самой Пасхи.

Пасмурное небо, большой иней и идущий снег предвещают плодородный год.

Если в полдень 19 января облака стали синими – к хорошему урожаю.

Если день солнечный и теплый, то хорошая погода продлится еще несколько недель.

Полный месяц в крещенскую ночь предвещает полноводие весной.

Если идет дождь, то будет дождливо до конца месяца.

Много звезд на небе перед Крещением – летом ждите хороший урожай ягод и орехов. Если вы увидите в эту ночь падающую звезду, то вас ждут хорошие перемены в этом году.

Народные приметы на Крещение Pinterest

Снег на Крещение хлопьями – хорошие хлеба уродятся, оттепель в этот день – к урожаю, сильный южный ветер – будет грозовое лето.

Если снег ложится вплотную к забору, то большая часть урожая сгинет.

Если девушка утром 19 января встретит молодого мужчину, то выйдет замуж в этом году. Если ей встретится старик, значит быть ей незамужней еще год.

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Если же на Крещение оттепель, это предвещает общественные проблемы. Крещение особенно теплым бывало перед началом войн и революций.

Собаки много лают – будет хорошая охота в лесах, много диких животных.

Если Крещенские морозы крепче, чем Рождественские, значит, год будет урожайным.

На Крещение договориться о свадьбе – хороший знак, который предвещает счастливую семью.

Кроме того, наши предки верили, что если человек родился в Крещенский день, то он будет счастлив и удачный. В качестве оберега ему рекомендуют носить нефрит.

Также в народе существует поверье, чтобы защитить дом от нечисти, нужно нарисовать крест над входной дверью и окнами. Считается, что данный символ оберегает ваш дом от горестей, неудач и недобрых людей.

Раннее мы писали о том, какие существуют приметы на Старый Новый год.

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